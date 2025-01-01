Альтернативы - Instahyre

Upwork
upwork.com
Upwork — платформа для фриланса, соединяющая клиентов и исполнителей для выполнения проектов в разных областях.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.
Metaview
metaview.ai
Metaview помогает улучшить качество собеседований, предоставляя данные, аналитику и обратную связь, что способствует более эффективному отбору кадров.
Jobscan
jobscan.co
Jobscan помогает оптимизировать резюме и сопроводительные письма для повышения шансов на прохождение через ATS и привлечения внимания рекрутеров.
Superset
joinsuperset.com
Superset автоматизирует процесс трудоустройства в колледжах, помогает работодателям находить молодых специалистов и предоставляет студентам доступ к возможностям.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
iMocha
imocha.io
iMocha - платформа для оценки технических навыков и развития талантов, использующая ИИ, обеспечивающая удобный и безопасный процесс проверки навыков кандидатов.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - облачное решение для управления персоналом, автоматизирующее процессы учета, оценки и набора сотрудников для малых и средних предприятий.
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow — платформа для поиска работы, предлагающая инструменты для управления заявками, резюме и профилями пользователей от экспертов индустрии.
BetterUp
betterup.com
BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai — это платформа управления рабочей силой на основе ИИ, которая помогает организациям эффективнее управлять наймом и внутренним развитием сотрудников.
InterviewAI
interviewai.io
InterviewAI — приложение для создания индивидуальных вопросов для собеседований на основе ИИ, помогающее упростить процесс отбора кандидатов.
Webbtree
webbtree.com
Приложение Webbtree обеспечивает доступ к данным о кандидатах из публичных источников, включая Linkedin и GitHub, а также позволяет находить контакты через расширение для Chrome.
Queros
app.qureos.com
Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.
SeekOut
seekout.com
SeekOut - платформа для оптимизации набора и управления талантами, использующая AI для поиска и привлечения квалифицированных кандидатов.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase - онлайн-сообщество для поиска работы, где пользователи могут оптимизировать резюме и получать советы по карьере.
Loxo
loxo.co
Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.
Prosple
prosple.com
Prosple - платформа для поиска работы и стажировок, соединяющая студентов с работодателями и предоставляющая информацию о карьерных возможностях.
Gem
gem.com
Gem – платформа для рекрутинга с ИИ, помогающая быстро и эффективно нанимать сотрудников, интегрируемая с существующими ATS.
Hireflow
hireflow.com
Hireflow автоматизирует набор персонала, отправляя письма и следя за кандидатами, упрощая процесс для работодателей и соискателей.
Atomic Hire
atomichire.com
Atomic Hire — платформа для оптимизации процессов найма, позволяющая эффективно управлять кандидатами и улучшать взаимодействие с ними.
hireEZ
hireez.com
HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - это платформа для найма, которая помогает компаниям находить и нанимать талантливых сотрудников с использованием алгоритмов и автоматизации процессов.
Giig Hire
giighire.com
Giig Hire - это платформа для рекрутеров, позволяющая управлять процессом найма, отслеживать кандидатов и создавать сайты с вакансиями.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами и рекрутингом, которая использует ИИ для оптимизации процессов набора персонала и HR.
Harver
harver.com
Harver - платформа для оптимизации найма, предлагающая инструменты для оценки кандидатов и снижения смещения в процессе обработки заявок.
Phenom
phenom.com
Феном - платформа для управления талантами, использующая AI для оптимизации найма, развития сотрудников и формирования команд.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard — это приложение для создания и управления досками вакансий, позволяющее импортировать и публиковать списки работ для рекрутеров и работодателей.
© 2025 WebCatalog, Inc.