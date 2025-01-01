Альтернативы - Malcare

Sentry
sentry.io
Sentry - это платформа для мониторинга ошибок и производительности приложений, помогающая разработчикам выявлять и управлять проблемами кода в реальном времени.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.
Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic — это инструмент мониторинга доступности веб-сайтов и серверов, предоставляющий уведомления о простоях и анализ производительности.
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot - сервис мониторинга сайтов, который отслеживает доступность через HTTP/S, Ping и другие типы проверок, отправляя уведомления о проблемах.
Freshworks
freshworks.com
Freshworks - это платформа бизнес-приложений для обслуживания клиентов, ИТ-услуг и продаж, упрощая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack - платформа для мониторинга, управления инцидентами и анализа логов, обеспечивающая визуализацию и быструю диагностику технологического стека.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.
Pentera
pentera.io
Pentera - это платформа для автоматической проверки безопасности, позволяющая организациям оценивать и улучшать свои позиции в области кибербезопасности.
ClickPress
click.press
ClickPress — приложение для управления сайтом на WordPress с простыми функциями. Обеспечивает высокую производительность и быструю загрузку.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack — это приложение для оптимизации скорости сайтов, предлагающее кеширование, оптимизацию изображений и CDN без необходимости в программировании.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest Tools — облачная платформа для тестирования безопасности, сканирования уязвимостей и аудита веб-приложений и сетей, поддерживающая автоматизированные и ручные подходы.
Snyk
snyk.io
Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.
Hexometer
hexometer.com
Hexometer — это приложение для мониторинга веб-сайтов, проверяющее доступность, производительность, SEO и безопасность.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.
Defendify
defendify.com
Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.
Uptime
uptime.com
Uptime - платформа для мониторинга веб-сайтов, серверов и API с использованием реального пользовательского мониторинга и визуального синтетического мониторинга.
StatusCake
statuscake.com
Statuscake — это решение для мониторинга веб-сайтов, отслеживающее время работы, скорость страниц, состояние домена и SSL-сертификаты.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb — платформа для наблюдения, позволяющая инженерным командам находить и решать проблемы в облачных приложениях, обеспечивая быстрое объединение данных.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti — платформа кибербезопасности, связывающая компании с исследователями для выявления и устранения уязвимостей.
CyberSmart
cybersmart.co.uk
Cybersmart — приложение для повышения кибербезопасности, предлагающее инструменты и ресурсы для защиты от угроз и обучения пользователей.
Tethered
tethered.app
Tethered — это бесплатный инструмент для мониторинга доступности веб-сайтов и серверов с неограниченными уведомлениями.
Cronitor
cronitor.io
Cronitor - приложение для мониторинга задач, демонов, веб-сайтов и API, обеспечивающее отслеживание выполнения и уведомления о проблемах.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan предоставляет возможность круглосуточного мониторинга и обнаружения уязвимостей в ИT-активах с использованием стандартных сканеров с открытым исходным кодом.
Checkly
checklyhq.com
Checkly — это инструмент мониторинга, позволяющий разработчикам контролировать производительность веб-приложений и API через код, интегрируясь с DevOps-практиками.
Patchstack
patchstack.com
Patchstack защищает веб-сайты от уязвимостей в плагинах, предоставляя автоматические патчи и обнаружение угроз в реальном времени.
Harness
harness.io
Harness — платформа для автоматизации доставки программного обеспечения, обеспечивающая развертывание, тестирование и проверку с помощью ИИ и машинного обучения.
DebugBear
debugbear.com
DebugBear – это инструмент мониторинга веб-сайтов для анализа производительности и ускорения загрузки, комбинирующий синтетическое тестирование и данные реальных пользователей.
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