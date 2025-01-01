Альтернативы - OpenSpace

Matterport
matterport.com
Matterport - приложение для создания 3D-моделей и виртуальных туров зданий с помощью специальных камер и программного обеспечения.
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam — приложение для подрядчиков, позволяющее делать, хранить и организовывать фотографии проектов, упрощая управление и общение с клиентами.
DroneDeploy
dronedeploy.com
DroneDeploy - платформа для автоматизации захвата реальности с помощью дронов и камер, объединяющая данные для анализа в строительстве и энергетике.
SafetyCulture
safetyculture.com
Приложение SafetyCulture помогает пользователям проводить проверки, управлять рисками и обеспечивать безопасность на рабочем месте с помощью цифровых инструментов.
Procore
procore.com
Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire — это ПО для управления строительными проектами, которое улучшает сотрудничество и отслеживание задач между полем и офисом.
EarthCam
earthcam.com
EarthCam - приложение для дистанционного мониторинга и документации строительных проектов с возможностью просмотра потокового видео в реальном времени.
Autodesk Construction Cloud
construction.autodesk.com
Autodesk Construction Cloud — приложение для управления строительством, упрощающее координацию и документацию на проектах.
JobTread
jobtread.com
JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.
Quickbase
quickbase.com
QuickBase — это платформа без кода для создания бизнес-приложений и автоматизации рабочих процессов, позволяющая пользователям интегрировать данные и принимать обоснованные решения.
Kraaft
kraaft.co
Kraaft — приложение для обмена сообщениями, упрощающее сбор информации на рабочем месте для команд, работющих в полевых условиях.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systems — приложение для управления строительными проектами, предлагающее функции для отчетов, безопасности, временных карт и обмена чертежами.
Raken
rakenapp.com
Raken — приложение для управления строительными проектами, позволяющее собирать данные в реальном времени, упрощая документацию и сотрудничество между полем и офисом.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io — веб-платформа для планирования логистики на строительных площадках и 4D-моделирования с поддержкой интеграции графиков и 3D-моделей.
Revizto
revizto.com
Revizto - это программа для отслеживания проблем в реальном времени для архитектуры, инженерии и строительства, обеспечивающая совместную работу и координацию BIM-проектов.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar - цифровая платформа для управления документацией и задачами в строительстве и недвижимости, доступная на всех устройствах.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte — это платформа для безопасного управления и обмена файлами, поддерживающая облачные и локальные решения для организаций с учетом соблюдения норм и защиты данных.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct - программное обеспечение для управления строительством, объединяющее управление проектами, CRM и бухгалтерию в одной платформе.
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture - приложение для управления проектами, позволяющее эффективно собирать и обмениваться документами в полевых условиях.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Программное обеспечение Ressio помогает строителям управлять проектами, отслеживать финансы, выполнять задачи и сотрудничать с командой и клиентами.
Bluebeam
bluebeam.com
Bluebeam предлагает решения для создания, редактирования и управления PDF-документами, улучшая сотрудничество и эффективность в проектировании и строительстве.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.
GoFormz
goformz.com
GoFormz - платформа для создания цифровых форм и сбора данных с поддержкой офлайн-режима, интеграций и автоматизации процессов.
Buildern
buildern.com
Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas — приложение для автоматизации бизнес-процессов, позволяющее собирать данные, управлять работой в полевых условиях и интегрироваться с другими инструментами.
Reconstruct
reconstructinc.com
Reconstruct — приложение для удаленного контроля качества и оценки объектов, позволяющее создавать 3D модели и анализировать данные с использованием простого оборудования.
StructionSite
structionsite.com
StructionSite - приложение для автоматического создания фото-документации на строительных площадках с организацией по датам и планам этажей.
Fonn
fonn.com
Приложение Fonn - это удобное ПО для управления проектами в строительстве, помогающее улучшить эффективность и сокращать ошибки.
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive – приложение для управления строительными проектами, позволяющее планировать графики по местоположению и отслеживать прогресс в реальном времени.
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