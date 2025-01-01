Альтернативы - KodeKloud

Physics Wallah
pw.live
Physics Wallah - это образовательное приложение, предлагающее учебные материалы и online-курсы для подготовки к экзаменам в Индии.
Coursera
coursera.org
Coursera - это платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы, сертификации и степени от ведущих университетов и организаций по различным предметам.
Testbook
testbook.com
Testbook - приложение для подготовки к экзаменам, предлагающее учебные материалы, тесты и живые занятия для студентов, готовящихся к конкурсам и государственным экзаменам.
edX
edx.org
EDX - платформа для онлайн-обучения с доступом к 2000 бесплатным курсам от ведущих мировых учреждений. Получайте новые навыки и сертификаты.
Khan Academy
khanacademy.org
Khan Academy — образовательное приложение с бесплатными видеоуроками и интерактивными упражнениями по различным предметам для студентов всех возрастов.
LinkedIn Learning
linkedin.com
Приложение LinkedIn Learning предлагает онлайн-курсы для развития профессиональных навыков в различных сферах, включая бизнес и технологии.
Codecademy
codecademy.com
Codecademy - онлайн-платформа для обучения программированию и компьютерным наукам с интерактивными курсами по различным языкам.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp — онлайн-платформа для обучения науке о данных и искусственному интеллекту с интерактивными курсами для всех уровней.
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — платформа для оценки навыков разработчиков, которая помогает компаниям тестировать и нанимать технические таланты.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.
Programiz
programiz.pro
Programiz - это платформа для обучения программированию, предлагающая интерактивные курсы, практические проекты и ресурсы для пользователей разных уровней.
Brilliant
brilliant.org
Brilliant – образовательное приложение для изучения STEM-дисциплин через интерактивные уроки и упражнения, развивающее критическое мышление и навыки решения проблем.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare - онлайн-платформа для обучения, предлагающая курсы по творческим навыкам, таким как дизайн и фотография, с акцентом на проектное обучение.
Preply
preply.com
Preply предлагает онлайн-уроки языков с сертифицированными репетиторами, позволяя пользователям выбирать подходящих преподавателей и учиться гибко.
Moodle
moodle.org
Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning - цифровая платформа для обучения, предлагающая книги, видео и ресурсы по технологиям и бизнесу.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight - платформа обучения, предлагающая курсы по технологиям для оценки и развития навыков в областях, таких как ИИ, облачные вычисления и кибербезопасность.
Hack The Box
hackthebox.com
Hack The Box - онлайн-платформа для практики кибербезопасности, предлагающая виртуальные машины и задачи для обучения тестированию на проникновение.
Udacity
udacity.com
Udacity - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по цифровым технологиям и практические навыки в области ИТ и науки о данных.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace – платформа для обучения, позволяющая создавать персонализированные образовательные опыты в K-12, высшем образовании и корпоративном обучении.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S - образовательное приложение с видеоуроками и адаптивными программами для студентов разных возрастов, помогающее в освоении учебного материала.
Scrimba
scrimba.com
Scrimba — интерактивная платформа для обучения программированию, предлагающая курсы всех уровней с возможностью редактирования кода в реальном времени.
Open LMS
openlms.net
Open LMS - это настраиваемая система управления обучением, которая поддерживает создание и управление образовательным контентом для различных образовательных и корпоративных нужд.
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy — это платформа для онлайн-обучения цифровым технологиям, предлагающая ресурсы и инструменты для студентов и педагогов.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
Chegg
chegg.com
Chegg - образовательная платформа, предлагающая аренду учебников, решения для учебников, репетиторство и обучение в различных предметах.
Intellipaat
intellipaat.com
Intellipaat — это платформа для онлайн-обучения в областях больших данных, науки о данных и ИИ, предлагающая образовательные ресурсы и инструменты.
Educative
educative.io
Educative - интерактивная платформа для обучения программированию с практическими курсами и возможностью писать код в браузере.
Platzi
platzi.com
Platzi – это образовательная платформа с онлайн-курсами по технологиям, программированию, дизайну и маркетингу для профессионального роста.
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