Альтернативы - Papermark

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Dropbox DocSend - это платформа для безопасного обмена документами, которая позволяет пользователям отслеживать и управлять доступом к своим материалам.

Sync

Sync

sync.com

Sync - облачное хранилище для хранения и обмена файлами с поддержкой безопасной работы на разных устройствах и возможностей сотрудничества.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield - это инструмент для совместной работы и управления проектами, предлагающий задачи, видеоконференции и совместную работу в документах с высоким уровнем безопасности.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile — это приложение для безопасного обмена файлами и совместной работы с клиентами и командами на любом устройстве и в любом месте.

Blackroom

Blackroom

blackroom.cc

Blackroom — это программное обеспечение с ИИ для эффективного управления конфиденциальными проектами, такими как процессы проверки и сделки M&A в защищенном формате.

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub — это сервис безопасного хранения и обмена файлами для бизнеса с инструментами управления проектами и поддержкой кастомизации.

Digify

Digify

digify.com

Digify - платформа для защиты и управления конфиденциальными документами, предлагающая контроль доступа, отслеживание и водяные знаки для обеспечения безопасности.

RMail

RMail

rmail.com

RMail — приложение для шифрования электронной почты, автоматизации электронной подписи и управления правами на документы с защитой данных.

FTAPI

FTAPI

ftapi.com

FTAPI — платформа для управления безопасными обменами данными и автоматизации процессов передачи файлов внутри и вне организаций.

DealRoom

DealRoom

dealroom.net

DealRoom — платформа для оптимизации процессов слияний и поглощений, обеспечивающая управление сделками, автоматизацию рабочих процессов и безопасность данных.

HelpRange

HelpRange

helprange.com

HelpRange - это виртуальная комната данных для безопасного хранения и обмена документами с расширенными мерами безопасности и инструментами для анализа.

Zapa Client Portal

Zapa Client Portal

zapaclientportal.com

Клиентский портал ZAPA упрощает безопасное взаимодействие с клиентами, предоставляя централизованный доступ к услугам и управлению данными.

Firmex

Firmex

firmex.com

Firmex - это платформа для безопасного обмена документами, поддерживающая процессы аудита, соблюдения и судебных разбирательств.

SecureDocs

SecureDocs

securedocs.com

SecureDocs — это простое и доступное приложение для электронной подписи, позволяющее подписывать и хранить документы без скрытых платежей.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked — облачный портал для клиентов и инструмент для совместной работы, позволяющий командам безопасно обмениваться документами и управлять проектами.

Virtual Vaults

Virtual Vaults

virtualvaults.com

Virtual Vaults – платформа для управления сделками M&A: подготовка, безопасное хранение данных и анализ сделок в одном месте.

DiliTrust

DiliTrust

dilitrust.com

DiliTrust — это платформа для управления юридическими документами и данными, поддерживающая эффективное соблюдение норм и организацию внутри юридических команд.

DFIN Venue

DFIN Venue

dfinsolutions.com

DFIN Venue — это программное обеспечение виртуального дата-центра для безопасного обмена документами в разных отраслях, включая финансовый, бионаучный и технологический секторы.

Drooms FLEX

Drooms FLEX

drooms.com

Drooms FLEX - это виртуальная комната данных для безопасного управления документами и совместной работы, адаптирующаяся под потребности бизнеса.

FirmRoom

FirmRoom

firmroom.com

FirmRoom - платформа для виртуальных данных, упрощает обмен документами и сотрудничество в процессах слияний и поглощений с акцентом на безопасность и управление доступом.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Ansarada - безопасная платформа для управления данными в финансовых операциях, включая слияния и IPO, обеспечивающая контроль доступа и сотрудничество команд.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen — это программное обеспечение для управления контрактами и организацией собраний без бумаги, включая электронные подписи и виртуальные комнаты данных.

ShareVault

ShareVault

sharevault.com

ShareVault - безопасная платформа для обмена конфиденциальными документами с третьими лицами в процессе деловой деятельности.

Orangedox

Orangedox

orangedox.com

Orangedox создает виртуальные комнаты данных, синхронизированные с Google Drive, обеспечивая безопасный обмен и отслеживание документов.

Black Vault

Black Vault

dyma.ai

Black Vault — это защищенное виртуальное пространство для хранения данных с функциями совместной работы, управления доступом и шифрования для защиты конфиденциальной информации.

Mvine

Mvine

mvine.com

Mvine — разработчик платформ и сервисов для безопасного взаимодействия, позволяющий создавать порталы для сотрудничества и интегрировать с корпоративными данными.

Imprima

Imprima

imprima.com

Приложение Imprima предлагает безопасное и удобное виртуальное хранилище данных для сделок иDue Diligence, с инструментами ИИ для автоматизации работы с документами.

H1 Virtual Data Rooms

H1 Virtual Data Rooms

h1.io

H1 Virtual Data Rooms — безопасная платформа для хранения и обмена конфиденциальными документами в бизнес-процессах, таких как слияния и поглощения.

netfiles

netfiles

netfiles.de

NetFiles - облачная платформа для управления документами и безопасного обмена файлами, предлагающая инструменты совместной работы для команд.

CapLinked

CapLinked

caplinked.com

CapLinked - облачная платформа для безопасного обмена и управления конфиденциальными документами при сложных сделках и проектах.

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