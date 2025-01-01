Альтернативы - MediaSilo

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo - платформа для хостинга и обмена видео без рекламы, предлагающая инструменты для создания, редактирования и потокового вещания.

Loom

Loom

loom.com

Loom — приложение для записи экрана и видеосвязи, позволяющее пользователям захватывать экран, голос и видео для асинхронного обмена информацией.

Frame.io

Frame.io

frame.io

Frame.io — это платформа для совместной работы над видео, позволяющая командам обмениваться файлами, отслеживать отзывы и оптимизировать рабочие процессы.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia — это платформа для создания видео с помощью ИИ, которая преобразует текст в видеоролики с настроенными аватарами. Поддерживает более 140 языков.

Desygner

Desygner

desygner.com

Desygner - инструмент для графического дизайна, позволяющий создавать контент, такие как посты в соцсетях, рекламные объявления и презентации, без необходимости в дизайнерских навыках.

Fathom

Fathom

fathom.video

Fathom — это ИИ-для записи и суммирования встреч, транскрибирования разговоров и автоматической синхронизации задач с CRM-системами.

Zight

Zight

zight.com

Zight - это приложение для записи экрана, создания GIF и аннотированных скриншотов, упрощающее визуальную коммуникацию и совместную работу.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch — это приложение, которое объединяет функции записи экрана, создания записей и совместной работы с видео для сокращения встреч.

JW Player

JW Player

jwplayer.com

JW Player - это видео платформа для потоковой передачи и хостинга, предлагающая инструменты для монетизации, аналитики и настройки видео контента.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

CoSchedule — это маркетинговый календарь, который помогает организовать все проекты маркетинга в одном месте, планируя их и используя инструменты для улучшения рабочих процессов.

Starchive

Starchive

starchive.io

Starchive — это платформа для управления цифровыми активами, позволяющая создателям организовывать, делиться и монетизировать свой контент.

Cloudinary

Cloudinary

cloudinary.com

Cloudinary - платформа для управления и оптимизации изображений и видео, обеспечивающая их быструю доставку и интеграцию в приложения.

Casted

Casted

casted.us

Casted помогает B2B-маркетологам управлять мультимедийным контентом, анализировать поведение аудитории и создавать целевые страницы.

Baseline

Baseline

baseline.is

Baseline — это платформа для управления брендом, объединяющая управление активами, создание контента и соблюдение единых стандартов бренда.

Vadoo AI

Vadoo AI

vadoo.tv

Vadoo AI — это приложение для создания и редактирования видео с возможностью преобразования текста в видео, добавления субтитров и озвучки.

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Cincopa — это платформа для хостинга и управления мультимедийным контентом, включая видео и изображения, с возможностями анализа и взаимодействия с аудиторией.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.

Telebreeze

Telebreeze

telebreeze.com

Telebreeze - это платформа для предоставления IPTV услуг, включая управление подписками, видео по запросу и интеграцию с платежными системами.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Hippo Video - платформа для создания и распространения видео с использованием ИИ, позволяющая быстро создавать профессиональные видео и автоматизировать процессы.

Muse.ai

Muse.ai

muse.ai

Muse.ai — это платформа для поиска видео, позволяющая быстро находить конкретные моменты в больших объемах видео и предоставляет функции хранения и потоковой передачи.

Vodlix

Vodlix

vodlix.com

Vodlix - это платформа для потокового видео и IPTV, позволяющая пользователям создавать собственные сервисы с поддержкой VOD и LIVE TV.

ScreenPal

ScreenPal

screenpal.com

ScreenPal - это приложение для записи экрана и редактирования видео, которое позволяет пользователям создавать и делиться образовательным и рекламным контентом.

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspot - это система управления контентом, оптимизирующая создание и распространение контента на разных платформах для организаций.

Wistia

Wistia

wistia.com

Wistia - платформа для создания, хостинга и анализа видео и вебинаров, ориентированная на маркетологов и предприятия.

VidGrid

VidGrid

vidgrid.com

VidGrid — это платформа для создания, редактирования и обмена интерактивными видео, предназначенная для обучения и улучшения взаимодействия.

Uscreen

Uscreen

uscreen.tv

Uscreen - платформа для создателей видео, позволяющая создавать платные подписки, управлять контентом и строить сообщества на собственных сайтах и приложениях.

Filestage

Filestage

filestage.io

Filestage — платформа для совместного обзора и одобрения файлов, позволяющая командам делиться и обсуждать документы, изображения и видео в одном месте.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.

VXG

VXG

videoexpertsgroup.com

VXG — облачная платформа для видеоаналитики и видеонаблюдения, предлагающая возможность интеграции и настройки систем под конкретные нужды клиентов.

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