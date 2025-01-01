Альтернативы - HireVue

PayPal
paypal.com
Приложение PayPal позволяет пользователям отправлять и получать деньги, делать покупки онлайн и в магазинах, а также хранить средства безопасно.
Indeed
indeed.com
Приложение Indeed помогает пользователям искать вакансии, загружать резюме и подавать заявки на работу, объединяя объявления с разных источников.
Calendly
calendly.com
Calendly — это приложение для онлайн-планирования встреч, которое помогает пользователям назначать и координировать встречи, устраняя необходимость в переписке.
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — платформа для оценки навыков разработчиков, которая помогает компаниям тестировать и нанимать технические таланты.
DocuSign
docusign.com
Docusign – это приложение для безопасной отправки и подписания документов в электронном виде с любого устройства в любое время.
Moodle
moodle.org
Moodle - это система управления обучением, предлагающая инструменты для создания и управления онлайн курсами, поддерживающая адаптацию под различные образовательные нужды.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - это приложение для управления человеческим капиталом, предлагающее функции для учета рабочего времени, расчета зарплаты и планирования найма.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX — приложение для управления техническим обслуживанием, упрощающее операции и управление активами для промышленных команд.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit – облачная система для управления процессом найма и отслеживания кандидатов, предназначенная для кадровых агентств и HR.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для соединения студентов с работодателями, предлагающая вакансии и стажировки на основе интересов и навыков пользователей.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Приложение LinkedIn Recruiter позволяет рекрутерам искать и общаться с кандидатами, управлять процессом найма и выполнять задачи на ходу.
Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal - платформа для оценки навыков разработчиков с использованием онлайн-задач, поддерживающая более 70 языков программирования для рекрутинга и обучения.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound — платформа для стартапов, инвесторов и соискателей, предлагающая возможность финансирования и поиска талантов.
Metaview
metaview.ai
Metaview помогает улучшить качество собеседований, предоставляя данные, аналитику и обратную связь, что способствует более эффективному отбору кадров.
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth - это платформа для оценки кодирования, позволяющая рекрутерам проверять навыки кандидатов с помощью тестов и автоматической оценки.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox - облачная платформа для управления персоналом, предлагающая инструменты для найма, учета рабочего времени, управления зарплатой и вовлечения сотрудников.
Manatal
manatal.com
Manatal - это платформа для автоматизации процессов подбора персонала, включая управление кандидатами и интеграцию с различными каналами найма.
Bob HR
hibob.com
Bob - платформа управления людскими ресурсами, оптимизирующая HR-процессы, улучшая вовлеченность сотрудников и производительность в гибридных и удаленных командах.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere - платформа для автоматизации бизнес-процессов с использованием RPA и ИИ, обеспечивающая интеграцию, эффективность и безопасность.
CoderPad
coderpad.io
CoderPad — это платформа для технических интервью, позволяющая кандидатам писать и тестировать код в реальном времени на более чем 65 языках.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR - это облачное ПО для автоматизации процесса найма, позволяющее управлять кандидатами и планировать интервью с удобным интерфейсом.
iMocha
imocha.io
iMocha - платформа для оценки технических навыков и развития талантов, использующая ИИ, обеспечивающая удобный и безопасный процесс проверки навыков кандидатов.
NLSQL
nlsql.com
NLSQL — это B2B SaaS, который предоставляет пользователям возможность получать доступ к корпоративным данным через интерфейс на естественном языке.
Codility
codility.com
Codility - платформа для онлайн-оценки навыков программирования, помогая компаниям проводить технические собеседования и отбор кандидатов.
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla - платформа для оценки навыков кандидатов с помощью более 230 тестов, включая когнитивные способности и навыки программирования.
Cloudinary
cloudinary.com
Cloudinary - платформа для управления и оптимизации изображений и видео, обеспечивающая их быструю доставку и интеграцию в приложения.
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