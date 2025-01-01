Альтернативы - iSmartRecruit

Indeed

Indeed

indeed.com

Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit – облачная система для управления процессом найма и отслеживания кандидатов, предназначенная для кадровых агентств и HR.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

Приложение LinkedIn Recruiter позволяет рекрутерам искать и общаться с кандидатами, управлять процессом найма и выполнять задачи на ходу.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR — это облачная система управления человеческими ресурсами, позволяющая организациям управлять данными сотрудников и HR-процессами.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.

Paychex

Paychex

paychex.com

Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.

Personio

Personio

personio.de

Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.

Hirect

Hirect

hirect.in

Hirect — приложение для найма, которое соединяет соискателей и менеджеров по найму через чат, упрощая процесс трудоустройства и исключая посредников.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

Sesame HR – это приложение для автоматизации процессов управления персоналом, упрощающее хранение данных сотрудников и управление их жизненным циклом.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder — платформа для поиска работы и рекрутинга, предлагающая обширные вакансии, резюме и консультации для профессионального развития.

BrightMove

BrightMove

brightmove.com

BrightMove — облачное программное обеспечение для управления наймом, оптимизирующее процесс подбора кандидатов для рекрутеров и агентств.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor - простая в использовании облачная система для найма, оптимизирующая процесс подбора кандидатов и улучшения взаимодействия с ними.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI - платформа для оценки и найма кандидатов с помощью виртуальных тестов, включая кодирование и видео-интервью, для повышения качества подбора.

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