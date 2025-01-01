Альтернативы - Nanonets

Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat — это приложение для работы с PDF-документами, которое позволяет создавать, редактировать, делиться и защищать файлы, а также подписывать документы.
Fiverr
fiverr.com
Fiverr - это онлайн-рынок фриланс-услуг, где пользователи могут находить и нанимать фрилансеров в различных категориях для выполнения проектов.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer – это финансовая платформа, позволяющая пользователям отправлять и получать международные платежи и управлять средствами в нескольких валютах.
CamScanner
camscanner.com
CamScanner - приложение для смартфонов, позволяющее сканировать документы и сохранять их в форматах PDF и JPG. Поддерживает OCR и облачное хранение.
Xero
xero.com
Xero - это облачное бухгалтерское программное обеспечение для малых и средних предприятий, упрощающее управление финансами и бухгалтерией.
Convertio
convertio.co
Convertio - онлайн инструмент для конвертации более 309 форматов файлов, включая документы, изображения, видео и аудио.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert - это онлайн-конвертер файлов, поддерживающий множество форматов аудио, видео, документов, изображений и других типов файлов.
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy - инструмент для конвертации и обработки PDF файлов с поддержкой более 20 форматов и 47 онлайн инструментов.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu - это интегрированная платформа для управления проектами, финансами и клиентами, позволяющая эффективно управлять всеми аспектами бизнеса.
Ramp
ramp.com
Ramp — платформа для управления финансами, включая корпоративные карты, управление затратами и автоматизацию процессов для предприятий.
Bill.com
bill.com
Bill.com — облачная платформа для автоматизации финансовых операций малых и средних предприятий, включая управление платежами и счетами.
Qonto
qonto.com
Qonto — бизнес-банк с локальными IBAN, удобным управлением финансами, картами и автоматизацией платежей для компаний в Европе.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook - платформа для управления клиентами и бизнес-процессами, предлагающая счета, предложения, онлайн-платежи и управление расписанием.
Novo
novo.co
Novo — это платформа для бизнес-банкинга, предоставляющая услуги без скрытых сборов и интеграцию с бизнес-инструментами для управления финансами.
Melio
meliopayments.com
Melio - это бесплатный инструмент для оплаты счетов поставщикам, позволяющий управлять платежами с помощью банковских переводов и кредитных карт.
Keap
keap.com
Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.
Razorpay
razorpay.com
Razorpay - приложение для обработки онлайн-платежей, поддерживающее более 100 способов оплаты и предлагающее финансовые услуги для бизнеса в Индии.
Moneybird
moneybird.com
Moneybird - это приложение для бухгалтерского учета и выставления счетов, помогающее управлять финансами и автоматизировать финансовые процессы.
SAP
sap.com
Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.
Pyrus
pyrus.com
Pyrus - приложение для автоматизации бизнес-процессов, управления документами и улучшения сотрудничества в командах.
Holded
holded.com
Holded — это программное обеспечение для управления бизнесом, объединяющее бухгалтерский учет, CRM, проекты и запасы в одном приложении.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip позволяет конвертировать PDF и изображения в различные форматы, такие как LaTeX, DOCX и Markdown, для удобного управления научными материалами.
OpenRead
openread.academy
OpenRead - это инструмент для работы с PDF-документами, который использует AI для суммирования и анализа контента, упрощая исследовательские процессы.
Bloom
bloom.io
Bloom - это рабочее пространство для независимых владельцев бизнеса, фрилансеров и специалистов. Оно объединяет все взаимодействия с клиентами, включая формы, контракты и платежи.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и обмена документами PDF, включая редактирование, аннотирование и защиту информации.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere - платформа для автоматизации бизнес-процессов с использованием RPA и ИИ, обеспечивающая интеграцию, эффективность и безопасность.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online - бесплатный онлайн-инструмент для удаления фона с фотографий с помощью ИИ, без водяных знаков, поддерживает пакетное редактирование.
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI — это инструмент для анализа документов с помощью ИИ, позволяющий задавать вопросы и получать ответы в реальном времени по загруженным PDF.
Zamzar
zamzar.com
Zamzar — онлайн-платформа для простого преобразования файлов между более чем 1200 форматами, включая документы, изображения, видео и аудио.
© 2025 WebCatalog, Inc.