Альтернативы - Instahyre

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork — платформа для фриланса, соединяющая клиентов и исполнителей для выполнения проектов в разных областях.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview помогает улучшить качество собеседований, предоставляя данные, аналитику и обратную связь, что способствует более эффективному отбору кадров.

Jobscan

Jobscan

jobscan.co

Jobscan помогает оптимизировать резюме и сопроводительные письма для повышения шансов на прохождение через ATS и привлечения внимания рекрутеров.

Superset

Superset

joinsuperset.com

Superset автоматизирует процесс трудоустройства в колледжах, помогает работодателям находить молодых специалистов и предоставляет студентам доступ к возможностям.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha - платформа для оценки технических навыков и развития талантов, использующая ИИ, обеспечивающая удобный и безопасный процесс проверки навыков кандидатов.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR - облачное решение для управления персоналом, автоматизирующее процессы учета, оценки и набора сотрудников для малых и средних предприятий.

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow — платформа для поиска работы, предлагающая инструменты для управления заявками, резюме и профилями пользователей от экспертов индустрии.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai — это платформа управления рабочей силой на основе ИИ, которая помогает организациям эффективнее управлять наймом и внутренним развитием сотрудников.

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

InterviewAI — приложение для создания индивидуальных вопросов для собеседований на основе ИИ, помогающее упростить процесс отбора кандидатов.

Webbtree

Webbtree

webbtree.com

Приложение Webbtree обеспечивает доступ к данным о кандидатах из публичных источников, включая Linkedin и GitHub, а также позволяет находить контакты через расширение для Chrome.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut - платформа для оптимизации набора и управления талантами, использующая AI для поиска и привлечения квалифицированных кандидатов.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase - онлайн-сообщество для поиска работы, где пользователи могут оптимизировать резюме и получать советы по карьере.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.

Prosple

Prosple

prosple.com

Prosple - платформа для поиска работы и стажировок, соединяющая студентов с работодателями и предоставляющая информацию о карьерных возможностях.

Gem

Gem

gem.com

Gem – платформа для рекрутинга с ИИ, помогающая быстро и эффективно нанимать сотрудников, интегрируемая с существующими ATS.

Hireflow

Hireflow

hireflow.com

Hireflow автоматизирует набор персонала, отправляя письма и следя за кандидатами, упрощая процесс для работодателей и соискателей.

Atomic Hire

Atomic Hire

atomichire.com

Atomic Hire — платформа для оптимизации процессов найма, позволяющая эффективно управлять кандидатами и улучшать взаимодействие с ними.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt - это платформа для найма, которая помогает компаниям находить и нанимать талантливых сотрудников с использованием алгоритмов и автоматизации процессов.

Giig Hire

Giig Hire

giighire.com

Giig Hire - это платформа для рекрутеров, позволяющая управлять процессом найма, отслеживать кандидатов и создавать сайты с вакансиями.

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin — это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами и рекрутингом, которая использует ИИ для оптимизации процессов набора персонала и HR.

Harver

Harver

harver.com

Harver - платформа для оптимизации найма, предлагающая инструменты для оценки кандидатов и снижения смещения в процессе обработки заявок.

Phenom

Phenom

phenom.com

Феном - платформа для управления талантами, использующая AI для оптимизации найма, развития сотрудников и формирования команд.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

Niceboard — это приложение для создания и управления досками вакансий, позволяющее импортировать и публиковать списки работ для рекрутеров и работодателей.

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