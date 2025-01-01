Альтернативы - its learning

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom - это бесплатный веб-сервис для школ, упрощающий создание, распространение и оценку заданий между учителями и учениками.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace – платформа для обучения, позволяющая создавать персонализированные образовательные опыты в K-12, высшем образовании и корпоративном обучении.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS - это настраиваемая система управления обучением, которая поддерживает создание и управление образовательным контентом для различных образовательных и корпоративных нужд.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS - облачная платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать и управлять курсами, тестами и учебными материалами с поддержкой мобильного доступа.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie — цифровая платформа для преподавателей, позволяющая управлять заданиями, предоставлять обратную связь и организовывать обучение в классе и дистанционно.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash - система управления обучением для WordPress, позволяющая создавать и продавать онлайн-курсы с помощью простого интерфейса и интеграций.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning — LMS для совместного обучения, позволяющий компаниям развивать навыки сотрудников через обучение от экспертов внутри организации.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds - платформа для создания, управления и продажи онлайн-курсов с поддержкой разнообразного контента и интеграций, соблюдающая требования безопасности.

edunation

edunation

edu-nation.net

Edunation - образовательное приложение для K-12, объединяющее ресурсы, инструменты и взаимодействие для удобного обучения студентов и общения с учителями и родителями.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 — это программное обеспечение для управления образованием, которое упрощает администрирование и обучение в учебных заведениях.

WISE

WISE

wise.live

Wise — платформа для онлайн-обучения и репетиторства с автоматизацией расписаний, уведомлений и счетов. Упрощает управление учебным процессом.

OpenLearning

OpenLearning

openlearning.com

OpenLearning - образовательная платформа, позволяющая создавать и проходить курсы, поддерживающая интерактивное обучение и отслеживание прогресса учащихся.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs — платформа для создания обучающих программ и оценки, предлагающая инструменты для обучения, опросов и управления проектами.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo - мощная платформа для онлайн-обучения, поддерживающая различные форматы обучения и интеграции, включая мобильные решения и аналитику.

WeSchool

WeSchool

edu.weschool.com

WeSchool - это платформа для обучения, которая помогает командам и компаниям создавать и управлять образовательным контентом, обеспечивая удобные инструменты для вовлечения.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud - это CRM для некоммерческих организаций, предлагающий инструменты для сбора средств, управления событиями и грантами.

CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

cypherlearning.com

Cypher Learning - это система управления обучением, которая оптимизирует процессы обучения и поддерживает управление ресурсами, классами и оценками.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon - это система управления обучением, обеспечивающая создание и управление учебными программами с возможностью настройки и интеграции.

Otus

Otus

otus.com

Otus — платформа для управления успеваемостью студентов, объединяющая системы обучения, оценки и управления классом в одном приложении.

Qintil

Qintil

qintil.com

Qintil — это приложение для управления обучением и наймом, позволяющее командам проверять обучение, устанавливать доступность и принимать задания.

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ - платформа для онлайн-обучения, предлагающая виртуальные классы, создание курсов, тесты и отчеты. Доступна на мобильных устройствах.

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara - программное обеспечение для управления обучением в K-12 школах, которое интегрируется с Google Workspace для поддержки учеников и преподавателей.

Claned

Claned

claned.com

Claned — образовательная платформа, предлагающая персонализированные онлайн-курсы с интерактивным контентом и инструментами для сотрудничества и отслеживания прогресса.

DrivEd

DrivEd

drived.space

DrivEd — это современная система управления обучением, использующая игровые элементы и социальное взаимодействие для поддержки студентов и учителей.

Teachfloor

Teachfloor

teachfloor.com

Teachfloor — это платформа для социального обучения, которая облегчает создание курсов и взаимодействие между учащимися через интерактивные функции.

BrainCert

BrainCert

braincert.com

BrainCert — платформа для онлайн-обучения, позволяющая создавать, продавать курсы и проводить тестирование с интегрированным виртуальным классом.

JoomlaLMS

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS — это система управления обучением, интегрированная с Joomla, позволяющая создавать и управлять курсами, отслеживать прогресс и оценивать студентов.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn – это платформа для управления обучением, позволяющая назначать тренинги и отслеживать развитие сотрудников.

Grido

Grido

grido.io

Grido - обучающая платформа, улучшающая взаимодействие между школами, учителями и учениками, упрощает управление и повышает качество образования.

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