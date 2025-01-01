Альтернативы - Papermark

Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend - это платформа для безопасного обмена документами, которая позволяет пользователям отслеживать и управлять доступом к своим материалам.
Sync
sync.com
Sync - облачное хранилище для хранения и обмена файлами с поддержкой безопасной работы на разных устройствах и возможностей сотрудничества.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield - это инструмент для совместной работы и управления проектами, предлагающий задачи, видеоконференции и совместную работу в документах с высоким уровнем безопасности.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile — это приложение для безопасного обмена файлами и совместной работы с клиентами и командами на любом устройстве и в любом месте.
Blackroom
blackroom.cc
Blackroom — это программное обеспечение с ИИ для эффективного управления конфиденциальными проектами, такими как процессы проверки и сделки M&A в защищенном формате.
Onehub
onehub.com
Onehub — это сервис безопасного хранения и обмена файлами для бизнеса с инструментами управления проектами и поддержкой кастомизации.
Digify
digify.com
Digify - платформа для защиты и управления конфиденциальными документами, предлагающая контроль доступа, отслеживание и водяные знаки для обеспечения безопасности.
RMail
rmail.com
RMail — приложение для шифрования электронной почты, автоматизации электронной подписи и управления правами на документы с защитой данных.
FTAPI
ftapi.com
FTAPI — платформа для управления безопасными обменами данными и автоматизации процессов передачи файлов внутри и вне организаций.
DealRoom
dealroom.net
DealRoom — платформа для оптимизации процессов слияний и поглощений, обеспечивающая управление сделками, автоматизацию рабочих процессов и безопасность данных.
HelpRange
helprange.com
HelpRange - это виртуальная комната данных для безопасного хранения и обмена документами с расширенными мерами безопасности и инструментами для анализа.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Клиентский портал ZAPA упрощает безопасное взаимодействие с клиентами, предоставляя централизованный доступ к услугам и управлению данными.
Firmex
firmex.com
Firmex - это платформа для безопасного обмена документами, поддерживающая процессы аудита, соблюдения и судебных разбирательств.
SecureDocs
securedocs.com
SecureDocs — это простое и доступное приложение для электронной подписи, позволяющее подписывать и хранить документы без скрытых платежей.
Clinked
clinked.com
Clinked — облачный портал для клиентов и инструмент для совместной работы, позволяющий командам безопасно обмениваться документами и управлять проектами.
Virtual Vaults
virtualvaults.com
Virtual Vaults – платформа для управления сделками M&A: подготовка, безопасное хранение данных и анализ сделок в одном месте.
DiliTrust
dilitrust.com
DiliTrust — это платформа для управления юридическими документами и данными, поддерживающая эффективное соблюдение норм и организацию внутри юридических команд.
DFIN Venue
dfinsolutions.com
DFIN Venue — это программное обеспечение виртуального дата-центра для безопасного обмена документами в разных отраслях, включая финансовый, бионаучный и технологический секторы.
Drooms FLEX
drooms.com
Drooms FLEX - это виртуальная комната данных для безопасного управления документами и совместной работы, адаптирующаяся под потребности бизнеса.
FirmRoom
firmroom.com
FirmRoom - платформа для виртуальных данных, упрощает обмен документами и сотрудничество в процессах слияний и поглощений с акцентом на безопасность и управление доступом.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada - безопасная платформа для управления данными в финансовых операциях, включая слияния и IPO, обеспечивающая контроль доступа и сотрудничество команд.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это программное обеспечение для управления контрактами и организацией собраний без бумаги, включая электронные подписи и виртуальные комнаты данных.
ShareVault
sharevault.com
ShareVault - безопасная платформа для обмена конфиденциальными документами с третьими лицами в процессе деловой деятельности.
Orangedox
orangedox.com
Orangedox создает виртуальные комнаты данных, синхронизированные с Google Drive, обеспечивая безопасный обмен и отслеживание документов.
Black Vault
dyma.ai
Black Vault — это защищенное виртуальное пространство для хранения данных с функциями совместной работы, управления доступом и шифрования для защиты конфиденциальной информации.
Mvine
mvine.com
Mvine — разработчик платформ и сервисов для безопасного взаимодействия, позволяющий создавать порталы для сотрудничества и интегрировать с корпоративными данными.
Imprima
imprima.com
Приложение Imprima предлагает безопасное и удобное виртуальное хранилище данных для сделок иDue Diligence, с инструментами ИИ для автоматизации работы с документами.
H1 Virtual Data Rooms
h1.io
H1 Virtual Data Rooms — безопасная платформа для хранения и обмена конфиденциальными документами в бизнес-процессах, таких как слияния и поглощения.
netfiles
netfiles.de
NetFiles - облачная платформа для управления документами и безопасного обмена файлами, предлагающая инструменты совместной работы для команд.
CapLinked
caplinked.com
CapLinked - облачная платформа для безопасного обмена и управления конфиденциальными документами при сложных сделках и проектах.
© 2025 WebCatalog, Inc.