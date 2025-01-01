Альтернативы - Kinobi

Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.
Huntr
huntr.co
Huntr - приложение для поиска работы, позволяющее собирать вакансии, отслеживать заявки, устанавливать напоминания и управлять процессом трудоустройства.
Skyward
skyward.com
Skyward — это программное обеспечение для управления школьными округами, включая системы для обработки данных студентов и оптимизации административных задач.
Submittable
submittable.com
Submittable — платформа для управления программами социального влияния, включая гранты и корпоративные пожертвования, с эффективным процессом подачи и обзора заявок.
12Twenty
12twenty.com
Приложение 12Twenty помогает работодателям и соискателям находить подходящие вакансии и управлять процессом найма с акцентом на защиту конфиденциальности.
ZoomGrants
zoomgrants.com
ZoomGrants — это онлайн-система управления заявками на гранты, упрощающая процесс подачи, рассмотрения и отчетности для организаций любого размера.
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants — платформа для управления грантами, позволяющая грантодавателям эффективно принимать, управлять и финансировать заявки на гранты.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect - это онлайн-платформа для управления заявками на стипендии, гранты и награды, позволяющая создавать формы и отслеживать процесс подачи заявок.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar - это платформа для управления образовательными процессами в вузах, обеспечивающая создание курсов, автоматизацию рабочих процессов и безопасный доступ к информации.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud - это CRM для некоммерческих организаций, предлагающий инструменты для сбора средств, управления событиями и грантами.
Evalato
evalato.com
Evalato — это программное обеспечение для управления наградами и конкурсами, упрощающее сбор заявок и оценку участников.
Prepler
prepler.com
Приложение Prepler помогает студентам планировать обучение, обеспечивая понимание требований к степени и последовательности курсов для достижения целей.
Freckle
freckle.com
Freckle - приложение для адаптивной практики в математике и английском языке, помогающее учителям индивидуализировать обучение и отслеживать успеваемость учащихся.
BridgeU
bridge-u.com
BridgeU соединяет университеты с международными школами в 140 странах для улучшения результатов высшего образования и карьерных возможностей студентов.
Xello
xello.world
Xello - онлайн-инструмент для планирования карьеры и образования, помогающий студентам исследовать интересы и создавать планы для достижения целей.
RaiseMe
raise.me
Raiseme - платформа для студентов, помогающая получить микростипендии на основе учебных достижений и содействующая подготовке к поступлению в колледж.
Panorama Education
panoramaed.com
Panorama Education - это платформа для анализа благосостояния учащихся, обеспечения поддержки и улучшения условий обучения в школах.
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
SurveyMonkey Apply оптимизирует процесс подачи и управления заявками на гранты и программы, упрощая сбор данных и облегчая review.
Untap
untapcompete.com
Untap — платформа для управления инновациями и талантами, организующая конкурсы, хакатоны и коллаборации, с инструментами для оценки и анализа результатов.
CounselMore
counselmore.com
CounselMore — это приложение для управления процессами подготовки к колледжу для консультантов, студентов и родителей, с функциями автоматизации и обмена данными.
VisitDays
visitdays.com
VisitDays помогает K-12 школам связываться с более чем 1800 колледжами и университетами, обеспечивая доступ к событиям и контенту.
Overgrad
overgrad.com
Overgrad — это веб-платформа, помогающая студентам устанавливать цели после школы и отслеживать прогресс, связывая их с колледжами и работодателями.
© 2025 WebCatalog, Inc.