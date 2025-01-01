Альтернативы - iMocha

Indeed
indeed.com
Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — платформа для оценки навыков разработчиков, которая помогает компаниям тестировать и нанимать технические таланты.
Moodle
moodle.org
Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight - платформа обучения, предлагающая курсы по технологиям для оценки и развития навыков в областях, таких как ИИ, облачные вычисления и кибербезопасность.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft – платформа для корпоративного обучения, помогающая закрывать пробелы в навыках и развивать сотрудников через персонализированные учебные пути.
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal - платформа для оценки навыков разработчиков с использованием онлайн-задач, поддерживающая более 70 языков программирования для рекрутинга и обучения.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.
Metaview
metaview.ai
Metaview помогает улучшить качество собеседований, предоставляя данные, аналитику и обратную связь, что способствует более эффективному отбору кадров.
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth - это платформа для оценки кодирования, позволяющая рекрутерам проверять навыки кандидатов с помощью тестов и автоматической оценки.
Bob HR
hibob.com
Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
CoderPad
coderpad.io
CoderPad — это платформа для технических интервью, позволяющая кандидатам писать и тестировать код в реальном времени на более чем 65 языках.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.
Codility
codility.com
Codility - платформа для онлайн-оценки навыков программирования, помогая компаниям проводить технические собеседования и отбор кандидатов.
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla - платформа для оценки навыков кандидатов с помощью более 230 тестов, включая когнитивные способности и навыки программирования.
Karat
karat.com
Karat - партнер для организаций, улучшающий качество и эффективность технического найма через интервью и аналитику.
Glider AI
glider.ai
Glider AI - платформа для оценки и найма кандидатов с помощью виртуальных тестов, включая кодирование и видео-интервью, для повышения качества подбора.
Searchie
searchie.io
Searchie — это удобное приложение для создания, организации и распространения контента, включая цифровые курсы, сайты членства и коучинг.
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow — платформа для поиска работы, предлагающая инструменты для управления заявками, резюме и профилями пользователей от экспертов индустрии.
Canditech
canditech.io
Canditech - платформа для объективной оценки технических и мягких навыков кандидатов с помощью настраиваемых тестов и интервью, обеспечивая защиту от мошенничества.
Evalgator
evalgator.com
Evalgator — это веб-платформа для цифровой оценки и оценки кандидатов на рабочие позиции с поддержкой различных форматов вопросов.
Mettl
mettl.com
Mettl - платформа для онлайн-оценки навыков кандидатов, поддерживающая найм и обучение в организациях.
BetterUp
betterup.com
BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai — это платформа управления рабочей силой на основе ИИ, которая помогает организациям эффективнее управлять наймом и внутренним развитием сотрудников.
InterviewAI
interviewai.io
InterviewAI — приложение для создания индивидуальных вопросов для собеседований на основе ИИ, помогающее упростить процесс отбора кандидатов.
Queros
app.qureos.com
Queros - инструмент для генерации профессиональных описаний вакансий, позволяющий настраивать их под стиль компании и привлекать подходящих кандидатов.
SeekOut
seekout.com
SeekOut - платформа для оптимизации набора и управления талантами, использующая AI для поиска и привлечения квалифицированных кандидатов.
Filtered
filtered.ai
Filtered позволяет автоматизировать процесс найма, предлагая настраиваемые симуляции рабочих задач для оценки квалификации кандидатов и улучшения подбора персонала.
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