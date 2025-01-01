Альтернативы - MarbleFlows

Udemy
udemy.com
Udemy - это платформа онлайн-обучения, предлагающая более 150 000 курсов по различным предметам для профессионалов и студентов.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi - это платформа для создания и управления онлайн-бизнесом, предлагающая инструменты для курсов, членств, маркетинга и сообществ.
Great Learning
mygreatlearning.com
Приложение Great Learning предлагает бесплатные онлайн-курсы для профессионалов и студентов для освоения востребованных навыков и достижения карьерного успеха.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp — онлайн-платформа для обучения науке о данных и искусственному интеллекту с интерактивными курсами для всех уровней.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare - онлайн-платформа для обучения, предлагающая курсы по творческим навыкам, таким как дизайн и фотография, с акцентом на проектное обучение.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks — платформа для создания и управления онлайн-сообществами, предлагающая инструменты для курсов, контента и монетизации.
Teachable
teachable.com
Teachable - это платформа для создания и продажи онлайн-курсов, предлагающая инструменты для организации контента и взаимодействия с учениками.
Stepik
stepik.org
Stepik - образовательная платформа, предлагающая курсы по программированию и ИТ с интерактивными уроками и автоматической оценкой.
Cengage
cengage.com
Приложение Cengage предоставляет доступ к учебным материалам, включая учебники, и поддерживает учебные действия для студентов на мобильных устройствах.
Thinkific
thinkific.com
Thinkific - платформа для создания и управления онлайн-курсами и сообществами с поддержкой различных форматов контента и аналитикой.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, тестами и учебными материалами с поддержкой мобильного доступа.
Nas.io
nas.io
Приложение Nas.io позволяет управлять членством, цифровыми продуктами и платными событиями для бизнеса, ориентированного на сообщества.
TrainerCentral
trainercentral.com
TrainerCentral — безопасная онлайн-платформа для тренеров, позволяющая управлять клиентами, программами обучения и отслеживать прогресс.
Education Perfect
educationperfect.com
Education Perfect — это онлайн-платформа для обучения, которая поддерживает учебный процесс с помощью персонализированных инструментов оценки и отчетности для преподавателей и студентов.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.
LearnDash
learndash.com
LearnDash - система управления обучением для WordPress, позволяющая создавать и продавать онлайн-курсы с помощью простого интерфейса и интеграций.
360Learning
360learning.com
360Learning — LMS для совместного обучения, позволяющий компаниям развивать навыки сотрудников через обучение от экспертов внутри организации.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds - платформа для создания, управления и продажи онлайн-курсов с поддержкой разнообразного контента и интеграций, соблюдающая требования безопасности.
zyBooks
zybooks.com
ZyBooks - интерактивная платформа для обучения STEM, предлагающая учебные материалы с немедленной обратной связью и доступом с любого устройства.
WileyPLUS
wiley.com
WileyPLUS — онлайн-платформа для поддержки обучения, предоставляющая доступ к учебным материалам, заданиям и инструментам для отслеживания прогресса студентов.
Traverse.link
traverse.link
Приложение Traverse.link помогает улучшить память и запоминание информации, используя научно обоснованные методы.
edumerge
edumerge.com
edumerge — это платформа для связи студентов, учителей, родителей и руководства, предоставляющая инструменты для общения, обучения, управления классом и автоматизации администрирования.
Emeritus
emeritus.org
Приложение Emeritus обеспечивает доступ к образовательным программам и сертификатам от ведущих университетов для профессионального роста и развития навыков.
Uteach
uteach.io
Uteach - онлайн-платформа для создания персонализированных учебных веб-сайтов и управления образовательным процессом с возможностью монетизации.
Wooflash
wooflash.com
Wooflash — образовательная платформа для создания интерактивных курсов с вопросами, тестами и отчетами по результатам студентов.
WISE
wise.live
Wise — платформа для онлайн-обучения и репетиторства с автоматизацией расписаний, уведомлений и счетов. Упрощает управление учебным процессом.
Pathwright
pathwright.com
Pathwright - это платформа для создания и управления образовательными курсами, обеспечивающая удобный интерфейс и поддержку различных форматов обучения.
Zenler
newzenler.com
Zenler — платформа для создания и управления онлайн-курсами с инструментами маркетинга и аналитики, удобная для преподавателей и предпринимателей.
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