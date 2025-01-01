Альтернативы - LightPDF

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat — это приложение для работы с PDF-документами, которое позволяет создавать, редактировать, делиться и защищать файлы, а также подписывать документы.

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

iLovePDF - приложение для управления PDF-документами, предлагающее редактирование, слияние, разделение, сжатие и конвертацию файлов.

PDFescape

PDFescape

pdfescape.com

PDFescape позволяет редактировать PDF-документы, заполнять формы и просматривать PDF-файлы онлайн без необходимости в Adobe Acrobat.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement - редактор PDF для создания, редактирования и конвертации документов на разных платформах с функциями безопасности и совместной работы.

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub — приложение для редактирования, подписания и распространения документов с интеграцией Google Workspace.

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Smallpdf - это онлайн-инструмент для управления и редактирования PDF-документов, включая конвертацию, сжатие и аннотирование файлов.

PDF Candy

PDF Candy

pdfcandy.com

PDF Candy - инструмент для конвертации и обработки PDF файлов с поддержкой более 20 форматов и 47 онлайн инструментов.

Xodo PDF.Online

Xodo PDF.Online

pdf.online

Xodo PDF.Online — это бесплатный инструмент для редактирования, объединения и конвертации PDF-документов, поддерживающий совместную работу и облачное хранение.

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

pdfFiller позволяет редактировать PDF, создавать формы, собирать данные, подписывать и отправлять документы с любого устройства в облаке.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro — это приложение для управления документами, позволяющее редактировать PDF, собирать электронные подписи и организовывать рабочие процессы.

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и обмена документами PDF, включая редактирование, аннотирование и защиту информации.

PDF Agile

PDF Agile

pdfagile.com

PDF Agile - это редактор и конвертер PDF, позволяющий редактировать документы, конвертировать их в разные форматы и организовывать страницы с поддержкой OCR.

PDFBEAR

PDFBEAR

pdfbear.com

PDFBear - бесплатная платформа для преобразования, редактирования и управления PDF-файлами с возможностями сжатия, слияния и защиты документов.

Sejda

Sejda

sejda.com

Sejda - онлайн-сервис для работы с PDF: редактирование, сжатие, слияние, разделение и конвертация документов без установки ПО.

DeftPDF

DeftPDF

deftpdf.com

DeftPDF — бесплатный онлайн-редактор и конвертер PDF. Позволяет редактировать, конвертировать, сжимать и защищать PDF без установки.

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin — облачное приложение для редактирования PDF, позволяющее аннотировать, подписывать и управлять документами на различных устройствах.

PDF.co

PDF.co

pdf.co

PDF.co - это платформа для конвертации, редактирования и извлечения данных из PDF-документов с интеграцией в онлайн-сервисы.

Hipdf

Hipdf

hipdf.com

HiPDF - это онлайн-решение для работы с PDF, позволяющее редактировать, преобразовывать, управлять и обрабатывать файлы PDF с помощью инструментов ИИ.

Macro

Macro

macro.com

Macro — это универсальное рабочее пространство для документов, включающее текстовый редактор, PDF-редактор и инструменты автоматизации с поддержкой ИИ.

Redactable

Redactable

redactable.com

Redactable — облачный инструмент для редактирования документов, позволяющий безопасно удалять конфиденциальную информацию из PDF и других файлов.

FoxyUtils

FoxyUtils

foxyutils.com

FoxyUtils — приложение, которое использует собственную библиотеку для конвертации файлов и высаживает дерево за каждые 5000 конверсий на своем сайте.

CraftMyPDF

CraftMyPDF

craftmypdf.com

CraftMyPDF - веб-платформа для автоматизации создания PDF-документов на основе настраиваемых шаблонов с редактором перетаскивания.

CocoDoc

CocoDoc

cocodoc.com

CocoDoc — онлайн редактор PDF, позволяющий редактировать, подписывать и обмениваться документами с безопасностью и удобством.

pdfRest

pdfRest

pdfrest.com

Pdftools

Pdftools

pdf-tools.com

PDFTools - приложение для управления PDF, позволяющее аннотировать, редактировать и преобразовывать файлы, оптимизируя рабочие процессы с документами.

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