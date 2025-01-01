Альтернативы - Infisical

1Password
1password.com
1Password — это менеджер паролей для безопасного хранения и управления паролями, кредитными картами и другой конфиденциальной информацией.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper — это приложение для управления паролями и защиты конфиденциальной информации с возможностями генерации паролей и безопасного обмена данными.
Doppler
doppler.com
Допплер - это платформа для управления секретами, позволяющая разработчикам безопасно хранить и обмениваться конфиденциальной информацией в разных средах.
Cyqur
cyqur.com
Cyqur - это решение для безопасного шифрования, фрагментации и распределения данных, таких как пароли и криптовалютные семена, не хранящее пользовательскую информацию.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless - это облачная платформа для управления секретами, включая учетные данные и ключи, для гибридных и мульти-облачных сред.
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