Альтернативы - PayCargo

Shipfix

Shipfix

shipfix.com

Shipfix — это платформа для совместной работы в морской и торговой сферах, использующая ИИ для оптимизации рабочих процессов и анализа данных.

Driver Technologies

Driver Technologies

drivertechnologies.com

Бесплатное приложение-камера для автомобиля с функцией предупреждения о столкновениях и навигацией для водителей.

Cotiss

Cotiss

cotiss.com

Cotiss — это простое в использовании программное обеспечение для закупок, разработанное для маленьких и средних команд, позволяющее оптимизировать процессы закупок.

Socket

Socket

socket.dev

Приложение Socket защищает цепочку поставок, обеспечивая видимость и защиту от уязвимостей для зависимостей JavaScript, Python и Go.

GoExpedi

GoExpedi

goexpedi.com

Приложение GoExpedi оптимизирует процессы закупок и управления цепочками поставок для повышения эффективности предприятий в сфере промышленного энергоснабжения.

Courier Mitra

Courier Mitra

couriermitra.com

Courier Mitra — приложение для управления логистикой, оптимизирующее курьерские операции и позволяющее отслеживать доставки и управлять статусом отправлений.

Deliverr

Deliverr

deliverr.com

Deliverr - приложение для управления логистикой и доставкой, оптимизирующее процесс получения товаров от складов к клиентам.

Refund Geeks

Refund Geeks

refundgeeks.com

Возврат Гикс автоматизирует процесс выявления возможностей возмещения при перевозках UPS и FedEx, позволяя пользователям отслеживать и получать возвраты автоматически.

TrackMage

TrackMage

trackmage.com

TrackMage — система отслеживания заказов, показывающая клиентам местоположение посылок и предоставляющая автоматизированную поддержку.

ShipScience

ShipScience

shipscience.com

ShipScience — это программное обеспечение для аудита посылок, которое упрощает процесс доставки и помогает сократить затраты на транспортировку.

Paccurate

Paccurate

paccurate.io

Paccurate - приложение для оптимизации упаковки и снижения затрат на доставку через анализ и рекомендации по размерам упаковки в реальном времени.

Traqo.io

Traqo.io

traqo.io

Traqo.io — платформа SaaS без кода для управления грузоперевозками, включая закупки, отслеживание доставки, автоматизацию финансов и выставление счетов.

Shipamax

Shipamax

shipamax.com

Shipamax — это инструмент для автоматизации логистических операций, который извлекает данные из электронной почты и структурирует их в реальном времени.

PrimeRevenue

PrimeRevenue

primerevenue.com

Приложение PrimeRevenue помогает предприятиям оптимизировать управление оборотным капиталом и денежными потоками через финансирование цепочки поставок.

PackCapture

PackCapture

packcapture.com

PackCapture — платформа для записи видео упаковки заказов, обеспечивающая прозрачность и доверие клиентов через доказательства упаковки в реальном времени.

Networcx

Networcx

networcx.io

Networcx — облачное приложение для логистики, объединяющее CRM, автоматизацию продаж и сервисы, улучшая видимость клиентов и снижая затраты.

Factorazy

Factorazy

factorazy.com

Factorazy помогает пользователям находить надежных глобальных поставщиков, используя ссылки на товары, коды ASIN или фотографии для поиска производителей.

Dray Alliance

Dray Alliance

drayalliance.com

Приложение Dray Alliance объединяет возможности тысяч судебных компаний, обеспечивая своевременную доставку контейнеров без необходимости делить работу между дравменами.

Cabrella

Cabrella

ecabrella.com

Cabrella - приложение для оформления страховки грузоперевозок, позволяющее быстро подавать заявки, анализировать риски и отслеживать транзакции.

CargoSteps

CargoSteps

cargosteps.com

Cargosteps — это приложение для оптимизации логистических операций, предлагающее аналитику в реальном времени для улучшения управления цепочками поставок.

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