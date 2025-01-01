Альтернативы - Malcare

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry - это платформа для мониторинга ошибок и производительности приложений, помогающая разработчикам выявлять и управлять проблемами кода в реальном времени.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog — платформа мониторинга и управления безопасностью, обеспечивающая видимость приложений и инфраструктуры в реальном времени.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.

Pulsetic

Pulsetic

pulsetic.com

Pulsetic — это инструмент мониторинга доступности веб-сайтов и серверов, предоставляющий уведомления о простоях и анализ производительности.

UptimeRobot

UptimeRobot

uptimerobot.com

UptimeRobot - сервис мониторинга сайтов, который отслеживает доступность через HTTP/S, Ping и другие типы проверок, отправляя уведомления о проблемах.

Freshworks

Freshworks

freshworks.com

Freshworks - это платформа бизнес-приложений для обслуживания клиентов, ИТ-услуг и продаж, упрощая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack - платформа для мониторинга, управления инцидентами и анализа логов, обеспечивающая визуализацию и быструю диагностику технологического стека.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera - это платформа для автоматической проверки безопасности, позволяющая организациям оценивать и улучшать свои позиции в области кибербезопасности.

ClickPress

ClickPress

click.press

ClickPress — приложение для управления сайтом на WordPress с простыми функциями. Обеспечивает высокую производительность и быструю загрузку.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack — это приложение для оптимизации скорости сайтов, предлагающее кеширование, оптимизацию изображений и CDN без необходимости в программировании.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest Tools — облачная платформа для тестирования безопасности, сканирования уязвимостей и аудита веб-приложений и сетей, поддерживающая автоматизированные и ручные подходы.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.

Hexometer

Hexometer

hexometer.com

Hexometer — это приложение для мониторинга веб-сайтов, проверяющее доступность, производительность, SEO и безопасность.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.

Uptime

Uptime

uptime.com

Uptime - платформа для мониторинга веб-сайтов, серверов и API с использованием реального пользовательского мониторинга и визуального синтетического мониторинга.

StatusCake

StatusCake

statuscake.com

Statuscake — это решение для мониторинга веб-сайтов, отслеживающее время работы, скорость страниц, состояние домена и SSL-сертификаты.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb — платформа для наблюдения, позволяющая инженерным командам находить и решать проблемы в облачных приложениях, обеспечивая быстрое объединение данных.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti — платформа кибербезопасности, связывающая компании с исследователями для выявления и устранения уязвимостей.

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

Cybersmart — приложение для повышения кибербезопасности, предлагающее инструменты и ресурсы для защиты от угроз и обучения пользователей.

Tethered

Tethered

tethered.app

Tethered — это бесплатный инструмент для мониторинга доступности веб-сайтов и серверов с неограниченными уведомлениями.

Cronitor

Cronitor

cronitor.io

Cronitor - приложение для мониторинга задач, демонов, веб-сайтов и API, обеспечивающее отслеживание выполнения и уведомления о проблемах.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan предоставляет возможность круглосуточного мониторинга и обнаружения уязвимостей в ИT-активах с использованием стандартных сканеров с открытым исходным кодом.

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Checkly — это инструмент мониторинга, позволяющий разработчикам контролировать производительность веб-приложений и API через код, интегрируясь с DevOps-практиками.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack защищает веб-сайты от уязвимостей в плагинах, предоставляя автоматические патчи и обнаружение угроз в реальном времени.

Harness

Harness

harness.io

Harness — платформа для автоматизации доставки программного обеспечения, обеспечивающая развертывание, тестирование и проверку с помощью ИИ и машинного обучения.

DebugBear

DebugBear

debugbear.com

DebugBear – это инструмент мониторинга веб-сайтов для анализа производительности и ускорения загрузки, комбинирующий синтетическое тестирование и данные реальных пользователей.

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