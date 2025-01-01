Альтернативы - italki

Duolingo
duolingo.com
Duolingo — это платформа для изучения языков, предлагающая курсы на разных языках через интерактивные упражнения и доступная бесплатно с дополнительными платными функциями.
Babbel
babbel.com
Babbel - приложение для изучения языков, предлагающее структурированные уроки для развития разговорной способности и навыков общения на 14 языках.
Busuu
busuu.com
Busuu - приложение для изучения 13 языков с курсами по чтению, письму, аудированию и говорению, доступное на мобильных и веб-платформах.
Rosetta Stone
rosettastone.com
Приложение Rosetta Stone помогает учить 25 языков с помощью метода динамического погружения и анализа речи, предлагая интерактивные уроки и живые занятия.
Preply
preply.com
Preply предлагает онлайн-уроки языков с сертифицированными репетиторами, позволяя пользователям выбирать подходящих преподавателей и учиться гибко.
Memrise
memrise.com
Memrise — это приложение для изучения языков, которое помогает пользователям развивать словарный запас и навыки общения через интерактивные уроки и материалы.
ELSA Speech Analyzer
speechanalyzer.elsaspeak.com
ELSA Speech Analyzer помогает улучшить английский через обратную связь по произношению, грамматике и словарному запасу с помощью технологий распознавания речи.
TalkPal
talkpal.ai
TalkPal — это приложение для изучения языков, использующее ИИ для интерактивных разговоров на 57 языках с обратной связью в реальном времени.
LingoDeer
lingodeer.com
Lingodeer - приложение для изучения языков с интерактивными уроками и упражнениями. Подходит для новичков и продвинутых, охватывает более 12 языков.
Mondly
mondly.com
Mondly — платформа для обучения языкам, предлагающая курсы на 41 языке с акцентом на английский для бизнеса и практики общения.
Drops
languagedrops.com
Drops – приложение для изучения языков с короткими, увлекательными уроками, основанными на словах и фразах, подходящее для всех уровней.
Lingvist
lingvist.com
Lingvist – приложение для изучения языков, адаптирующееся к вашему уровню и памяти, обеспечивая практическую лексику и упражнения.
Pimsleur
pimsleur.com
Pimsleur — приложение для изучения языков с помощью аудиоуроков, фокусирующихся на разговорных навыках и слушании.
Mango Languages
mangolanguages.com
Mango Languages - это приложение для онлайн-изучения более 70 языков с интерактивными уроками и инструментом анализа голоса для улучшения произношения.
AlfaPTE
alfapte.com
AlfaPTE — приложение для подготовки к экзамену PTE, предлагающее практические тесты, анализ производительности и обучающие материалы на нескольких языках.
Lingoda
lingoda.com
Lingoda - онлайн-платформа для изучения языков с живыми уроками по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.
LanGeek
langeek.co
LanGeek — платформа для изучения языков с адаптивным обучением, персонализированной обратной связью и обширными ресурсами для изучения английского языка.
Chatterbug
chatterbug.com
Chatterbug — онлайн-платформа для быстрого и эффективного изучения языков, предлагающая персонализированные уроки и инструменты для самостоятельного обучения.
Fluenz
fluenz.com
Fluenz - это платформа для изучения языков с интерактивными уроками и упражнениями, предлагающая персонализированные курсы и отслеживание прогресса.
Hack Chinese
hackchinese.com
Hack Chinese — веб-приложение для изучения мандаринского китайского языка с персонализированными уроками и интерактивными упражнениями.
EnglishCentral
englishcentral.com
EnglishCentral - это приложение для изучения английского языка через видео и интерактивные упражнения, улучшающее навыки разговора и восприятия на слух.
Voxy
voxy.com
Voxy - это платформа для онлайн-обучения английскому языку, предлагающая персонализированные и интерактивные учебные материалы.
SpeechSuper
speechsuper.com
SpeechSuper - приложение для оценки произношения на основе глубокого обучения, поддерживает 8 языков и предоставляет обратную связь по различным аспектам речи.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame - платформа для электронного обучения с широким каталогом курсов, интегрируемая с системами управления обучением.
Rocket Languages
rocketlanguages.com
Rocket Languages - это приложение для изучения более 15 языков с интерактивными уроками, технологиями распознавания голоса и доступом к материалам на разных устройствах.
Speexx
speexx.com
Speexx — это платформа для обучения языкам и бизнес-коучинга, предоставляющая услуги крупным организациям в безопасной онлайн-среде.
LiveXP
livexp.com
LiveXP — это онлайн-платформа, которая соединяет учащихся языков со всего мира с опытными преподавателями для обучения.
Languagehood
languagehood.com
Languagehood предлагает индивидуальные программы обучения для профессионалов, направленные на развитие языковых и коммуникативных навыков в различных отраслях.
Lingolette
lingolette.com
Lingolette - это приложение для обучения языкам с помощью ИИ, предлагающее адаптивные методики, интерактивные занятия и практику разговорных навыков в реальном времени.
Verbling
verbling.com
Verbling - приложение для изучения языков, связывающее учеников с носителями для видеозвонков и персонализированного обучения на более чем 50 языках.
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