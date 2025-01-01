Альтернативы - OpenResty

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry - это платформа для мониторинга ошибок и производительности приложений, помогающая разработчикам выявлять и управлять проблемами кода в реальном времени.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.

Grafana

Grafana

grafana.com

Grafana — это инструмент для мониторинга и визуализации данных из различных источников, позволяющий создавать панели с метриками, логами и трассировками.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic помогает мониторить и улучшать производительность приложений, инфраструктуры и услуг с помощью инструментов для анализа данных.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.

Site24x7

Site24x7

site24x7.com

Site24x7 предлагает бесплатные и платные услуги мониторинга сайтов, уведомляя о недоступности сайта и показывая графики времени работы и производительности.

Fly

Fly

fly.io

Fly — приложение для развертывания серверов приложений рядом с пользователями, повышая скорость работы на 80% за счет физических серверов в городах.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.

Netdata

Netdata

netdata.cloud

Netdata - это инструмент для мониторинга систем в реальном времени, позволяющий отслеживать метрики производительности и здоровья инфраструктуры без настройки.

AppSignal

AppSignal

appsignal.com

AppSignal – это инструмент для мониторинга производительности приложений, отслеживания ошибок и анализа, с интеграцией для Ruby, Elixir, Node.js, Python и JavaScript.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly - это платформа облачных услуг, обеспечивающая производительность и безопасность веб-приложений через CDN, оптимизацию изображений и защиту от DDoS-атак.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack - платформа для мониторинга, управления инцидентами и анализа логов, обеспечивающая визуализацию и быструю диагностику технологического стека.

Netumo

Netumo

netumo.com

Netumo - это приложение для отслеживания доменов и мониторинга работоспособности сайтов 24/7 в одном месте.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar — инструмент для отслеживания и отладки ошибок в реальном времени, позволяющий разработчикам эффективно обнаруживать и исправлять ошибки в приложениях.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.

CloudPages

CloudPages

cloudpages.cloud

CloudPages — это система управления веб-сайтами на основе SaaS, предназначенная для сайтов на WordPress и PHP.

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

Приложение Broadcom обеспечивает безопасный доступ к технологическим решениям и услугам компании, включая управление сетевыми и инфраструктурными приложениями.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Пакет Help Desk Essentials включает Solarwinds Web Help Desk и Dameware Remote Support для автоматизации управления заявками и удаленной поддержки ИТ.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb — платформа для наблюдения, позволяющая инженерным командам находить и решать проблемы в облачных приложениях, обеспечивая быстрое объединение данных.

Raygun

Raygun

raygun.com

Raygun - инструмент мониторинга для повышения производительности и надежности веб-приложений, позволяющий отслеживать пользовательские сеансы и диагностировать проблемы.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io - это платформа для управления журналами, обеспечивающая сбор, обработку и анализ данных для мониторинга производительности и безопасности систем.

Validato

Validato

validato.io

Validato — платформа для непрерывной оценки безопасности, использующая симуляции атак для проверки конфигураций защитных систем.

Witbe

Witbe

witbe.net

Witbe — приложение для мониторинга качества опыта пользователей различных цифровых услуг на разных устройствах и сетях.

ServerAvatar

ServerAvatar

serveravatar.com

ServerAvatar - это платформа для управления облачными серверами, позволяющая легко развертывать и управлять PHP-приложениями без знаний Linux.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One - платформа для анализа данных с функционалом совместной работы, подготовки данных и реальной обработки для поддержки принятия решений.

cPanel

cPanel

cpanel.net

cPanel - это панель управления веб-хостингом, обеспечивающая интерфейс для управления доменами, электронной почтой и файлами, а также позволяет автоматизировать администрирование.

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