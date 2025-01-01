Альтернативы - Hybrid Analysis

VirusTotal

VirusTotal

virustotal.com

Virustotal анализирует подозрительные файлы и URL для обнаружения вредоносного ПО, используя множество антивирусных двигателей и делясь данными с сообществом.

ANY.RUN

ANY.RUN

any.run

ANY.RUN - облачный сервис анализа вредоносного ПО, позволяющий исследовать подозрительные файлы и URL в безопасной песочнице.

Threat Zone

Threat Zone

threat.zone

Зона угрозы - это инструмент для анализа вредоносного ПО, позволяющий выявлять, оценивать и смягчать киберугрозы в реальном времени.

DOCGuard

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard - решение для кибербезопасности, анализирующее вредоносные документы и защищающее от угроз в электронных письмах и файлах.

Coro

Coro

coro.net

Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.

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