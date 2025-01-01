Альтернативы - ParseHub

Distill
distill.io
Distill - приложение для автоматического отслеживания изменений на веб-сайтах, поддерживающее уведомления и управление мониторингом на разных платформах.
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot - сервис мониторинга сайтов, который отслеживает доступность через HTTP/S, Ping и другие типы проверок, отправляя уведомления о проблемах.
Hudu
hudu.com
Hudu - платформа для оптимизации ИТ-документации и управления процессами, интегрируется с профессиональными службами и поддерживает мобильное приложение.
VisualPing
visualping.io
Visualping — инструмент для мониторинга изменений на веб-сайтах, фиксирующий и сравнивающий скриншоты страниц для уведомления о модификациях.
PageCrawl.io
pagecrawl.io
PageCrawl.io - это инструмент для отслеживания изменений на веб-сайтах, таких как цены и текст, с возможностью настройки уведомлений и мониторинга защищенных страниц.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte — платформа для автоматизации конкурентной разведки, отслеживающая активность конкурентов в цифровых каналах и предоставляющая аналитические отчеты.
WebChange Detector
webchangedetector.com
WebChange Detector — инструмент для мониторинга визуальных изменений на веб-сайтах WordPress и уведомления о ненужных изменениях.
Competitors App
competitors.app
Приложение конкурентов отслеживает маркетинговые стратегии и онлайн-активность бизнесов, включая SEO, соцсети и рекламу, собирая данные в одной платформе.
SentryPage
sentrypage.com
SentryPage — инструмент для мониторинга веб-страниц на предмет несанкционированных изменений и вторжений, включает в себя системы для выявления атак и внешних ресурсов.
Klue
klue.com
Klue — это платформа для сбора и анализа конкурентной информации, которая помогает отделам маркетинга и продаж принимать обоснованные решения.
ContentKing
contentkingapp.com
ContentKing — облачный сервис для аудита SEO и управления изменениями в реальном времени, помогающий улучшать видимость сайтов в поисковых системах.
Versionista
versionista.com
Versionista отслеживает изменения на веб-сайтах, предоставляя отчеты о изменениях и уведомления для оптимизации бизнеса.
Crayon
crayon.co
Crayon — платформа для конкурентной разведки, автоматизирующая сбор и анализ данных о рынке и деятельности конкурентов.
sken.io
sken.io
Sken.io — сервис для отслеживания изменений на веб-сайтах. Уведомляет о изменениях по электронной почте или мобильным уведомлением. Доступно приложение для Android и расширение для Chrome.
Lumar Monitor
lumar.io
Lumar Monitor - инструмент для мониторинга технического состояния сайтов, выявления проблем SEO и оптимизации производительности поисковых систем.
Hexowatch
hexowatch.com
Hexowatch - это приложение для мониторинга изменений на веб-сайтах с помощью ИИ, отслеживающее визуальные, контентные и технические изменения.
ChangeTower
changetower.com
ChangeTower – это приложение для мониторинга изменений на веб-сайтах, включая контент, код и изображения, с оповещениями и архивированием.
Trackly
trackly.io
Trackly отслеживает изменения на веб-сайтах и отправляет уведомления. Удобно для новостей, обновлений и конкурентной аналитики.
Raq.com
raq.com
Raq.com — это приложение для мониторинга в сфере частного капитала. Оно предоставляет информацию о портфелях, целях и конкурентах для комплексного анализа.
AlertBits
alertbits.com
AlertBits - сервис мониторинга изменений на веб-сайтах, который уведомляет пользователей об обновлениях и позволяет автоматизировать отслеживание контента.
ProductPrime
productprime.io
ProductPrime — удобное SaaS-решение для владельцев интернет-магазинов. Мониторинг сайтов, цен, ключевых слов и социальных медиа для оптимизации бизнеса.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor - платформа для анализа конкурентов, обеспечивающая отслеживание их активности и предоставление аналитических данных для улучшения бизнес-стратегий.
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