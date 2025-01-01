Альтернативы - iMocha

Indeed

Indeed

indeed.com

Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank — платформа для оценки навыков разработчиков, которая помогает компаниям тестировать и нанимать технические таланты.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight - платформа обучения, предлагающая курсы по технологиям для оценки и развития навыков в областях, таких как ИИ, облачные вычисления и кибербезопасность.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal - платформа для оценки навыков разработчиков с использованием онлайн-задач, поддерживающая более 70 языков программирования для рекрутинга и обучения.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview помогает улучшить качество собеседований, предоставляя данные, аналитику и обратную связь, что способствует более эффективному отбору кадров.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth - это платформа для оценки кодирования, позволяющая рекрутерам проверять навыки кандидатов с помощью тестов и автоматической оценки.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad — это платформа для технических интервью, позволяющая кандидатам писать и тестировать код в реальном времени на более чем 65 языках.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.

Codility

Codility

codility.com

Codility - платформа для онлайн-оценки навыков программирования, помогая компаниям проводить технические собеседования и отбор кандидатов.

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla - платформа для оценки навыков кандидатов с помощью более 230 тестов, включая когнитивные способности и навыки программирования.

Karat

Karat

karat.com

Karat - партнер для организаций, улучшающий качество и эффективность технического найма через интервью и аналитику.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI - платформа для оценки и найма кандидатов с помощью виртуальных тестов, включая кодирование и видео-интервью, для повышения качества подбора.

Searchie

Searchie

searchie.io

Searchie — это удобное приложение для создания, организации и распространения контента, включая цифровые курсы, сайты членства и коучинг.

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow — платформа для поиска работы, предлагающая инструменты для управления заявками, резюме и профилями пользователей от экспертов индустрии.

Canditech

Canditech

canditech.io

Canditech - платформа для объективной оценки технических и мягких навыков кандидатов с помощью настраиваемых тестов и интервью, обеспечивая защиту от мошенничества.

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Evalgator — это веб-платформа для цифровой оценки и оценки кандидатов на рабочие позиции с поддержкой различных форматов вопросов.

Mettl

Mettl

mettl.com

Mettl - платформа для онлайн-оценки навыков кандидатов, поддерживающая найм и обучение в организациях.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai — это платформа управления рабочей силой на основе ИИ, которая помогает организациям эффективнее управлять наймом и внутренним развитием сотрудников.

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

InterviewAI — приложение для создания индивидуальных вопросов для собеседований на основе ИИ, помогающее упростить процесс отбора кандидатов.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut - платформа для оптимизации набора и управления талантами, использующая AI для поиска и привлечения квалифицированных кандидатов.

Filtered

Filtered

filtered.ai

Filtered позволяет автоматизировать процесс найма, предлагая настраиваемые симуляции рабочих задач для оценки квалификации кандидатов и улучшения подбора персонала.

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