Альтернативы - iClassPro

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling - облачное решение для онлайн-планирования встреч, позволяющее пользователям управлять записями и автоматизировать процесс бронирования.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro — приложение для поиска салонов, спа и фитнес-специалистов. Позволяет оставлять отзывы и назначать встречи онлайн 24/7.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving - это платформа для управления бизнесом в сфере fitness и wellness, предлагающая инструменты для бронирования, платежей и взаимодействия с клиентами.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox – это программа для управления спортзалами и студиями, позволяющая планировать занятия, управлять членством и отслеживать посещаемость.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive - это программное обеспечение для персональных тренеров, предлагающее инструменты для управления клиентами, отслеживания прогресса и построения программ тренировок.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner — это программа для управления фитнес-бизнесом, предлагающая инструменты для учета участников, обработки платежей и автоматизации маркетинга.

Momence

Momence

momence.com

Приложение Momence помогает автоматизировать процессы работы с клиентами, включая бронирование, привлечение новых пользователей и удержание существующих.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow - приложение для управления спортзалом, позволяющее организовывать тренировки, общаться с тренерами и отслеживать прогресс.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym - приложение для управления фитнес-залами и клубами, отслеживания тренировок, установления целей и взаимодействия с сообществом.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

Приложение TeamUp позволяет фитнес-студиям и инструкторам удобно управлять очными, онлайн и по запросу услугами в одном месте.

Fitune

Fitune

fitune.io

Fitune — платформа для управления фитнес- и велнес-бизнесом. Позволяет клиентам бронировать и оплачивать услуги онлайн, предлагает видео, курсы и подписки.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk — это программное обеспечение для управления спортзалами, позволяющее эффективно управлять членством, расписанием и платежами.

Jackrabbit

Jackrabbit

jackrabbitclass.com

Jackrabbit — программа для управления классами, позволяющая автоматизировать регистрацию, платежи и общение с клиентами в сфере гимнастики, музыки и т.д.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify — облачное решение для планирования и бронирования, предлагающее управление персоналом, платежами и CRM для бизнеса любого размера.

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

FitBudd помогает тренерам создавать персонализированные фитнес-программы, отслеживать прогресс клиентов и управлять отношениями с ними через мобильные приложения.

Trainin

Trainin

trainin.com

Trainin - это приложение для автоматизации администрирования и планирования в спортивных предприятиях, подходит для студий фитнеса, йоги, бокса и других.

Outcoach

Outcoach

outcoach.io

Outcoach — это программа для управления классами, позволяющая организовать расписание, отслеживать посещаемость, выставлять счета и централизовать общение.

Hapana

Hapana

hapana.com

Hapana — это платформа для управления фитнес-бизнесом, предлагающая инструменты для роста и вовлечения клиентов в спортивные клубы и студии.

Clubworx

Clubworx

clubworx.com

Clubworx — это программное обеспечение для управления фитнес-бизнесом, автоматизирующее задачи, такие как управление членством и обработка платежей.

Karmasoft

Karmasoft

karmasoft.io

Karmasoft — программа для управления йога-студиями и фитнес-клубами. Управление членством, расписание, онлайн-занятия, отчеты и маркетинг.

fitDEGREE

fitDEGREE

fitdegree.com

fitDEGREE — приложение для легкой регистрации на фитнес-занятия, оплаты, общения с друзьями и получения уведомлений о событиях в вашей студии.

Pike13

Pike13

pike13.com

Pike13 — облачное ПО для управления расписанием, записями, платежами и клиентами в фитнес-центрах и других классах. Удобно для администраторов и клиентов.

LegitFit

LegitFit

legitfit.com

LegitFit - облачное ПО для управления фитнес-бизнесом: бронирование, членство, платежи и аналитика в одном решении.

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