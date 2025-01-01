Альтернативы - Legito

Microsoft Word Online

Microsoft Word Online

word.cloud.microsoft

Microsoft Word Online — это облачное приложение для создания и редактирования текстов, позволяющее совместную работу и хранение документов в OneDrive.

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat — это приложение для работы с PDF-документами, которое позволяет создавать, редактировать, делиться и защищать файлы, а также подписывать документы.

Overleaf

Overleaf

overleaf.com

Overleaf - облачный редактор LaTeX для совместного написания и редактирования научных документов с поддержкой шаблонов журналов.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.

monday.com

monday.com

monday.com

Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.

Coda

Coda

coda.io

Coda — облачный редактор документов, объединяющий функции текстовых редакторов, таблиц и приложений для совместной работы в реальном времени.

DocuSign

DocuSign

docusign.com

Docusign – это приложение для безопасной отправки и подписания документов в электронном виде с любого устройства в любое время.

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

iLovePDF - приложение для управления PDF-документами, предлагающее редактирование, слияние, разделение, сжатие и конвертацию файлов.

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Zoho Sheet — это приложение для работы с электронными таблицами, позволяющее организовывать данные, сотрудничать с командой и анализировать информацию в любое время и в любом месте.

Zoho Writer

Zoho Writer

zoho.com

Zoho Writer — это текстовый процессор, позволяющий пользователям создавать и редактировать документы, сотрудничая в реальном времени.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.

StudioBinder

StudioBinder

studiobinder.com

StudioBinder - веб-приложение для управления производством видео, телевидения и кино с функциями для написания сценариев, организации съемок и управления командой.

Clio

Clio

clio.com

Clio — облачное ПО для управления юридической практикой, предлагающее инструменты для управления документами, выставления счетов и взаимодействия с клиентами.

WriterDuet

WriterDuet

writerduet.com

WriterDuet — облачная программа для совместного написания сценариев, предлагающая AI-поддержку и удобный интерфейс для писателей.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement - редактор PDF для создания, редактирования и конвертации документов на разных платформах с функциями безопасности и совместной работы.

Craft

Craft

craft.do

Craft - это приложение для совместной работы, позволяющее командам создавать документы, управлять задачами и вести заметки в одном месте.

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub — приложение для редактирования, подписания и распространения документов с интеграцией Google Workspace.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc - платформа для автоматизации создания и управления документами с функциями электронной подписи и интеграцией с CRM-системами.

Soda PDF

Soda PDF

sodapdf.com

Soda PDF - это программа для редактирования и управления PDF-документами, позволяющая конвертировать, объединять и редактировать файлы PDF.

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Smallpdf - это онлайн-инструмент для управления и редактирования PDF-документов, включая конвертацию, сжатие и аннотирование файлов.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark - это платформа для совместной работы, объединяющая чаты, документы, задачи и видеозвонки для эффективного выполнения рабочих процессов.

Inkitt

Inkitt

inkitt.com

Inkitt — это платформа для чтения и публикации новых романов от независимых авторов. Она предлагает разнообразные жанры и использует технологии для продвижения литературы.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu - это интегрированная платформа для управления проектами, финансами и клиентами, позволяющая эффективно управлять всеми аспектами бизнеса.

Xodo

Xodo

xodo.com

Xodo - приложение для редактирования, аннотирования, подписания и совместного использования PDF-документов на разных устройствах.

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Zoho Docs — это приложение для онлайн-управления документами, позволяющее пользователям безопасно создавать, редактировать и совместно работать над файлами в реальном времени.

EasyPrompter

EasyPrompter

easyprompter.com

EasyPrompter — это веб-решение для телесуфлёра, предназначенное для блогеров, студентов, ведущих, священников и юристов.

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

pdfFiller позволяет редактировать PDF, создавать формы, собирать данные, подписывать и отправлять документы с любого устройства в облаке.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro — это приложение для управления документами, позволяющее редактировать PDF, собирать электронные подписи и организовывать рабочие процессы.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix Snip позволяет конвертировать PDF и изображения в различные форматы, такие как LaTeX, DOCX и Markdown, для удобного управления научными материалами.

Drawboard

Drawboard

drawboard.com

Drawboard — это приложение для аннотации PDF-документов, обеспечивающее совместную работу и удобный интерфейс для рисования и редактирования.

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