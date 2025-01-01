Альтернативы - NoRedInk

Canvas Student

Canvas Student

instructure.com

Canvas Student — мобильное приложение для студентов, позволяющее управлять курсовой работой, заданиями и взаимодействовать с материалами курсов.

GitHub

GitHub

github.com

GitHub - платформа для хостинга проектов программирования и управления версиями с поддержкой совместной работы, включая функции отслеживания проблем и вики.

Quizlet

Quizlet

quizlet.com

Quizlet - это онлайн-приложение для учебы, которое позволяет студентам создавать и изучать цифровые карточки, тесты и участвовать в обучающих играх.

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Калькулятор Desmos - это онлайн-инструмент для построения графиков, выполнения статистического анализа и исследования математических концепций.

StuDocu

StuDocu

studocu.com

StuDocu - платформа для студентов, предлагающая учебные материалы и возможность обмена знаниями между пользователями по всему миру.

SciSpace

SciSpace

scispace.com

SciSpace - приложение для анализа PDF и литературных обзоров, которое извлекает ключевые данные, отвечает на вопросы и помогает в написании академических работ.

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Научный калькулятор Desmos - бесплатный онлайн инструмент для выполнения сложных математических расчетов, включая тригонометрию, статистику и исчисление.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz – это интерактивная платформа для обучения, позволяющая создавать тесты, проводить викторины и задания как в классе, так и удаленно.

Brainscape

Brainscape

brainscape.com

Brainscape - это приложение для создания и использования флеш-карт с адаптивным обучением и распределенным повторением для улучшения запоминания.

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

Приложение BYJU'S Exam Prep предлагает подготовку к различным экзаменам с видеоуроками, живыми классами и практическими тестами, а также адаптивными оценками и многоязычной поддержкой.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S - образовательное приложение с видеоуроками и адаптивными программами для студентов разных возрастов, помогающее в освоении учебного материала.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create позволяет пользователям создавать интерактивные викторины (Kahoots) для обучения и развлечения в разных условиях.

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

Grok Academy — это платформа для онлайн-обучения цифровым технологиям, предлагающая ресурсы и инструменты для студентов и педагогов.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter – платформа для создания интерактивных презентаций, позволяющая аудитории участвовать через опросы и голосования, удобная для удаленных и гибридных встреч.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet - это цифровой холст для совместного создания и обмена проектами, позволяющий добавлять текст, изображения, видео и документы.

Brainly

Brainly

brainly.com

Brainly - платформа для помощи с домашними заданиями, где студенты задают вопросы и получают ответы от других пользователей.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.

Course Hero

Course Hero

coursehero.com

Course Hero - это платформа для онлайн-обучения, предоставляющая доступ к учебным материалам и помощи от сообщества студентов и педагогов.

Clever

Clever

clever.com

Clever предоставляет единую платформу для входа в системы, упрощая доступ к образованию для 95 000 школ в США.

Cram

Cram

cram.com

Cram - это онлайн-платформа для создания карточек, позволяющая пользователям учить, экспортировать и делиться своими наборами карточек.

Kognity

Kognity

kognity.com

Kognity - это цифровая платформа для обучения, предлагающая интерактивные учебники и персонализированные ресурсы для студентов по математике и другим предметам.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.

Labster

Labster

labster.com

Labster - образовательная платформа с виртуальными лабораториями для изучения STEM-дисциплин, обеспечивающая интерактивный опыт и практическое обучение.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.

SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

SplashLearn — образовательное приложение для детей, предлагающее интерактивные занятия по математике и чтению с адаптивным обучением и отчетами о прогрессе.

Numerade

Numerade

numerade.com

Numerade — образовательная платформа, предлагающая персонализированные решения для вопросов по науке, математике и экономике с помощью видеоуроков и ИИ.

BlinkLearning

BlinkLearning

blinklearning.com

BlinkLearning — образовательная платформа, предоставляющая доступ к цифровым учебным материалам и инструментам управления для школ и преподавателей.

Quizgecko

Quizgecko

quizgecko.com

Quizgecko — это платформа для создания тестов и карточек из учебных материалов с помощью AI, поддерживающая различные форматы вопросов и функции анализа.

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle - образовательный инструмент для учителей, позволяющий создавать интерактивные видео-уроки с оценками и комментариями.

Studypool

Studypool

studypool.com

StudyPool - платформа, соединяющая студентов с преподавателями для помощи с домашними заданиями и доступом к учебным материалам.

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