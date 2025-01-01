Альтернативы - Job Today

Indeed

Indeed

indeed.com

Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Naukri - приложение для поиска работы в Индии, позволяющее пользователям находить вакансии, подавать заявки и получать уведомления о новых предложениях.

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

Приложение Glassdoor позволяет анонимно просматривать отзывы о компаниях, зарплаты и искать работу, помогая пользователям делать осознанный выбор.

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ZipRecruiter - приложение для управления процессом найма, позволяющее работодателям отслеживать кандидатов и публиковать вакансии на одной платформе.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.

Monster

Monster

monster.com

Monster - это платформа для поиска работы и карьерных возможностей, предлагающая вакансии, советы по карьере и инструменты для создания резюме.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Otta

Otta

otta.com

Otta — платформа для поиска работы, которая соединяет соискателей с работодателями, предлагая вакансии, информацию о компаниях и карьерные ресурсы.

Hubstaff Talent

Hubstaff Talent

talent.hubstaff.com

Hubstaff Talent - бесплатная платформа для поиска удаленных фрилансеров и агентств по всему миру без комиссий и посредников.

Dice

Dice

dice.com

Dice — платформа для поиска работы в технологии, позволяющая пользователям искать вакансии, создавать резюме и отслеживать свои заявки.

Talent.com

Talent.com

talent.com

Приложение Talent.com помогает быстро находить квалифицированных кандидатов для бизнеса с помощью настраиваемых стратегий и цифрового рекрутинга.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

Snagajob - это приложение для поиска и подачи заявок на почасовые и временные работы, позволяющее работникам выбирать смены в соответствии с их графиком.

InfoJobs

InfoJobs

infojobs.net

InfoJobs - приложение для поиска работы, которое соединяет соискателей с работодателями и предлагает широкий выбор вакансий.

Built In

Built In

builtin.com

Встроенный - это онлайн-платформа для поиска работы в стартапах и IT-компаниях, а также новостей и событий в технологической сфере.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io - платформа для поиска работы в сфере технологий, связывающая квалифицированных специалистов с работодателями в Европе.

Idealist

Idealist

idealist.org

Idealist связывает людей с возможностями работы и волонтерства в некоммерческом секторе, предлагая ресурсы и информацию для карьерного роста.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

PowerToFly - платформа для поиска работы и взаимодействия с работодателями, сосредоточенная на удаленных и гибких вакансиях.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase - онлайн-сообщество для поиска работы, где пользователи могут оптимизировать резюме и получать советы по карьере.

Dr. Job

Dr. Job

drjobpro.com

Dr.Job — это портал для поиска работы и фриланса, объединяющий работодателей и соискателей, предлагая услуги для обоих.

GrabJobs

GrabJobs

grabjobs.co

GrabJobs — приложение для поиска работы на полный и неполный рабочий день в различных областях. Доступно в Сингапуре, Индонезии, Австралии и других странах.

Crypto Jobs List

Crypto Jobs List

cryptojobslist.com

Приложение Crypto Jobs List помогает пользователям находить и размещать вакансии в сфере криптовалют и блокчейна, обновляя списки ежедневно.

Zippia

Zippia

zippia.com

Zippia - платформа для поиска работы, предлагающая инструменты для исследования карьерных путей, создания резюме и получения информации о рынке труда.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt - это платформа для найма, которая помогает компаниям находить и нанимать талантливых сотрудников с использованием алгоритмов и автоматизации процессов.

The Ladders

The Ladders

theladders.com

Ladders - платформа для поиска высокооплачиваемых вакансий для профессионалов, предлагающая функции фильтрации и внимание к конфиденциальности.

Loopcv

Loopcv

loopcv.pro

LoopCV помогает автоматизировать процесс подачи заявок на вакансии, позволяя загружать резюме и ежедневно отправлять заявки от имени пользователя.

Jobsora

Jobsora

jobsora.com

Jobsora — приложение для поиска работы, агрегирующее вакансии из различных источников и доступное в более чем 35 странах.

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