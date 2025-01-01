Альтернативы - Jetpack

ManageWP

ManageWP

managewp.com

ManageWP — инструмент для управления несколькими сайтами WordPress, автоматизирующий резервные копии, обновления и проверки производительности.

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engine предоставляет управляемый хостинг для сайтов на WordPress, обеспечивая безопасность, производительность и поддержку для бизнеса и агентств.

Modular DS

Modular DS

modulards.com

Modular DS позволяет управлять всеми сайтами WordPress из одного места, автоматизируя техобслуживание и улучшая управление проектами.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

Платформа WPMU DEV управляет несколькими сайтами WordPress, предлагая плагины, хостинг, безопасность и аналитику в одном интерфейсе.

CommandWP

CommandWP

commandwp.com

CommandWP — инструмент для управления сайтами WordPress, который использует командную строку для автоматизации административных задач и оптимизации рабочего процесса.

WP Remote

WP Remote

wpremote.com

WP Remote - веб-приложение для управления сайтами WordPress, включая обновления, резервное копирование, мониторинг производительности и безопасность.

WP Umbrella

WP Umbrella

wp-umbrella.com

WP Umbrella – инструмент для управления несколькими сайтами WordPress, включая обновления, резервное копирование и мониторинг производительности.

mySites.guru

mySites.guru

mysites.guru

mySites.guru позволяет управлять несколькими сайтами WordPress и Joomla из одной панели, проводя аудит безопасности и мониторинг производительности.

PrettyWP

PrettyWP

prettywp.com

PrettyWP — это платформа для управления сайтами на WordPress, предлагающая инструменты для оптимизации производительности и упрощения задач администрирования.

FlyWP

FlyWP

flywp.com

FlyWP - это панель управления серверами на базе Docker, упрощает управление WordPress-серверами на облачных платформах и поддерживает безопасность и производительность.

SolidWP

SolidWP

solidwp.com

SolidWP - платформа для управления и защиты сайтов на WordPress с функциями безопасности, резервного копирования и обновления плагинов.

Glow

Glow

getglow.io

Glow — это инструмент для управления клиентами на WordPress, который помогает в общении, демонстрации ценности услуг и повышении эффективности работы.

Raidboxes

Raidboxes

raidboxes.io

Raidboxes - это хостинг для WordPress, предлагающий быструю и безопасную работу сайтов с автоматическими резервными копиями и поддержкой пользователей.

Pressidium

Pressidium

pressidium.com

Pressidium - управляемый хостинг WordPress, предлагающий безопасные и масштабируемые решения с круглосуточной поддержкой для профессиональных веб-сайтов.

Siterack

Siterack

siterack.app

Siterack - инструмент для управления портфолио сайтов на WordPress с централизованным управлением пользователями и плагинами через единую панель.

Rocon

Rocon

roconpaas.com

Rocon — приложение для управления сайтами на WordPress. Обеспечивает безопасность, надежную работу, легкое масштабирование и круглосуточную поддержку.

SpinupWP

SpinupWP

spinupwp.com

SpinupWP - это облачная панель управления для управления сайтами WordPress с быстрой производительностью и минимальными требованиями к обслуживанию сервера.

Blazers

Blazers

blazers.io

Приложение Blazers помогает пользователям управлять цифровыми услугами в одном интерфейсе, упрощая навигацию и оптимизируя онлайн-активность.

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