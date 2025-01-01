Альтернативы - Kinderpedia

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint — это платформа для управления школами, предлагающая инструменты для учителей и администраторов для оптимизации образовательного процесса.

Workday

Workday

workday.com

Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool — это система управления данными студентов для школ K-12, позволяющая отслеживать успеваемость, посещаемость и взаимодействие с родителями.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo - это приложение для управления классом, улучшения общения между учителями и родителями, а также отслеживания поведения учеников.

Remind

Remind

remind.com

Remind — это платформа для общения между студентами и семьями, поддерживающая обучение и коммуникацию в образовательной среде.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Приложение Toddle помогает учителям с использованием ИИ для создания современного учебного процесса и упрощения их работы.

brightwheel

brightwheel

mybrightwheel.com

Brightwheel — приложение для управления детскими садами, предлагающее регистрацию, общение с родителями и оценку обучения.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie — цифровая платформа для преподавателей, позволяющая управлять заданиями, предоставлять обратную связь и организовывать обучение в классе и дистанционно.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - образовательная платформа для создания интерактивных уроков с мультимедийным контентом и инструментами для оценки успеваемости учащихся.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.

Classcraft

Classcraft

classcraft.com

Classcraft - это платформа для обучения, которая использует геймификацию для повышения вовлеченности студентов и управления поведением в классе.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Приложение Socrative Student позволяет студентам отвечать на вопросы и участвовать в тестах и играх, обеспечивая обратную связь о понимании материала.

Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Edmentum — платформа онлайн-обучения, предоставляющая инструменты для персонализированного обучения и поддержки педагогов в управлении образовательным процессом.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard - платформа для управления образовательными учреждениями, автоматизирующая школьные операции и усовершенствующая взаимодействие между школами и родителями.

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

Pearson Online Classroom - цифровая платформа для учителей и студентов, предлагающая учебные ресурсы, управление заданиями и отслеживание успеваемости.

Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

Classroom Screen - это образовательный инструмент для управления классом, предлагающий таймеры, опросы и другие интерактивные функции для увлекательного обучения.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 — это программное обеспечение для управления образованием, которое упрощает администрирование и обучение в учебных заведениях.

edumerge

edumerge

edumerge.com

edumerge — это платформа для связи студентов, учителей, родителей и руководства, предоставляющая инструменты для общения, обучения, управления классом и автоматизации администрирования.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Приложение для управления школами: рекрутинг, отслеживание времени, управление отсутствием, профессиональное развитие и специальное образование.

Extramarks

Extramarks

extramarks.com

Extramarks - онлайн-платформа для обучения от дошкольного до высшего образования. Она предлагает интерактивные видео и учебные материалы для самостоятельного обучения.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward — это программное обеспечение для управления школьными округами, включая системы для обработки данных студентов и оптимизации административных задач.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Приложение Socrative Teacher позволяет преподавателям проводить оценки через викторины и опросы, получая мгновенные результаты и аналитику.

SmartPass

SmartPass

smartpass.app

SmartPass — цифровой пропуск для учащихся. Он упрощает управление перемещениями по школе и требует одобрения учителей для некоторых направлений.

Cialfo

Cialfo

cialfo.co

Cialfo - это платформа для консультирования по поступлению в колледжи, которая объединяет карьерные исследования и управление заявками для студентов и консультантов.

KidKare

KidKare

kidkare.com

KidKare - приложение для упрощения соблюдения программ питания для детских учреждений, автоматизируя обработку заявок и управление данными.

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Teach 'n Go - это простое приложение для управления школами, позволяющее отслеживать расписание, оплату, занятия и посещаемость в одном месте.

Classter

Classter

classter.com

Classter — это система управления информацией об учениках и учебным процессом, обеспечивающая централизованное управление данными и взаимосвязь с образовательными инструментами.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral — это система управления школами в Австралии, разработанная для обеспечения эффективного образования и поддержки работников образовательной сферы.

Studybase

Studybase

studybase.in

Studybase - платформа для цифровизации школьной экосистемы, позволяющая управлять процессами и контролировать эффективность работы учебных заведений.

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