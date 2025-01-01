Альтернативы - Immersive Labs

Physics Wallah

Physics Wallah

pw.live

Physics Wallah - это образовательное приложение, предлагающее учебные материалы и online-курсы для подготовки к экзаменам в Индии.

Coursera

Coursera

coursera.org

Coursera - это платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы, сертификации и степени от ведущих университетов и организаций по различным предметам.

Testbook

Testbook

testbook.com

Testbook - приложение для подготовки к экзаменам, предлагающее учебные материалы, тесты и живые занятия для студентов, готовящихся к конкурсам и государственным экзаменам.

edX

edX

edx.org

EDX - платформа для онлайн-обучения с доступом к 2000 бесплатным курсам от ведущих мировых учреждений. Получайте новые навыки и сертификаты.

Khan Academy

Khan Academy

khanacademy.org

Khan Academy — образовательное приложение с бесплатными видеоуроками и интерактивными упражнениями по различным предметам для студентов всех возрастов.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

Приложение LinkedIn Learning предлагает онлайн-курсы для развития профессиональных навыков в различных сферах, включая бизнес и технологии.

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Codecademy - онлайн-платформа для обучения программированию и компьютерным наукам с интерактивными курсами по различным языкам.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp — онлайн-платформа для обучения науке о данных и искусственному интеллекту с интерактивными курсами для всех уровней.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank — платформа для оценки навыков разработчиков, которая помогает компаниям тестировать и нанимать технические таланты.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business предлагает онлайн-курсы для работников, помогая развивать навыки в различных областях и адаптироваться к изменяющимся условиям работы.

Programiz

Programiz

programiz.pro

Programiz - это платформа для обучения программированию, предлагающая интерактивные курсы, практические проекты и ресурсы для пользователей разных уровней.

Brilliant

Brilliant

brilliant.org

Brilliant – образовательное приложение для изучения STEM-дисциплин через интерактивные уроки и упражнения, развивающее критическое мышление и навыки решения проблем.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare - онлайн-платформа для обучения, предлагающая курсы по творческим навыкам, таким как дизайн и фотография, с акцентом на проектное обучение.

Preply

Preply

preply.com

Preply предлагает онлайн-уроки языков с сертифицированными репетиторами, позволяя пользователям выбирать подходящих преподавателей и учиться гибко.

O'Reilly Learning

O'Reilly Learning

oreilly.com

O'Reilly Learning - цифровая платформа для обучения, предлагающая книги, видео и ресурсы по технологиям и бизнесу.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight - платформа обучения, предлагающая курсы по технологиям для оценки и развития навыков в областях, таких как ИИ, облачные вычисления и кибербезопасность.

Hack The Box

Hack The Box

hackthebox.com

Hack The Box - онлайн-платформа для практики кибербезопасности, предлагающая виртуальные машины и задачи для обучения тестированию на проникновение.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity - платформа онлайн-обучения, предлагающая курсы по цифровым технологиям и практические навыки в области ИТ и науки о данных.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S - образовательное приложение с видеоуроками и адаптивными программами для студентов разных возрастов, помогающее в освоении учебного материала.

Scrimba

Scrimba

scrimba.com

Scrimba — интерактивная платформа для обучения программированию, предлагающая курсы всех уровней с возможностью редактирования кода в реальном времени.

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

Grok Academy — это платформа для онлайн-обучения цифровым технологиям, предлагающая ресурсы и инструменты для студентов и педагогов.

Chegg

Chegg

chegg.com

Chegg - образовательная платформа, предлагающая аренду учебников, решения для учебников, репетиторство и обучение в различных предметах.

Intellipaat

Intellipaat

intellipaat.com

Intellipaat — это платформа для онлайн-обучения в областях больших данных, науки о данных и ИИ, предлагающая образовательные ресурсы и инструменты.

Educative

Educative

educative.io

Educative - интерактивная платформа для обучения программированию с практическими курсами и возможностью писать код в браузере.

Platzi

Platzi

platzi.com

Platzi – это образовательная платформа с онлайн-курсами по технологиям, программированию, дизайну и маркетингу для профессионального роста.

Cybrary

Cybrary

cybrary.it

Cybrary - платформа для обучения кибербезопасности с курсами и интерактивными лабораториями для развития практических навыков.

365 Data Science

365 Data Science

365datascience.com

365 Data Science — это онлайн-платформа для изучения науки о данных с курсами по Excel, Python, R и др., а также выдачей сертификатов.

SkillUp

SkillUp

simplilearn.com

SkillUp Online предоставляет облачные образовательные ресурсы и решения для подготовки организаций к росту, включая учебные планы и аналитику.

CFI

CFI

corporatefinanceinstitute.com

Приложение CFI предлагает курсы и ресурсы для финансистов, включая шаблоны и сертификации, с акцентом на финансовое моделирование и анализ.

upGrad

upGrad

upgrad.com

Приложение upGrad предлагает онлайн-курсы и программы сертификации в области науки о данных, маркетинга и других областях от университетов мира.

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