Альтернативы - IncentivePilot
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
Compass
getcompass.ai
Автоматизируйте свои программы стимулирования. Ускорьте продажи с помощью нашего программного обеспечения для геймификации без проблем с выплатами.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly — это программное обеспечение для анализа производительности, которое включает в себя элементы вовлеченности сотрудников. Это простой, но гибкий и достаточно мощный инструмент для работы с быстрорастущими компаниями любого размера. Запросите демо!
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence превращает вашу CRM в полнофункциональную систему получения доходов. Мы являемся партнером Salesforce AppExchange. Наши соучредители помогли создать Salesforce. И мы разработали платформу анализа доходов, которая использует самые передовые возможности глубокого обучени...
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
Plecto
plecto.com
Повышение производительности вашей команды начинается здесь. Plecto — единственная комплексная платформа для повышения эффективности бизнеса, которая сочетает в себе инструменты визуализации KPI в реальном времени, геймификации и коучинга в одном мощном решении.
Pointagram
pointagram.com
Pointagram the gamification tool that increases motivation and team achievements. Keep your team goal-oriented and celebrate great performance together.
Gamifier
gamifier.co
Gamifier is a SaaS solution, helping sales leaders create a productive culture, increase revenue and create a fun environment through gamification. Our mission is to set out and multiply the number of top performers within any sales team. We do this by using automated game mechanics such as goals, q...
RapidFunnel
rapidfunnel.com
Explode prospecting and recruiting with unique tech, built specifically for Network Marketing by experienced industry leaders. Power your sales and recruiting with Authentic Sharing Technology; designed to increase warm market connections and conversions; tested in the field for over a decade. It’s ...
Trivie
trivie.com
Trivie — это платформа «Обучение как услуга» для измерения, управления и расширения знаний. Мы делаем это, объединяя науку о мозге, социальное обучение и надежную аналитику, чтобы помочь сотрудникам помнить, что им нужно знать, чтобы более эффективно выполнять свою работу, одновременно предоставляя ...
Alysio
alysio.ai
Alysio — это платформа управления производительностью, созданная для команд продаж и GTM. Она предоставляет вам инструменты для упреждающего отслеживания KPI, признания превосходства и усиления управленческого контроля за отдельными представителями. Платформа способствует проведению соревнований, ор...
Goals.com
goals.com
Goals.com — это простое и удобное решение для управления эффективностью продаж и управления производительностью команды. Основанная на предположении, что занятые руководители продаж и занятые команды продаж нуждаются в быстрой и точной картине основных показателей и инструментов, которые помогут уве...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
Решение для управления эффективностью продаж для растущих команд продаж. Автоматически собирая данные в режиме реального времени из ваших ключевых систем (CRM, VOIP и других), OneUp предоставляет менеджерам по продажам и менеджерам четкую информацию, автоматические отчеты, списки лидеров и конкурсы....
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen — это современная платформа для повышения эффективности продаж, которая использует геймификацию и визуализацию, чтобы дать возможность командам продаж полностью раскрыть свой потенциал. Наша миссия — помочь нашим клиентам повысить эффективность продаж и создать более счастливые рабочие м...
Spinify
spinify.com
Spinify, признанная платформой геймификации продаж №1, выделяется как единственная платформа в своей лиге, которая интегрирует передовой искусственный интеллект, что революционизирует эффективность и производительность отдела продаж. Spinify известен своими прозрачными, понятными и гибкими ценами, к...
FluidAds
fluidads.com
Мы улучшим вашу цифровую рекламную игру Простой способ разработать умную цифровую тактику для поиска и привлечения клиентов, а также для развития вашего бизнеса.
Raydiant
raydiant.com
Доступ к нашему аппаратному обеспечению Plug-and-Play и облачному, интуитивно понятному интерфейсу платформы корпоративного уровня (с магазином из более чем 100 приложений) можно получить из любой точки мира благодаря безопасному программному обеспечению, обеспечивающему бесперебойную работу на 99,9...
SetSail
setsail.co
SetSail — это платформа данных о продажах, которая автоматизирует сбор данных о продажах, предоставляет аналитику о доходах и повышает эффективность продаж для увеличения доходов.
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug — это платформа управления стимулированием продаж сотрудников для специализированных розничных сетей, ресторанов и брендов потребительских товаров. SparkPlug напрямую интегрируется с POS-системами обычных предприятий, чтобы автоматизировать практически каждый аспект реализации и масштабиро...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних знаний о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы использ...