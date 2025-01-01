Альтернативы - ParseHub

Distill

Distill

distill.io

Distill - приложение для автоматического отслеживания изменений на веб-сайтах, поддерживающее уведомления и управление мониторингом на разных платформах.

UptimeRobot

UptimeRobot

uptimerobot.com

UptimeRobot - сервис мониторинга сайтов, который отслеживает доступность через HTTP/S, Ping и другие типы проверок, отправляя уведомления о проблемах.

Hudu

Hudu

hudu.com

Hudu - платформа для оптимизации ИТ-документации и управления процессами, интегрируется с профессиональными службами и поддерживает мобильное приложение.

VisualPing

VisualPing

visualping.io

Visualping — инструмент для мониторинга изменений на веб-сайтах, фиксирующий и сравнивающий скриншоты страниц для уведомления о модификациях.

PageCrawl.io

PageCrawl.io

pagecrawl.io

PageCrawl.io - это инструмент для отслеживания изменений на веб-сайтах, таких как цены и текст, с возможностью настройки уведомлений и мониторинга защищенных страниц.

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Kompyte — платформа для автоматизации конкурентной разведки, отслеживающая активность конкурентов в цифровых каналах и предоставляющая аналитические отчеты.

WebChange Detector

WebChange Detector

webchangedetector.com

WebChange Detector — инструмент для мониторинга визуальных изменений на веб-сайтах WordPress и уведомления о ненужных изменениях.

Competitors App

Competitors App

competitors.app

Приложение конкурентов отслеживает маркетинговые стратегии и онлайн-активность бизнесов, включая SEO, соцсети и рекламу, собирая данные в одной платформе.

SentryPage

SentryPage

sentrypage.com

SentryPage — инструмент для мониторинга веб-страниц на предмет несанкционированных изменений и вторжений, включает в себя системы для выявления атак и внешних ресурсов.

Klue

Klue

klue.com

Klue — это платформа для сбора и анализа конкурентной информации, которая помогает отделам маркетинга и продаж принимать обоснованные решения.

ContentKing

ContentKing

contentkingapp.com

ContentKing — облачный сервис для аудита SEO и управления изменениями в реальном времени, помогающий улучшать видимость сайтов в поисковых системах.

Versionista

Versionista

versionista.com

Versionista отслеживает изменения на веб-сайтах, предоставляя отчеты о изменениях и уведомления для оптимизации бизнеса.

Crayon

Crayon

crayon.co

Crayon — платформа для конкурентной разведки, автоматизирующая сбор и анализ данных о рынке и деятельности конкурентов.

sken.io

sken.io

sken.io

Sken.io — сервис для отслеживания изменений на веб-сайтах. Уведомляет о изменениях по электронной почте или мобильным уведомлением. Доступно приложение для Android и расширение для Chrome.

Lumar Monitor

Lumar Monitor

lumar.io

Lumar Monitor - инструмент для мониторинга технического состояния сайтов, выявления проблем SEO и оптимизации производительности поисковых систем.

Hexowatch

Hexowatch

hexowatch.com

Hexowatch - это приложение для мониторинга изменений на веб-сайтах с помощью ИИ, отслеживающее визуальные, контентные и технические изменения.

ChangeTower

ChangeTower

changetower.com

ChangeTower – это приложение для мониторинга изменений на веб-сайтах, включая контент, код и изображения, с оповещениями и архивированием.

Trackly

Trackly

trackly.io

Trackly отслеживает изменения на веб-сайтах и отправляет уведомления. Удобно для новостей, обновлений и конкурентной аналитики.

Raq.com

Raq.com

raq.com

Raq.com — это приложение для мониторинга в сфере частного капитала. Оно предоставляет информацию о портфелях, целях и конкурентах для комплексного анализа.

AlertBits

AlertBits

alertbits.com

AlertBits - сервис мониторинга изменений на веб-сайтах, который уведомляет пользователей об обновлениях и позволяет автоматизировать отслеживание контента.

ProductPrime

ProductPrime

productprime.io

ProductPrime — удобное SaaS-решение для владельцев интернет-магазинов. Мониторинг сайтов, цен, ключевых слов и социальных медиа для оптимизации бизнеса.

WatchMyCompetitor

WatchMyCompetitor

watchmycompetitor.com

WatchMyCompetitor - платформа для анализа конкурентов, обеспечивающая отслеживание их активности и предоставление аналитических данных для улучшения бизнес-стратегий.

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