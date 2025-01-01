Альтернативы - Numerade

Quizlet
quizlet.com
Quizlet - это онлайн-приложение для учебы, которое позволяет студентам создавать и изучать цифровые карточки, тесты и участвовать в обучающих играх.
Desmos Calculator
desmos.com
Калькулятор Desmos - это онлайн-инструмент для построения графиков, выполнения статистического анализа и исследования математических концепций.
StuDocu
studocu.com
StuDocu - платформа для студентов, предлагающая учебные материалы и возможность обмена знаниями между пользователями по всему миру.
SciSpace
scispace.com
SciSpace - приложение для анализа PDF и литературных обзоров, которое извлекает ключевые данные, отвечает на вопросы и помогает в написании академических работ.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Научный калькулятор Desmos - бесплатный онлайн инструмент для выполнения сложных математических расчетов, включая тригонометрию, статистику и исчисление.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz – это интерактивная платформа для обучения, позволяющая создавать тесты, проводить викторины и задания как в классе, так и удаленно.
Brainscape
brainscape.com
Brainscape - это приложение для создания и использования флеш-карт с адаптивным обучением и распределенным повторением для улучшения запоминания.
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
Приложение BYJU'S Exam Prep предлагает подготовку к различным экзаменам с видеоуроками, живыми классами и практическими тестами, а также адаптивными оценками и многоязычной поддержкой.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S - образовательное приложение с видеоуроками и адаптивными программами для студентов разных возрастов, помогающее в освоении учебного материала.
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create позволяет пользователям создавать интерактивные викторины (Kahoots) для обучения и развлечения в разных условиях.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.
Brainly
brainly.com
Brainly - платформа для помощи с домашними заданиями, где студенты задают вопросы и получают ответы от других пользователей.
Course Hero
coursehero.com
Course Hero - это платформа для онлайн-обучения, предоставляющая доступ к учебным материалам и помощи от сообщества студентов и педагогов.
Cram
cram.com
Cram - это онлайн-платформа для создания карточек, позволяющая пользователям учить, экспортировать и делиться своими наборами карточек.
Quizgecko
quizgecko.com
Quizgecko — это платформа для создания тестов и карточек из учебных материалов с помощью AI, поддерживающая различные форматы вопросов и функции анализа.
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle - образовательный инструмент для учителей, позволяющий создавать интерактивные видео-уроки с оценками и комментариями.
Studypool
studypool.com
StudyPool - платформа, соединяющая студентов с преподавателями для помощи с домашними заданиями и доступом к учебным материалам.
Wakelet
wakelet.com
Wakelet позволяет пользователям собирать, организовывать и делиться онлайн-контентом, создавая коллекции закладок, статей, изображений и видео.
Gurully
gurully.com
Gurully - это платформа для подготовки к экзаменам PTE, IELTS, DUOLINGO и CELPIP с макетными тестами и AI-оценкой.
Study Stack
studystack.com
Study Stack - это образовательная платформа для создания и обмена флеш-картами, с интерактивными инструментами для изучения различных предметов.
Paperclips
paperclips.app
Paperclips — приложение, генерирующее флешкарты из PDF заметок с помощью ChatGPT, совместимо с Anki, Quizlet и другими платформами.
Magoosh
magoosh.com
Magoosh - это приложение для подготовки к экзаменам GRE, GMAT, SAT и TOEFL, предлагающее учебные материалы и инструменты для отслеживания прогресса.
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai — платформа микрообучения с искусственным интеллектом для создания интерактивного учебного контента и персонализированного обучения.
Nagwa
nagwa.com
Nagwa — это бесплатная образовательная платформа для K-12, предлагающая цифровые материалы по математике, химии и физике, соответствующие учебным планам.
GoConqr
goconqr.com
GoConqr — это образовательная платформа, позволяющая создавать и делиться учебными ресурсами, включая карты разума и тесты, для эффективного обучения.
Newsela
newsela.com
Newsela - это образовательная платформа, предоставляющая адаптированные статьи и задания для учащихся K-12, поддерживающая развитие грамотности и персонализированное обучение.
Studytracks
studytracks.fr
Studytracks помогает готовиться к экзаменам, предлагая учебный материал в формате музыки, чтобы учащиеся могли быстрее запоминать информацию.
QuizRise
quizrise.com
QuizRise - образовательный инструмент на базе ИИ, который генерирует тесты и викторины из различных источников контента.
DreamBox
dreambox.com
DreamBox - образовательная платформа для персонализированного обучения в математике и чтении с интерактивными инструментами и анализом прогресса студентов.
Study Island
edmentum.com
Island Study — образовательная платформа для практики и оценки навыков учащихся в области математики и чтения, соответствующая образовательным стандартам.
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