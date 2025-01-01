Альтернативы - HireVue

PayPal

PayPal

paypal.com

Приложение PayPal позволяет пользователям отправлять и получать деньги, делать покупки онлайн и в магазинах, а также хранить средства безопасно.

Indeed

Indeed

indeed.com

Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly — это приложение для онлайн-планирования встреч, которое помогает пользователям назначать и координировать встречи, устраняя необходимость в переписке.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank — платформа для оценки навыков разработчиков, которая помогает компаниям тестировать и нанимать технические таланты.

DocuSign

DocuSign

docusign.com

Docusign – это приложение для безопасной отправки и подписания документов в электронном виде с любого устройства в любое время.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

MaintainX — приложение для управления техническим обслуживанием, упрощающее операции и управление активами для промышленных команд.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit – облачная система для управления процессом найма и отслеживания кандидатов, предназначенная для кадровых агентств и HR.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

Приложение LinkedIn Recruiter позволяет рекрутерам искать и общаться с кандидатами, управлять процессом найма и выполнять задачи на ходу.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal - платформа для оценки навыков разработчиков с использованием онлайн-задач, поддерживающая более 70 языков программирования для рекрутинга и обучения.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview помогает улучшить качество собеседований, предоставляя данные, аналитику и обратную связь, что способствует более эффективному отбору кадров.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth - это платформа для оценки кодирования, позволяющая рекрутерам проверять навыки кандидатов с помощью тестов и автоматической оценки.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Automation Anywhere - платформа для автоматизации бизнес-процессов с использованием RPA и ИИ, обеспечивающая интеграцию, эффективность и безопасность.

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad — это платформа для технических интервью, позволяющая кандидатам писать и тестировать код в реальном времени на более чем 65 языках.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha - платформа для оценки технических навыков и развития талантов, использующая ИИ, обеспечивающая удобный и безопасный процесс проверки навыков кандидатов.

NLSQL

NLSQL

nlsql.com

NLSQL — это B2B SaaS, который предоставляет пользователям возможность получать доступ к корпоративным данным через интерфейс на естественном языке.

Codility

Codility

codility.com

Codility - платформа для онлайн-оценки навыков программирования, помогая компаниям проводить технические собеседования и отбор кандидатов.

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla - платформа для оценки навыков кандидатов с помощью более 230 тестов, включая когнитивные способности и навыки программирования.

Cloudinary

Cloudinary

cloudinary.com

Cloudinary - платформа для управления и оптимизации изображений и видео, обеспечивающая их быструю доставку и интеграцию в приложения.

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