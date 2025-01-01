Альтернативы - Nanonets

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat — это приложение для работы с PDF-документами, которое позволяет создавать, редактировать, делиться и защищать файлы, а также подписывать документы.

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr - это онлайн-рынок фриланс-услуг, где пользователи могут находить и нанимать фрилансеров в различных категориях для выполнения проектов.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer – это финансовая платформа, позволяющая пользователям отправлять и получать международные платежи и управлять средствами в нескольких валютах.

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

CamScanner - приложение для смартфонов, позволяющее сканировать документы и сохранять их в форматах PDF и JPG. Поддерживает OCR и облачное хранение.

Xero

Xero

xero.com

Xero - это облачное бухгалтерское программное обеспечение для малых и средних предприятий, упрощающее управление финансами и бухгалтерией.

Convertio

Convertio

convertio.co

Convertio - онлайн инструмент для конвертации более 309 форматов файлов, включая документы, изображения, видео и аудио.

CloudConvert

CloudConvert

cloudconvert.com

CloudConvert - это онлайн-конвертер файлов, поддерживающий множество форматов аудио, видео, документов, изображений и других типов файлов.

PDF Candy

PDF Candy

pdfcandy.com

PDF Candy - инструмент для конвертации и обработки PDF файлов с поддержкой более 20 форматов и 47 онлайн инструментов.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu - это интегрированная платформа для управления проектами, финансами и клиентами, позволяющая эффективно управлять всеми аспектами бизнеса.

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp — платформа для управления финансами, включая корпоративные карты, управление затратами и автоматизацию процессов для предприятий.

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com — облачная платформа для автоматизации финансовых операций малых и средних предприятий, включая управление платежами и счетами.

Qonto

Qonto

qonto.com

Qonto — бизнес-банк с локальными IBAN, удобным управлением финансами, картами и автоматизацией платежей для компаний в Европе.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook - платформа для управления клиентами и бизнес-процессами, предлагающая счета, предложения, онлайн-платежи и управление расписанием.

Novo

Novo

novo.co

Novo — это платформа для бизнес-банкинга, предоставляющая услуги без скрытых сборов и интеграцию с бизнес-инструментами для управления финансами.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio - это бесплатный инструмент для оплаты счетов поставщикам, позволяющий управлять платежами с помощью банковских переводов и кредитных карт.

Keap

Keap

keap.com

Keap - это платформа CRM для автоматизации продаж и маркетинга, позволяющая управлять лидами, отслеживать взаимодействия и анализировать данные.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Razorpay - приложение для обработки онлайн-платежей, поддерживающее более 100 способов оплаты и предлагающее финансовые услуги для бизнеса в Индии.

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

Moneybird - это приложение для бухгалтерского учета и выставления счетов, помогающее управлять финансами и автоматизировать финансовые процессы.

SAP

SAP

sap.com

Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.

Pyrus

Pyrus

pyrus.com

Pyrus - приложение для автоматизации бизнес-процессов, управления документами и улучшения сотрудничества в командах.

Holded

Holded

holded.com

Holded — это программное обеспечение для управления бизнесом, объединяющее бухгалтерский учет, CRM, проекты и запасы в одном приложении.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix Snip позволяет конвертировать PDF и изображения в различные форматы, такие как LaTeX, DOCX и Markdown, для удобного управления научными материалами.

OpenRead

OpenRead

openread.academy

OpenRead - это инструмент для работы с PDF-документами, который использует AI для суммирования и анализа контента, упрощая исследовательские процессы.

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom - это рабочее пространство для независимых владельцев бизнеса, фрилансеров и специалистов. Оно объединяет все взаимодействия с клиентами, включая формы, контракты и платежи.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и обмена документами PDF, включая редактирование, аннотирование и защиту информации.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Automation Anywhere - платформа для автоматизации бизнес-процессов с использованием RPA и ИИ, обеспечивающая интеграцию, эффективность и безопасность.

HitPaw Online

HitPaw Online

online.hitpaw.com

HitPaw Online - бесплатный онлайн-инструмент для удаления фона с фотографий с помощью ИИ, без водяных знаков, поддерживает пакетное редактирование.

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

DocAnalyzer.AI — это инструмент для анализа документов с помощью ИИ, позволяющий задавать вопросы и получать ответы в реальном времени по загруженным PDF.

Zamzar

Zamzar

zamzar.com

Zamzar — онлайн-платформа для простого преобразования файлов между более чем 1200 форматами, включая документы, изображения, видео и аудио.

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