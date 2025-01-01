Альтернативы - Legito

Microsoft Word Online
word.cloud.microsoft
Microsoft Word Online — это облачное приложение для создания и редактирования текстов, позволяющее совместную работу и хранение документов в OneDrive.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat — это приложение для работы с PDF-документами, которое позволяет создавать, редактировать, делиться и защищать файлы, а также подписывать документы.
Overleaf
overleaf.com
Overleaf - облачный редактор LaTeX для совместного написания и редактирования научных документов с поддержкой шаблонов журналов.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
monday.com
monday.com
Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, объединяющий функции текстовых редакторов, таблиц и приложений для совместной работы в реальном времени.
DocuSign
docusign.com
Docusign – это приложение для безопасной отправки и подписания документов в электронном виде с любого устройства в любое время.
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF - приложение для управления PDF-документами, предлагающее редактирование, слияние, разделение, сжатие и конвертацию файлов.
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — это приложение для работы с электронными таблицами, позволяющее организовывать данные, сотрудничать с командой и анализировать информацию в любое время и в любом месте.
Zoho Writer
zoho.com
Zoho Writer — это текстовый процессор, позволяющий пользователям создавать и редактировать документы, сотрудничая в реальном времени.
JotForm
jotform.com
Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.
StudioBinder
studiobinder.com
StudioBinder - веб-приложение для управления производством видео, телевидения и кино с функциями для написания сценариев, организации съемок и управления командой.
Clio
clio.com
Clio — облачное ПО для управления юридической практикой, предлагающее инструменты для управления документами, выставления счетов и взаимодействия с клиентами.
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet — облачная программа для совместного написания сценариев, предлагающая AI-поддержку и удобный интерфейс для писателей.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement - редактор PDF для создания, редактирования и конвертации документов на разных платформах с функциями безопасности и совместной работы.
Craft
craft.do
Craft - это приложение для совместной работы, позволяющее командам создавать документы, управлять задачами и вести заметки в одном месте.
DocHub
dochub.com
DocHub — приложение для редактирования, подписания и распространения документов с интеграцией Google Workspace.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc - платформа для автоматизации создания и управления документами с функциями электронной подписи и интеграцией с CRM-системами.
Soda PDF
sodapdf.com
Soda PDF - это программа для редактирования и управления PDF-документами, позволяющая конвертировать, объединять и редактировать файлы PDF.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf - это онлайн-инструмент для управления и редактирования PDF-документов, включая конвертацию, сжатие и аннотирование файлов.
Lark
larksuite.com
Lark - это платформа для совместной работы, объединяющая чаты, документы, задачи и видеозвонки для эффективного выполнения рабочих процессов.
Inkitt
inkitt.com
Inkitt — это платформа для чтения и публикации новых романов от независимых авторов. Она предлагает разнообразные жанры и использует технологии для продвижения литературы.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu - это интегрированная платформа для управления проектами, финансами и клиентами, позволяющая эффективно управлять всеми аспектами бизнеса.
Xodo
xodo.com
Xodo - приложение для редактирования, аннотирования, подписания и совместного использования PDF-документов на разных устройствах.
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs — это приложение для онлайн-управления документами, позволяющее пользователям безопасно создавать, редактировать и совместно работать над файлами в реальном времени.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter — это веб-решение для телесуфлёра, предназначенное для блогеров, студентов, ведущих, священников и юристов.
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller позволяет редактировать PDF, создавать формы, собирать данные, подписывать и отправлять документы с любого устройства в облаке.
Nitro
gonitro.com
Nitro — это приложение для управления документами, позволяющее редактировать PDF, собирать электронные подписи и организовывать рабочие процессы.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip позволяет конвертировать PDF и изображения в различные форматы, такие как LaTeX, DOCX и Markdown, для удобного управления научными материалами.
Drawboard
drawboard.com
Drawboard — это приложение для аннотации PDF-документов, обеспечивающее совместную работу и удобный интерфейс для рисования и редактирования.
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