Альтернативы - Job Today

Indeed
indeed.com
Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.
Naukiri
naukri.com
Naukri - приложение для поиска работы в Индии, позволяющее пользователям находить вакансии, подавать заявки и получать уведомления о новых предложениях.
Glassdoor
glassdoor.com
Приложение Glassdoor позволяет анонимно просматривать отзывы о компаниях, зарплаты и искать работу, помогая пользователям делать осознанный выбор.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter - приложение для управления процессом найма, позволяющее работодателям отслеживать кандидатов и публиковать вакансии на одной платформе.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.
Monster
monster.com
Monster - это платформа для поиска работы и карьерных возможностей, предлагающая вакансии, советы по карьере и инструменты для создания резюме.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Otta
otta.com
Otta — платформа для поиска работы, которая соединяет соискателей с работодателями, предлагая вакансии, информацию о компаниях и карьерные ресурсы.
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent - бесплатная платформа для поиска удаленных фрилансеров и агентств по всему миру без комиссий и посредников.
Dice
dice.com
Dice — платформа для поиска работы в технологии, позволяющая пользователям искать вакансии, создавать резюме и отслеживать свои заявки.
Talent.com
talent.com
Приложение Talent.com помогает быстро находить квалифицированных кандидатов для бизнеса с помощью настраиваемых стратегий и цифрового рекрутинга.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob - это приложение для поиска и подачи заявок на почасовые и временные работы, позволяющее работникам выбирать смены в соответствии с их графиком.
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs - приложение для поиска работы, которое соединяет соискателей с работодателями и предлагает широкий выбор вакансий.
Built In
builtin.com
Встроенный - это онлайн-платформа для поиска работы в стартапах и IT-компаниях, а также новостей и событий в технологической сфере.
talent.io
talent.io
Talent.io - платформа для поиска работы в сфере технологий, связывающая квалифицированных специалистов с работодателями в Европе.
Idealist
idealist.org
Idealist связывает людей с возможностями работы и волонтерства в некоммерческом секторе, предлагая ресурсы и информацию для карьерного роста.
PowerToFly
powertofly.com
PowerToFly - платформа для поиска работы и взаимодействия с работодателями, сосредоточенная на удаленных и гибких вакансиях.
Queros
app.qureos.com
Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase - онлайн-сообщество для поиска работы, где пользователи могут оптимизировать резюме и получать советы по карьере.
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job — это портал для поиска работы и фриланса, объединяющий работодателей и соискателей, предлагая услуги для обоих.
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs — приложение для поиска работы на полный и неполный рабочий день в различных областях. Доступно в Сингапуре, Индонезии, Австралии и других странах.
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
Приложение Crypto Jobs List помогает пользователям находить и размещать вакансии в сфере криптовалют и блокчейна, обновляя списки ежедневно.
Zippia
zippia.com
Zippia - платформа для поиска работы, предлагающая инструменты для исследования карьерных путей, создания резюме и получения информации о рынке труда.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - это платформа для найма, которая помогает компаниям находить и нанимать талантливых сотрудников с использованием алгоритмов и автоматизации процессов.
The Ladders
theladders.com
Ladders - платформа для поиска высокооплачиваемых вакансий для профессионалов, предлагающая функции фильтрации и внимание к конфиденциальности.
Loopcv
loopcv.pro
LoopCV помогает автоматизировать процесс подачи заявок на вакансии, позволяя загружать резюме и ежедневно отправлять заявки от имени пользователя.
Jobsora
jobsora.com
Jobsora — приложение для поиска работы, агрегирующее вакансии из различных источников и доступное в более чем 35 странах.
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