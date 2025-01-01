Альтернативы - Happy Visitor

Verkada

Verkada

verkada.com

Приложение Verkada обеспечивает управление физической безопасностью, интегрируя видео наблюдение, контроль доступа, сигнализацию и датчики в единую облачную платформу.

Autonix

Autonix

autonix.io

Autonix — генератор отслеживаемых динамических QR-кодов с системой управления посетителями, предлагающий различные способы регистрации и мощную отчетность.

Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda — платформа для управления рабочими пространствами, оптимизирующая бронирование столов и конференц-залов для гибридного рабочего процесса.

Securly

Securly

securly.com

Securly - приложение для веб-фильтрации и мониторинга, обеспечивающее безопасность студентов в интернете, блокируя неподходящий контент и отслеживая онлайн-активность.

Robin

Robin

robinpowered.com

Robin — платформа управления офисным пространством, оптимизирующая бронирование столов и переговорных, автоматизируя процессы.

Envoy

Envoy

envoy.com

Envoy Workplace — приложение для управления рабочим пространством, включая бронирование столов и переговорных, управление доставкой и аналитику посещаемости.

Kisi

Kisi

getkisi.com

Приложение Kisi управляет доступом к физическим пространствам с помощью безключевой системы, позволяя пользователям контролировать права доступа удаленно.

OptiSigns

OptiSigns

optisigns.com

OptiSigns – это приложение для управления цифровыми вывесками, позволяющее удаленно обновлять и отображать контент на нескольких экранах.

WaitWell

WaitWell

waitwell.ca

WaitWell — платформа для управления очередями и бронированиями, позволяющая посетителям удобно записываться и получать обновления о времени ожидания.

Swiftlane

Swiftlane

swiftlane.com

Swiftlane - облачная платформа для контроля доступа в жилых и коммерческих зданиях с функциями видеозвонка и распознавания лиц.

Qminder

Qminder

qminder.com

Qminder — облачная система управления очередями, позволяющая клиентам регистрироваться и получать уведомления о времени ожидания, оптимизируя процесс обслуживания.

Dibsido

Dibsido

dibsido.com

Dibsido - приложение для управления бронированием рабочих пространств, парковок иmeeting rooms, позволяя пользователям легко резервировать ресурсы в офисе.

The Receptionist

The Receptionist

thereceptionist.com

Приложение Receptionist для iPad упрощает регистрацию посетителей, управление информацией и печать бейджей, обеспечивая двухстороннюю связь и безопасный процесс.

OfficeRnD

OfficeRnD

officernd.com

OfficeRnD — это платформа для управления коворкингом, оптимизирующая операции, автоматизирующая процессы и предоставляющая аналитику для гибких рабочих пространств.

Proxyclick

Proxyclick

proxyclick.com

Proxyclick - это облачное решение для управления потоками посетителей, сотрудников и подрядчиков, обеспечивающее безопасность и соответствие.

Nibol

Nibol

nibol.com

Nibol - приложение для управления офисами и бронирования рабочих мест, позволяющее сотрудникам работать из офиса, дома или коворкинга.

Zynq

Zynq

zynq.io

Zynq - это платформа для управления офисным пространством, позволяющая эффективно бронировать рабочие места и управлять посетителями.

Matrix Booking

Matrix Booking

matrixbooking.com

Matrix Booking - приложение для управления бронированием офисных ресурсов, включая горячие столы и конференц-залы, с возможностью гибкого планирования и интеграции.

HqO

HqO

hqo.com

Приложение HqO улучшает опыт на рабочем месте, предоставляя доступ к услугам и удобствам для повышения благополучия и производительности сотрудников.

UrSpayce

UrSpayce

urspayce.com

UrSpayce — облачное программное обеспечение для управления рабочими местами и гибридными командами, упрощающее операции для сотрудников, гостей и поставщиков.

Tactic

Tactic

gettactic.com

Tactic — платформа для управления гибкими рабочими местами, интегрированная с Google, Microsoft 365, Slack и Zoom, улучшает офисный опыт.

AskCody

AskCody

askcody.com

AskCody — платформа для управления встречами и бронирования ресурсов, оптимизирующая организацию встреч и управление офисом.

Kastle Systems

Kastle Systems

kastle.com

Приложение Kastle Systems обеспечивает контроль доступа, видеонаблюдение и управление посетителями, интегрируясь с различными технологиями для повышения безопасности.

deskbird

deskbird

deskbird.com

Deskbird - приложение для управления офисом, позволяющее сотрудникам бронировать рабочие места и ресурсы с помощью мобильного или веб-интерфейса.

Joan

Joan

getjoan.com

Joan — это система управления рабочим пространством, обеспечивающая оптимизацию использования, учет помещений, столов и посетителей.

Eden Workplace

Eden Workplace

eden.io

Eden Workplace - платформа для управления офисными операциями, включая бронирование столов, управление посетителями и планирование помещений.

Teamgo

Teamgo

teamgo.co

Teamgo — приложение для управления посетителями, обеспечивающее регистрацию, печать значков и уведомления хозяев о прибывающих гостях для повышения безопасности.

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace - платформа для управления рабочими местами, предлагающая инструменты для коммуникации, бронирования пространств и управления посетителями.

Visitly

Visitly

visitly.io

Visitly — облачная система управления посетителями и подрядчиками, которая облегчает регистрацию, отслеживание и уведомления для бизнеса.

Archie

Archie

archieapp.co

Archie — это приложение для управления рабочими пространствами, включая бронирование помещений, управление посетителями и аналитику рабочего процесса.

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