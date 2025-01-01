Альтернативы - NoRedInk

Canvas Student
instructure.com
Canvas Student — мобильное приложение для студентов, позволяющее управлять курсовой работой, заданиями и взаимодействовать с материалами курсов.
GitHub
github.com
GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.
Quizlet
quizlet.com
Quizlet - это онлайн-приложение для учебы, которое позволяет студентам создавать и изучать цифровые карточки, тесты и участвовать в обучающих играх.
Desmos Calculator
desmos.com
Калькулятор Desmos - это онлайн-инструмент для построения графиков, выполнения статистического анализа и исследования математических концепций.
StuDocu
studocu.com
StuDocu - платформа для студентов, предлагающая учебные материалы и возможность обмена знаниями между пользователями по всему миру.
SciSpace
scispace.com
SciSpace - приложение для анализа PDF и литературных обзоров, которое извлекает ключевые данные, отвечает на вопросы и помогает в написании академических работ.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Научный калькулятор Desmos - бесплатный онлайн инструмент для выполнения сложных математических расчетов, включая тригонометрию, статистику и исчисление.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz – это интерактивная платформа для обучения, позволяющая создавать тесты, проводить викторины и задания как в классе, так и удаленно.
Brainscape
brainscape.com
Brainscape - это приложение для создания и использования флеш-карт с адаптивным обучением и распределенным повторением для улучшения запоминания.
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
Приложение BYJU'S Exam Prep предлагает подготовку к различным экзаменам с видеоуроками, живыми классами и практическими тестами, а также адаптивными оценками и многоязычной поддержкой.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S - образовательное приложение с видеоуроками и адаптивными программами для студентов разных возрастов, помогающее в освоении учебного материала.
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create позволяет пользователям создавать интерактивные викторины (Kahoots) для обучения и развлечения в разных условиях.
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy — это платформа для онлайн-обучения цифровым технологиям, предлагающая ресурсы и инструменты для студентов и педагогов.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.
Padlet
padlet.com
Padlet - это цифровой холст для совместного создания и обмена проектами, позволяющий добавлять текст, изображения, видео и документы.
Brainly
brainly.com
Brainly - платформа для помощи с домашними заданиями, где студенты задают вопросы и получают ответы от других пользователей.
Top Hat
tophat.com
Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.
Course Hero
coursehero.com
Course Hero - это платформа для онлайн-обучения, предоставляющая доступ к учебным материалам и помощи от сообщества студентов и педагогов.
Clever
clever.com
Clever предоставляет единую платформу для входа в системы, упрощая доступ к образованию для 95 000 школ в США.
Cram
cram.com
Cram - это онлайн-платформа для создания карточек, позволяющая пользователям учить, экспортировать и делиться своими наборами карточек.
Kognity
kognity.com
Kognity - это цифровая платформа для обучения, предлагающая интерактивные учебники и персонализированные ресурсы для студентов по математике и другим предметам.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.
Labster
labster.com
Labster - образовательная платформа с виртуальными лабораториями для изучения STEM-дисциплин, обеспечивающая интерактивный опыт и практическое обучение.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn — образовательное приложение для детей, предлагающее интерактивные занятия по математике и чтению с адаптивным обучением и отчетами о прогрессе.
Numerade
numerade.com
Numerade — образовательная платформа, предлагающая персонализированные решения для вопросов по науке, математике и экономике с помощью видеоуроков и ИИ.
BlinkLearning
blinklearning.com
BlinkLearning — образовательная платформа, предоставляющая доступ к цифровым учебным материалам и инструментам управления для школ и преподавателей.
Quizgecko
quizgecko.com
Quizgecko — это платформа для создания тестов и карточек из учебных материалов с помощью AI, поддерживающая различные форматы вопросов и функции анализа.
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle - образовательный инструмент для учителей, позволяющий создавать интерактивные видео-уроки с оценками и комментариями.
Studypool
studypool.com
StudyPool - платформа, соединяющая студентов с преподавателями для помощи с домашними заданиями и доступом к учебным материалам.
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