Альтернативы - nOps

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin — инструмент для управления доступом, позволяющий администраторам устанавливать политики безопасности для пользователей и приложений.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.

OpenStack

OpenStack

openstack.org

OpenStack — это платформа с открытым исходным кодом для облачных вычислений, обеспечивающая инфраструктуру как услугу (IAAS) для управления виртуальными ресурсами.

Builder.ai

Builder.ai

builder.ai

Builder.ai - это платформа для создания приложений и веб-сайтов без необходимости программирования, использующая AI-помощника для оптимизации разработки.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.

Vantage

Vantage

vantage.sh

Vantage — платформа для наблюдения за расходами в облаке с интеграциями для разных сервисов, позволяющая анализировать и распределять затраты.

Taloflow

Taloflow

taloflow.ai

Taloflow предоставляет консультации по выбору технологий и помогает находить решения в соответствии с требованиями пользователя.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta помогает компаниям управлять программами безопасности и соответствия, интегрируя инструменты и автоматизируя процессы аудита.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

JupiterOne - платформа для анализа кибер-активов, позволяющая собирать и анализировать данные для управления кибербезопасностью организации.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

Drata

Drata

drata.com

Drata - это платформа автоматизации безопасности и соответствия, обеспечивающая мониторинг, управление рисками и подготовку к аудитам.

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

Pro Backup — безопасное приложение для резервного копирования данных из облачных сервисов, таких как Airtable, Asana, ClickUp, monday.com и Trello.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Приложение Very Good Security обеспечивает безопасную обработку и хранение конфиденциальных данных, помогая в соблюдении стандартов безопасности и снижая риски утечек.

BMC

BMC

bmc.com

Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof — платформа для управления соблюдением норм, упрощающая процессы, автоматизирующая сбор данных и интегрирующаяся с популярными инструментами.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security — облачная платформа для обеспечения безопасности кода и инфраструктуры, предлагающая сканирование уязвимостей и управление рисками для разработчиков.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo — это облачная платформа безопасности, которая обнаруживает и устраняет неправильные настройки и уязвимости приложений и данных.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.

Glassity

Glassity

glassity.cloud

Glassity помогает оптимизировать затраты на AWS, уменьшая неэффективность в облачных операциях и обеспечивая экономию бюджетов для организаций.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.

Spendbase

Spendbase

spendbase.co

Spendbase — платформа для управления SaaS, помогающая IT и финансовым командам контролировать расходы на программное обеспечение и оптимизировать использование лицензий.

Progress

Progress

progress.com

Приложение Progress упрощает разработку и развертывание критически важных приложений, улучшая взаимодействие на различных платформах и управление данными.

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase — платформа для автоматизации процессов безопасности и соблюдения норм, обеспечивая централизованное управление анкетами и аудитами.

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