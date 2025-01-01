Альтернативы - Hybrid Analysis

VirusTotal
virustotal.com
Virustotal анализирует подозрительные файлы и URL для обнаружения вредоносного ПО, используя множество антивирусных двигателей и делясь данными с сообществом.
ANY.RUN
any.run
ANY.RUN - облачный сервис анализа вредоносного ПО, позволяющий исследовать подозрительные файлы и URL в безопасной песочнице.
Threat Zone
threat.zone
Зона угрозы - это инструмент для анализа вредоносного ПО, позволяющий выявлять, оценивать и смягчать киберугрозы в реальном времени.
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard - решение для кибербезопасности, анализирующее вредоносные документы и защищающее от угроз в электронных письмах и файлах.
Coro
coro.net
Coro — это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, данных и устройств с использованием искусственного интеллекта.
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