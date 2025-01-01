Альтернативы - MarbleFlows

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemy - это платформа онлайн-обучения, предлагающая более 150 000 курсов по различным предметам для профессионалов и студентов.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi - это платформа для создания и управления онлайн-бизнесом, предлагающая инструменты для курсов, членств, маркетинга и сообществ.

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Приложение Great Learning предлагает бесплатные онлайн-курсы для профессионалов и студентов для освоения востребованных навыков и достижения карьерного успеха.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp — онлайн-платформа для обучения науке о данных и искусственному интеллекту с интерактивными курсами для всех уровней.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare - онлайн-платформа для обучения, предлагающая курсы по творческим навыкам, таким как дизайн и фотография, с акцентом на проектное обучение.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networks — платформа для создания и управления онлайн-сообществами, предлагающая инструменты для курсов, контента и монетизации.

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachable - это платформа для создания и продажи онлайн-курсов, предлагающая инструменты для организации контента и взаимодействия с учениками.

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepik - образовательная платформа, предлагающая курсы по программированию и ИТ с интерактивными уроками и автоматической оценкой.

Cengage

Cengage

cengage.com

Приложение Cengage предоставляет доступ к учебным материалам, включая учебники, и поддерживает учебные действия для студентов на мобильных устройствах.

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkific - платформа для создания и управления онлайн-курсами и сообществами с поддержкой различных форматов контента и аналитикой.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, тестами и учебными материалами с поддержкой мобильного доступа.

Nas.io

Nas.io

nas.io

Приложение Nas.io позволяет управлять членством, цифровыми продуктами и платными событиями для бизнеса, ориентированного на сообщества.

TrainerCentral

TrainerCentral

trainercentral.com

TrainerCentral — безопасная онлайн-платформа для тренеров, позволяющая управлять клиентами, программами обучения и отслеживать прогресс.

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

Education Perfect — это онлайн-платформа для обучения, которая поддерживает учебный процесс с помощью персонализированных инструментов оценки и отчетности для преподавателей и студентов.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash - система управления обучением для WordPress, позволяющая создавать и продавать онлайн-курсы с помощью простого интерфейса и интеграций.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning — LMS для совместного обучения, позволяющий компаниям развивать навыки сотрудников через обучение от экспертов внутри организации.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds - платформа для создания, управления и продажи онлайн-курсов с поддержкой разнообразного контента и интеграций, соблюдающая требования безопасности.

zyBooks

zyBooks

zybooks.com

ZyBooks - интерактивная платформа для обучения STEM, предлагающая учебные материалы с немедленной обратной связью и доступом с любого устройства.

WileyPLUS

WileyPLUS

wiley.com

WileyPLUS — онлайн-платформа для поддержки обучения, предоставляющая доступ к учебным материалам, заданиям и инструментам для отслеживания прогресса студентов.

Traverse.link

Traverse.link

traverse.link

Приложение Traverse.link помогает улучшить память и запоминание информации, используя научно обоснованные методы.

edumerge

edumerge

edumerge.com

edumerge — это платформа для связи студентов, учителей, родителей и руководства, предоставляющая инструменты для общения, обучения, управления классом и автоматизации администрирования.

Emeritus

Emeritus

emeritus.org

Приложение Emeritus обеспечивает доступ к образовательным программам и сертификатам от ведущих университетов для профессионального роста и развития навыков.

Uteach

Uteach

uteach.io

Uteach - онлайн-платформа для создания персонализированных учебных веб-сайтов и управления образовательным процессом с возможностью монетизации.

Wooflash

Wooflash

wooflash.com

Wooflash — образовательная платформа для создания интерактивных курсов с вопросами, тестами и отчетами по результатам студентов.

WISE

WISE

wise.live

Wise — платформа для онлайн-обучения и репетиторства с автоматизацией расписаний, уведомлений и счетов. Упрощает управление учебным процессом.

Pathwright

Pathwright

pathwright.com

Pathwright - это платформа для создания и управления образовательными курсами, обеспечивающая удобный интерфейс и поддержку различных форматов обучения.

Zenler

Zenler

newzenler.com

Zenler — платформа для создания и управления онлайн-курсами с инструментами маркетинга и аналитики, удобная для преподавателей и предпринимателей.

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