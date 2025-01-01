Альтернативы - Jetpack

ManageWP
managewp.com
ManageWP — инструмент для управления несколькими сайтами WordPress, автоматизирующий резервные копии, обновления и проверки производительности.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine предоставляет управляемый хостинг для сайтов на WordPress, обеспечивая безопасность, производительность и поддержку для бизнеса и агентств.
Modular DS
modulards.com
Modular DS позволяет управлять всеми сайтами WordPress из одного места, автоматизируя техобслуживание и улучшая управление проектами.
WPMU DEV
wpmudev.com
Платформа WPMU DEV управляет несколькими сайтами WordPress, предлагая плагины, хостинг, безопасность и аналитику в одном интерфейсе.
CommandWP
commandwp.com
CommandWP — инструмент для управления сайтами WordPress, который использует командную строку для автоматизации административных задач и оптимизации рабочего процесса.
WP Remote
wpremote.com
WP Remote - веб-приложение для управления сайтами WordPress, включая обновления, резервное копирование, мониторинг производительности и безопасность.
WP Umbrella
wp-umbrella.com
WP Umbrella – инструмент для управления несколькими сайтами WordPress, включая обновления, резервное копирование и мониторинг производительности.
mySites.guru
mysites.guru
mySites.guru позволяет управлять несколькими сайтами WordPress и Joomla из одной панели, проводя аудит безопасности и мониторинг производительности.
PrettyWP
prettywp.com
PrettyWP — это платформа для управления сайтами на WordPress, предлагающая инструменты для оптимизации производительности и упрощения задач администрирования.
FlyWP
flywp.com
FlyWP - это панель управления серверами на базе Docker, упрощает управление WordPress-серверами на облачных платформах и поддерживает безопасность и производительность.
SolidWP
solidwp.com
SolidWP - платформа для управления и защиты сайтов на WordPress с функциями безопасности, резервного копирования и обновления плагинов.
Glow
getglow.io
Glow — это инструмент для управления клиентами на WordPress, который помогает в общении, демонстрации ценности услуг и повышении эффективности работы.
Raidboxes
raidboxes.io
Raidboxes - это хостинг для WordPress, предлагающий быструю и безопасную работу сайтов с автоматическими резервными копиями и поддержкой пользователей.
Pressidium
pressidium.com
Pressidium - управляемый хостинг WordPress, предлагающий безопасные и масштабируемые решения с круглосуточной поддержкой для профессиональных веб-сайтов.
Siterack
siterack.app
Siterack - инструмент для управления портфолио сайтов на WordPress с централизованным управлением пользователями и плагинами через единую панель.
Rocon
roconpaas.com
Rocon — приложение для управления сайтами на WordPress. Обеспечивает безопасность, надежную работу, легкое масштабирование и круглосуточную поддержку.
SpinupWP
spinupwp.com
SpinupWP - это облачная панель управления для управления сайтами WordPress с быстрой производительностью и минимальными требованиями к обслуживанию сервера.
Blazers
blazers.io
Приложение Blazers помогает пользователям управлять цифровыми услугами в одном интерфейсе, упрощая навигацию и оптимизируя онлайн-активность.
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