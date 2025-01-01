Альтернативы - iClassPro

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - облачное решение для онлайн-планирования встреч, позволяющее пользователям управлять записями и автоматизировать процесс бронирования.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro — приложение для поиска салонов, спа и фитнес-специалистов. Позволяет оставлять отзывы и назначать встречи онлайн 24/7.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving - это платформа для управления бизнесом в сфере fitness и wellness, предлагающая инструменты для бронирования, платежей и взаимодействия с клиентами.
Glofox
glofox.com
Glofox – это программа для управления спортзалами и студиями, позволяющая планировать занятия, управлять членством и отслеживать посещаемость.
WeStrive
westrive.com
WeStrive - это программное обеспечение для персональных тренеров, предлагающее инструменты для управления клиентами, отслеживания прогресса и построения программ тренировок.
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner — это программа для управления фитнес-бизнесом, предлагающая инструменты для учета участников, обработки платежей и автоматизации маркетинга.
Momence
momence.com
Приложение Momence помогает автоматизировать процессы работы с клиентами, включая бронирование, привлечение новых пользователей и удержание существующих.
Gymflow
gymflow.io
Gymflow - приложение для управления спортзалом, позволяющее организовывать тренировки, общаться с тренерами и отслеживать прогресс.
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym - приложение для управления фитнес-залами и клубами, отслеживания тренировок, установления целей и взаимодействия с сообществом.
TeamUp
goteamup.com
Приложение TeamUp позволяет фитнес-студиям и инструкторам удобно управлять очными, онлайн и по запросу услугами в одном месте.
Fitune
fitune.io
Fitune — платформа для управления фитнес- и велнес-бизнесом. Позволяет клиентам бронировать и оплачивать услуги онлайн, предлагает видео, курсы и подписки.
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk — это программное обеспечение для управления спортзалами, позволяющее эффективно управлять членством, расписанием и платежами.
Jackrabbit
jackrabbitclass.com
Jackrabbit — программа для управления классами, позволяющая автоматизировать регистрацию, платежи и общение с клиентами в сфере гимнастики, музыки и т.д.
Omnify
getomnify.com
Omnify — облачное решение для планирования и бронирования, предлагающее управление персоналом, платежами и CRM для бизнеса любого размера.
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd помогает тренерам создавать персонализированные фитнес-программы, отслеживать прогресс клиентов и управлять отношениями с ними через мобильные приложения.
Trainin
trainin.com
Trainin - это приложение для автоматизации администрирования и планирования в спортивных предприятиях, подходит для студий фитнеса, йоги, бокса и других.
Outcoach
outcoach.io
Outcoach — это программа для управления классами, позволяющая организовать расписание, отслеживать посещаемость, выставлять счета и централизовать общение.
Hapana
hapana.com
Hapana — это платформа для управления фитнес-бизнесом, предлагающая инструменты для роста и вовлечения клиентов в спортивные клубы и студии.
Clubworx
clubworx.com
Clubworx — это программное обеспечение для управления фитнес-бизнесом, автоматизирующее задачи, такие как управление членством и обработка платежей.
Karmasoft
karmasoft.io
Karmasoft — программа для управления йога-студиями и фитнес-клубами. Управление членством, расписание, онлайн-занятия, отчеты и маркетинг.
fitDEGREE
fitdegree.com
fitDEGREE — приложение для легкой регистрации на фитнес-занятия, оплаты, общения с друзьями и получения уведомлений о событиях в вашей студии.
Pike13
pike13.com
Pike13 — облачное ПО для управления расписанием, записями, платежами и клиентами в фитнес-центрах и других классах. Удобно для администраторов и клиентов.
LegitFit
legitfit.com
LegitFit - облачное ПО для управления фитнес-бизнесом: бронирование, членство, платежи и аналитика в одном решении.
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