Альтернативы - OpenResty

Sentry
sentry.io
Sentry - это платформа для мониторинга ошибок и производительности приложений, помогающая разработчикам выявлять и управлять проблемами кода в реальном времени.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предлагает облачные вычисления и искусственный интеллект для предприятий, обеспечивая хранение, базу данных и безопасность данных.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.
Grafana
grafana.com
Grafana — это инструмент для мониторинга и визуализации данных из различных источников, позволяющий создавать панели с метриками, логами и трассировками.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
New Relic
newrelic.com
New Relic помогает мониторить и улучшать производительность приложений, инфраструктуры и услуг с помощью инструментов для анализа данных.
Red Hat
redhat.com
Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.
Site24x7
site24x7.com
Site24x7 предлагает бесплатные и платные услуги мониторинга сайтов, уведомляя о недоступности сайта и показывая графики времени работы и производительности.
Fly
fly.io
Fly — приложение для развертывания серверов приложений рядом с пользователями, повышая скорость работы на 80% за счет физических серверов в городах.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud — это облачная платформа для поиска, наблюдения и безопасности, интегрированная с AWS, Azure и Google Cloud.
Netdata
netdata.cloud
Netdata - это инструмент для мониторинга систем в реальном времени, позволяющий отслеживать метрики производительности и здоровья инфраструктуры без настройки.
AppSignal
appsignal.com
AppSignal – это инструмент для мониторинга производительности приложений, отслеживания ошибок и анализа, с интеграцией для Ruby, Elixir, Node.js, Python и JavaScript.
Fastly
fastly.com
Fastly - это платформа облачных услуг, обеспечивающая производительность и безопасность веб-приложений через CDN, оптимизацию изображений и защиту от DDoS-атак.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack - платформа для мониторинга, управления инцидентами и анализа логов, обеспечивающая визуализацию и быструю диагностику технологического стека.
Netumo
netumo.com
Netumo - это приложение для отслеживания доменов и мониторинга работоспособности сайтов 24/7 в одном месте.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket — инструмент для анализа пользовательского опыта и мониторинга производительности веб и мобильных приложений, предлагающий запись сеансов и отслеживание ошибок.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar — инструмент для отслеживания и отладки ошибок в реальном времени, позволяющий разработчикам эффективно обнаруживать и исправлять ошибки в приложениях.
Akamai
akamai.com
Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.
CloudPages
cloudpages.cloud
CloudPages — это система управления веб-сайтами на основе SaaS, предназначенная для сайтов на WordPress и PHP.
Broadcom
broadcom.com
Приложение Broadcom обеспечивает безопасный доступ к технологическим решениям и услугам компании, включая управление сетевыми и инфраструктурными приложениями.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials включает Solarwinds Web Help Desk и Dameware Remote Support для автоматизации управления заявками и удаленной поддержки ИТ.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb — платформа для наблюдения, позволяющая инженерным командам находить и решать проблемы в облачных приложениях, обеспечивая быстрое объединение данных.
Raygun
raygun.com
Raygun - инструмент мониторинга для повышения производительности и надежности веб-приложений, позволяющий отслеживать пользовательские сеансы и диагностировать проблемы.
logit.io
logit.io
Logit.io - это платформа для управления журналами, обеспечивающая сбор, обработку и анализ данных для мониторинга производительности и безопасности систем.
Validato
validato.io
Validato — платформа для непрерывной оценки безопасности, использующая симуляции атак для проверки конфигураций защитных систем.
Witbe
witbe.net
Witbe — приложение для мониторинга качества опыта пользователей различных цифровых услуг на разных устройствах и сетях.
ServerAvatar
serveravatar.com
ServerAvatar - это платформа для управления облачными серверами, позволяющая легко развертывать и управлять PHP-приложениями без знаний Linux.
Splunk
splunk.com
Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.
Altair One
altairone.com
Altair One - платформа для анализа данных с функционалом совместной работы, подготовки данных и реальной обработки для поддержки принятия решений.
cPanel
cpanel.net
cPanel - это панель управления веб-хостингом, обеспечивающая интерфейс для управления доменами, электронной почтой и файлами, а также позволяет автоматизировать администрирование.
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