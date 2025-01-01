Альтернативы - nOps

Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin — инструмент для управления доступом, позволяющий администраторам устанавливать политики безопасности для пользователей и приложений.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.
Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
Red Hat
redhat.com
Приложение Red Hat предоставляет доступ к решениям с открытым исходным кодом, включая Linux, Cloud, Container и Kubernetes для управления ИТ-средами.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизации процессов соответствия безопасности, интегрирующаяся с облачными сервисами и позволяющая управлять аудитами и рисками.
OpenStack
openstack.org
OpenStack — это платформа с открытым исходным кодом для облачных вычислений, обеспечивающая инфраструктуру как услугу (IAAS) для управления виртуальными ресурсами.
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai - это платформа для создания приложений и веб-сайтов без необходимости программирования, использующая AI-помощника для оптимизации разработки.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central — это платформа кибербезопасности для управления и защиты устройств от кибератак с использованием AI и автоматизированных процессов.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.
Vantage
vantage.sh
Vantage — платформа для наблюдения за расходами в облаке с интеграциями для разных сервисов, позволяющая анализировать и распределять затраты.
Taloflow
taloflow.ai
Taloflow предоставляет консультации по выбору технологий и помогает находить решения в соответствии с требованиями пользователя.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
Vanta
vanta.com
Vanta помогает компаниям управлять программами безопасности и соответствия, интегрируя инструменты и автоматизируя процессы аудита.
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne - платформа для анализа кибер-активов, позволяющая собирать и анализировать данные для управления кибербезопасностью организации.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
Drata
drata.com
Drata - это платформа автоматизации безопасности и соответствия, обеспечивающая мониторинг, управление рисками и подготовку к аудитам.
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup — безопасное приложение для резервного копирования данных из облачных сервисов, таких как Airtable, Asana, ClickUp, monday.com и Trello.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Приложение Very Good Security обеспечивает безопасную обработку и хранение конфиденциальных данных, помогая в соблюдении стандартов безопасности и снижая риски утечек.
BMC
bmc.com
Приложение BMC управляет ИТ-услугами, оптимизируя процессы с помощью автоматизации и интеграции с другими системами.
Imperva
imperva.com
Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof — платформа для управления соблюдением норм, упрощающая процессы, автоматизирующая сбор данных и интегрирующаяся с популярными инструментами.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike — платформа кибербезопасности для защиты организаций от угроз и breaches в облаке и на конечных точках, обеспечивая видимость и защиту.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — облачная платформа для обеспечения безопасности кода и инфраструктуры, предлагающая сканирование уязвимостей и управление рисками для разработчиков.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — это облачная платформа безопасности, которая обнаруживает и устраняет неправильные настройки и уязвимости приложений и данных.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security обеспечивает защиту облачных приложений и контейнеров, контролируя уязвимости и угрозы на всех этапах жизненного цикла приложений.
Glassity
glassity.cloud
Glassity помогает оптимизировать затраты на AWS, уменьшая неэффективность в облачных операциях и обеспечивая экономию бюджетов для организаций.
Virtru
virtru.com
Virtru - это платформа для шифрования данных, позволяющая организациям контролировать доступ и защищать конфиденциальную информацию в популярных приложениях.
Spendbase
spendbase.co
Spendbase — платформа для управления SaaS, помогающая IT и финансовым командам контролировать расходы на программное обеспечение и оптимизировать использование лицензий.
Progress
progress.com
Приложение Progress упрощает разработку и развертывание критически важных приложений, улучшая взаимодействие на различных платформах и управление данными.
SafeBase
safebase.io
SafeBase — платформа для автоматизации процессов безопасности и соблюдения норм, обеспечивая централизованное управление анкетами и аудитами.
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