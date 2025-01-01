Альтернативы - Infisical

1Password

1Password

1password.com

1Password — это менеджер паролей для безопасного хранения и управления паролями, кредитными картами и другой конфиденциальной информацией.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper — это приложение для управления паролями и защиты конфиденциальной информации с возможностями генерации паролей и безопасного обмена данными.

Doppler

Doppler

doppler.com

Допплер - это платформа для управления секретами, позволяющая разработчикам безопасно хранить и обмениваться конфиденциальной информацией в разных средах.

Cyqur

Cyqur

cyqur.com

Cyqur - это решение для безопасного шифрования, фрагментации и распределения данных, таких как пароли и криптовалютные семена, не хранящее пользовательскую информацию.

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless - это облачная платформа для управления секретами, включая учетные данные и ключи, для гибридных и мульти-облачных сред.

Продукты

Обзор

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.

Альтернативы - Infisical - WebCatalog