Альтернативы - MediaSilo

Vimeo
vimeo.com
Vimeo - платформа для хостинга и обмена видео без рекламы, предлагающая инструменты для создания, редактирования и потокового вещания.
Loom
loom.com
Loom — приложение для записи экрана и видеосвязи, позволяющее пользователям захватывать экран, голос и видео для асинхронного обмена информацией.
Frame.io
frame.io
Frame.io — это платформа для совместной работы над видео, позволяющая командам обмениваться файлами, отслеживать отзывы и оптимизировать рабочие процессы.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это платформа для создания видео с помощью ИИ, которая преобразует текст в видеоролики с настроенными аватарами. Поддерживает более 140 языков.
Desygner
desygner.com
Desygner - инструмент для графического дизайна, позволяющий создавать контент, такие как посты в соцсетях, рекламные объявления и презентации, без необходимости в дизайнерских навыках.
Fathom
fathom.video
Fathom — это ИИ-для записи и суммирования встреч, транскрибирования разговоров и автоматической синхронизации задач с CRM-системами.
Zight
zight.com
Zight - это приложение для записи экрана, создания GIF и аннотированных скриншотов, упрощающее визуальную коммуникацию и совместную работу.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch — это приложение, которое объединяет функции записи экрана, создания записей и совместной работы с видео для сокращения встреч.
JW Player
jwplayer.com
JW Player - это видео платформа для потоковой передачи и хостинга, предлагающая инструменты для монетизации, аналитики и настройки видео контента.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule — это маркетинговый календарь, который помогает организовать все проекты маркетинга в одном месте, планируя их и используя инструменты для улучшения рабочих процессов.
Starchive
starchive.io
Starchive — это платформа для управления цифровыми активами, позволяющая создателям организовывать, делиться и монетизировать свой контент.
Cloudinary
cloudinary.com
Cloudinary - платформа для управления и оптимизации изображений и видео, обеспечивающая их быструю доставку и интеграцию в приложения.
Casted
casted.us
Casted помогает B2B-маркетологам управлять мультимедийным контентом, анализировать поведение аудитории и создавать целевые страницы.
Baseline
baseline.is
Baseline — это платформа для управления брендом, объединяющая управление активами, создание контента и соблюдение единых стандартов бренда.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI — это приложение для создания и редактирования видео с возможностью преобразования текста в видео, добавления субтитров и озвучки.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa — это платформа для хостинга и управления мультимедийным контентом, включая видео и изображения, с возможностями анализа и взаимодействия с аудиторией.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
Telebreeze
telebreeze.com
Telebreeze - это платформа для предоставления IPTV услуг, включая управление подписками, видео по запросу и интеграцию с платежными системами.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video - платформа для создания и распространения видео с использованием ИИ, позволяющая быстро создавать профессиональные видео и автоматизировать процессы.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai — это платформа для поиска видео, позволяющая быстро находить конкретные моменты в больших объемах видео и предоставляет функции хранения и потоковой передачи.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix - это платформа для потокового видео и IPTV, позволяющая пользователям создавать собственные сервисы с поддержкой VOD и LIVE TV.
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal - это приложение для записи экрана и редактирования видео, которое позволяет пользователям создавать и делиться образовательным и рекламным контентом.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot - это система управления контентом, оптимизирующая создание и распространение контента на разных платформах для организаций.
Wistia
wistia.com
Wistia - платформа для создания, хостинга и анализа видео и вебинаров, ориентированная на маркетологов и предприятия.
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid — это платформа для создания, редактирования и обмена интерактивными видео, предназначенная для обучения и улучшения взаимодействия.
Uscreen
uscreen.tv
Uscreen - платформа для создателей видео, позволяющая создавать платные подписки, управлять контентом и строить сообщества на собственных сайтах и приложениях.
Filestage
filestage.io
Filestage — платформа для совместного обзора и одобрения файлов, позволяющая командам делиться и обсуждать документы, изображения и видео в одном месте.
Akamai
akamai.com
Akamai - ведущий провайдер CDN и облачных услуг, обеспечивающий быструю доставку контента, безопасность и возможности вычислений на краю.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — облачная платформа для видеоаналитики и видеонаблюдения, предлагающая возможность интеграции и настройки систем под конкретные нужды клиентов.
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