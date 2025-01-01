Альтернативы - LearnDash

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemy - это платформа онлайн-обучения, предлагающая более 150 000 курсов по различным предметам для профессионалов и студентов.

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom - это бесплатный веб-сервис для школ, упрощающий создание, распространение и оценку заданий между учителями и учениками.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi - это платформа для создания и управления онлайн-бизнесом, предлагающая инструменты для курсов, членств, маркетинга и сообществ.

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Приложение Great Learning предлагает бесплатные онлайн-курсы для профессионалов и студентов для освоения востребованных навыков и достижения карьерного успеха.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp — онлайн-платформа для обучения науке о данных и искусственному интеллекту с интерактивными курсами для всех уровней.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare - онлайн-платформа для обучения, предлагающая курсы по творческим навыкам, таким как дизайн и фотография, с акцентом на проектное обучение.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networks — платформа для создания и управления онлайн-сообществами, предлагающая инструменты для курсов, контента и монетизации.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachable - это платформа для создания и продажи онлайн-курсов, предлагающая инструменты для организации контента и взаимодействия с учениками.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace – платформа для обучения, позволяющая создавать персонализированные образовательные опыты в K-12, высшем образовании и корпоративном обучении.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepik - образовательная платформа, предлагающая курсы по программированию и ИТ с интерактивными уроками и автоматической оценкой.

Cengage

Cengage

cengage.com

Приложение Cengage предоставляет доступ к учебным материалам, включая учебники, и поддерживает учебные действия для студентов на мобильных устройствах.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS - это настраиваемая система управления обучением, которая поддерживает создание и управление образовательным контентом для различных образовательных и корпоративных нужд.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.

its learning

its learning

itslearning.com

Приложение itslearning является онлайн-платформой для управления обучением, позволяющей преподавателям создавать контент и отслеживать успехи студентов.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkific - платформа для создания и управления онлайн-курсами и сообществами с поддержкой различных форматов контента и аналитикой.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana — это платформа для обучения с использованием ИИ, позволяющая организациям делиться знаниями, автоматизировать задачи и управлять обучением сотрудников.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, тестами и учебными материалами с поддержкой мобильного доступа.

Nas.io

Nas.io

nas.io

Приложение Nas.io позволяет управлять членством, цифровыми продуктами и платными событиями для бизнеса, ориентированного на сообщества.

TrainerCentral

TrainerCentral

trainercentral.com

TrainerCentral — безопасная онлайн-платформа для тренеров, позволяющая управлять клиентами, программами обучения и отслеживать прогресс.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie — цифровая платформа для преподавателей, позволяющая управлять заданиями, предоставлять обратную связь и организовывать обучение в классе и дистанционно.

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloud — это платформа для онлайн-обучения, предлагающая курсы и лаборатории для обучения навыкам DevOps и облачным технологиям.

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

Education Perfect — это онлайн-платформа для обучения, которая поддерживает учебный процесс с помощью персонализированных инструментов оценки и отчетности для преподавателей и студентов.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn — облачная платформа для управления знаниями и обучением, позволяющая создавать курсы, отслеживать прогресс и обмениваться учебным контентом.

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