Альтернативы - Moka

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit – облачная система для управления процессом найма и отслеживания кандидатов, предназначенная для кадровых агентств и HR.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

Bayt

Bayt

bayt.com

Bayt - это платформа для поиска резюме и управления наймом, предлагающая доступ к 41,7 млн резюме с возможностью фильтрации по различным критериям.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor - простая в использовании облачная система для найма, оптимизирующая процесс подбора кандидатов и улучшения взаимодействия с ними.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn - облачная платформа для кадровых агентств, оптимизирующая процесс найма и управления данными кандидатов и клиентов.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai — это платформа управления рабочей силой на основе ИИ, которая помогает организациям эффективнее управлять наймом и внутренним развитием сотрудников.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva — это платформа для рекрутинга, позволяющая отслеживать кандидатов и управлять процессами найма на одной базе данных.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Эшби - система отслеживания заявителей для оптимизации процесса найма с аналитикой, настраиваемыми рабочими процессами и интеграцией с HR-инструментами.

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM — это система отслеживания кандидатов, которая оптимизирует процесс найма с помощью анализа резюме, управления контактами и интеграции электронной почты.

Recruitee

Recruitee

recruitee.com

Recruitee - система отслеживания заявителей, помогающая оптимизировать процесс найма через автоматизацию, интеграцию и управление кандидатами.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.

Workable

Workable

workable.com

Приложение Workable оптимизирует процесс найма, предлагая инструменты для поиска, отбора и управления кандидатами с помощью ИИ и интеграции с различными платформами.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse - это программное обеспечение для найма, которое оптимизирует процесс рекрутинга и сотрудничество команд через эффективные инструменты управления кандидатами.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.

JazzHR

JazzHR

jazzhr.com

JazzHR – это ПО для набора персонала, оптимизирующее процесс найма, позволяющее находить и привлекать кандидатов через интуитивный интерфейс.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt - это платформа для найма, которая помогает компаниям находить и нанимать талантливых сотрудников с использованием алгоритмов и автоматизации процессов.

Vincere

Vincere

vincere.io

Vincere - это операционная система для рекрутинговых агентств, объединяющая CRM, ATS и инструменты для управления процессами найма.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate — это платформа для управления процессами подбора персонала и взаимоотношениями с кандидатами и клиентами для рекрутеров и агентств.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort — платформа для карьерного роста, объединяющая более 3 млн профессионалов и 20 тыс. рекрутеров для поиска возможностей и обмена опытом.

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

ApplicantPro - облачное приложение для управления процессом найма, предлагающее инструменты для рекрутинга, обработки заявок и взаимодействия с кандидатами.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.

Candydate

Candydate

candydate.app

Candydate — платформа для видеорекрутинга с поддержкой ИИ, упрощающая процесс найма для малого бизнеса.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire — онлайн-система отслеживания заявителей, упрощающая процесс найма и обеспечивающая сотрудничество команды. Управляйте резюме и генерируйте отчеты.

Comeet

Comeet

comeet.co

Comeet — это система отслеживания кандидатов и платформа для найма, предназначенная для малых и средних компаний, предлагающая простую и эффективную работу с кандидатами.

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