Альтернативы - OpenSpace

Matterport

Matterport

matterport.com

Matterport - приложение для создания 3D-моделей и виртуальных туров зданий с помощью специальных камер и программного обеспечения.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCam — приложение для подрядчиков, позволяющее делать, хранить и организовывать фотографии проектов, упрощая управление и общение с клиентами.

DroneDeploy

DroneDeploy

dronedeploy.com

DroneDeploy - платформа для автоматизации захвата реальности с помощью дронов и камер, объединяющая данные для анализа в строительстве и энергетике.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.

Procore

Procore

procore.com

Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire — это ПО для управления строительными проектами, которое улучшает сотрудничество и отслеживание задач между полем и офисом.

EarthCam

EarthCam

earthcam.com

EarthCam - приложение для дистанционного мониторинга и документации строительных проектов с возможностью просмотра потокового видео в реальном времени.

Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud

construction.autodesk.com

Autodesk Construction Cloud — приложение для управления строительством, упрощающее координацию и документацию на проектах.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

QuickBase — это платформа без кода для создания бизнес-приложений и автоматизации рабочих процессов, позволяющая пользователям интегрировать данные и принимать обоснованные решения.

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

Kraaft — приложение для обмена сообщениями, упрощающее сбор информации на рабочем месте для команд, работющих в полевых условиях.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

SiteMax Systems — приложение для управления строительными проектами, предлагающее функции для отчетов, безопасности, временных карт и обмена чертежами.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken — приложение для управления строительными проектами, позволяющее собирать данные в реальном времени, упрощая документацию и сотрудничество между полем и офисом.

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

cmBuilder.io — веб-платформа для планирования логистики на строительных площадках и 4D-моделирования с поддержкой интеграции графиков и 3D-моделей.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto - это программа для отслеживания проблем в реальном времени для архитектуры, инженерии и строительства, обеспечивающая совместную работу и координацию BIM-проектов.

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar - цифровая платформа для управления документацией и задачами в строительстве и недвижимости, доступная на всех устройствах.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte — это платформа для безопасного управления и обмена файлами, поддерживающая облачные и локальные решения для организаций с учетом соблюдения норм и защиты данных.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct - программное обеспечение для управления строительством, объединяющее управление проектами, CRM и бухгалтерию в одной платформе.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture - приложение для управления проектами, позволяющее эффективно собирать и обмениваться документами в полевых условиях.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.

Bluebeam

Bluebeam

bluebeam.com

Bluebeam предлагает решения для создания, редактирования и управления PDF-документами, улучшая сотрудничество и эффективность в проектировании и строительстве.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.

GoFormz

GoFormz

goformz.com

GoFormz - платформа для создания цифровых форм и сбора данных с поддержкой офлайн-режима, интеграций и автоматизации процессов.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas — приложение для автоматизации бизнес-процессов, позволяющее собирать данные, управлять работой в полевых условиях и интегрироваться с другими инструментами.

Reconstruct

Reconstruct

reconstructinc.com

Reconstruct — приложение для удаленного контроля качества и оценки объектов, позволяющее создавать 3D модели и анализировать данные с использованием простого оборудования.

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

StructionSite - приложение для автоматического создания фото-документации на строительных площадках с организацией по датам и планам этажей.

Fonn

Fonn

fonn.com

Приложение Fonn - это удобное ПО для управления проектами в строительстве, помогающее улучшить эффективность и сокращать ошибки.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive – приложение для управления строительными проектами, позволяющее планировать графики по местоположению и отслеживать прогресс в реальном времени.

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