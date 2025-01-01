Альтернативы - Kinobi

Workday

Workday

workday.com

Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.

Huntr

Huntr

huntr.co

Huntr - приложение для поиска работы, позволяющее собирать вакансии, отслеживать заявки, устанавливать напоминания и управлять процессом трудоустройства.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward — это программное обеспечение для управления школьными округами, включая системы для обработки данных студентов и оптимизации административных задач.

Submittable

Submittable

submittable.com

Submittable — платформа для управления программами социального влияния, включая гранты и корпоративные пожертвования, с эффективным процессом подачи и обзора заявок.

12Twenty

12Twenty

12twenty.com

Приложение 12Twenty помогает работодателям и соискателям находить подходящие вакансии и управлять процессом найма с акцентом на защиту конфиденциальности.

ZoomGrants

ZoomGrants

zoomgrants.com

ZoomGrants — это онлайн-система управления заявками на гранты, упрощающая процесс подачи, рассмотрения и отчетности для организаций любого размера.

Good Grants

Good Grants

goodgrants.com

Good Grants — платформа для управления грантами, позволяющая грантодавателям эффективно принимать, управлять и финансировать заявки на гранты.

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmarterSelect - это онлайн-платформа для управления заявками на стипендии, гранты и награды, позволяющая создавать формы и отслеживать процесс подачи заявок.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar - это платформа для управления образовательными процессами в вузах, обеспечивающая создание курсов, автоматизацию рабочих процессов и безопасный доступ к информации.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud - это CRM для некоммерческих организаций, предлагающий инструменты для сбора средств, управления событиями и грантами.

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato — это программное обеспечение для управления наградами и конкурсами, упрощающее сбор заявок и оценку участников.

Prepler

Prepler

prepler.com

Приложение Prepler помогает студентам планировать обучение, обеспечивая понимание требований к степени и последовательности курсов для достижения целей.

Freckle

Freckle

freckle.com

Freckle - приложение для адаптивной практики в математике и английском языке, помогающее учителям индивидуализировать обучение и отслеживать успеваемость учащихся.

BridgeU

BridgeU

bridge-u.com

BridgeU соединяет университеты с международными школами в 140 странах для улучшения результатов высшего образования и карьерных возможностей студентов.

Xello

Xello

xello.world

Xello - онлайн-инструмент для планирования карьеры и образования, помогающий студентам исследовать интересы и создавать планы для достижения целей.

RaiseMe

RaiseMe

raise.me

Raiseme - платформа для студентов, помогающая получить микростипендии на основе учебных достижений и содействующая подготовке к поступлению в колледж.

Panorama Education

Panorama Education

panoramaed.com

Panorama Education - это платформа для анализа благосостояния учащихся, обеспечения поддержки и улучшения условий обучения в школах.

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

surveymonkey.com

SurveyMonkey Apply оптимизирует процесс подачи и управления заявками на гранты и программы, упрощая сбор данных и облегчая review.

Untap

Untap

untapcompete.com

Untap — платформа для управления инновациями и талантами, организующая конкурсы, хакатоны и коллаборации, с инструментами для оценки и анализа результатов.

CounselMore

CounselMore

counselmore.com

CounselMore — это приложение для управления процессами подготовки к колледжу для консультантов, студентов и родителей, с функциями автоматизации и обмена данными.

VisitDays

VisitDays

visitdays.com

VisitDays помогает K-12 школам связываться с более чем 1800 колледжами и университетами, обеспечивая доступ к событиям и контенту.

Overgrad

Overgrad

overgrad.com

Overgrad — это веб-платформа, помогающая студентам устанавливать цели после школы и отслеживать прогресс, связывая их с колледжами и работодателями.

Продукты

Обзор

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.