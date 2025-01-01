Альтернативы - Happy Visitor

Verkada
verkada.com
Приложение Verkada обеспечивает управление физической безопасностью, интегрируя видео наблюдение, контроль доступа, сигнализацию и датчики в единую облачную платформу.
Autonix
autonix.io
Autonix — генератор отслеживаемых динамических QR-кодов с системой управления посетителями, предлагающий различные способы регистрации и мощную отчетность.
Skedda
skedda.com
Skedda — платформа для управления рабочими пространствами, оптимизирующая бронирование столов и конференц-залов для гибридного рабочего процесса.
Securly
securly.com
Securly - приложение для веб-фильтрации и мониторинга, обеспечивающее безопасность студентов в интернете, блокируя неподходящий контент и отслеживая онлайн-активность.
Robin
robinpowered.com
Robin — платформа управления офисным пространством, оптимизирующая бронирование столов и переговорных, автоматизируя процессы.
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — приложение для управления рабочим пространством, включая бронирование столов и переговорных, управление доставкой и аналитику посещаемости.
Kisi
getkisi.com
Приложение Kisi управляет доступом к физическим пространствам с помощью безключевой системы, позволяя пользователям контролировать права доступа удаленно.
OptiSigns
optisigns.com
OptiSigns – это приложение для управления цифровыми вывесками, позволяющее удаленно обновлять и отображать контент на нескольких экранах.
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell — платформа для управления очередями и бронированиями, позволяющая посетителям удобно записываться и получать обновления о времени ожидания.
Swiftlane
swiftlane.com
Swiftlane - облачная платформа для контроля доступа в жилых и коммерческих зданиях с функциями видеозвонка и распознавания лиц.
Qminder
qminder.com
Qminder — облачная система управления очередями, позволяющая клиентам регистрироваться и получать уведомления о времени ожидания, оптимизируя процесс обслуживания.
Dibsido
dibsido.com
Dibsido - приложение для управления бронированием рабочих пространств, парковок иmeeting rooms, позволяя пользователям легко резервировать ресурсы в офисе.
The Receptionist
thereceptionist.com
Приложение Receptionist для iPad упрощает регистрацию посетителей, управление информацией и печать бейджей, обеспечивая двухстороннюю связь и безопасный процесс.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — это платформа для управления коворкингом, оптимизирующая операции, автоматизирующая процессы и предоставляющая аналитику для гибких рабочих пространств.
Proxyclick
proxyclick.com
Proxyclick - это облачное решение для управления потоками посетителей, сотрудников и подрядчиков, обеспечивающее безопасность и соответствие.
Nibol
nibol.com
Nibol - приложение для управления офисами и бронирования рабочих мест, позволяющее сотрудникам работать из офиса, дома или коворкинга.
Zynq
zynq.io
Zynq - это платформа для управления офисным пространством, позволяющая эффективно бронировать рабочие места и управлять посетителями.
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking - приложение для управления бронированием офисных ресурсов, включая горячие столы и конференц-залы, с возможностью гибкого планирования и интеграции.
HqO
hqo.com
Приложение HqO улучшает опыт на рабочем месте, предоставляя доступ к услугам и удобствам для повышения благополучия и производительности сотрудников.
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce — облачное программное обеспечение для управления рабочими местами и гибридными командами, упрощающее операции для сотрудников, гостей и поставщиков.
Tactic
gettactic.com
Tactic — платформа для управления гибкими рабочими местами, интегрированная с Google, Microsoft 365, Slack и Zoom, улучшает офисный опыт.
AskCody
askcody.com
AskCody — платформа для управления встречами и бронирования ресурсов, оптимизирующая организацию встреч и управление офисом.
Kastle Systems
kastle.com
Приложение Kastle Systems обеспечивает контроль доступа, видеонаблюдение и управление посетителями, интегрируясь с различными технологиями для повышения безопасности.
deskbird
deskbird.com
Deskbird - приложение для управления офисом, позволяющее сотрудникам бронировать рабочие места и ресурсы с помощью мобильного или веб-интерфейса.
Joan
getjoan.com
Joan — это система управления рабочим пространством, обеспечивающая оптимизацию использования, учет помещений, столов и посетителей.
Eden Workplace
eden.io
Eden Workplace - платформа для управления офисными операциями, включая бронирование столов, управление посетителями и планирование помещений.
Teamgo
teamgo.co
Teamgo — приложение для управления посетителями, обеспечивающее регистрацию, печать значков и уведомления хозяев о прибывающих гостях для повышения безопасности.
Appspace
appspace.com
Appspace - платформа для управления рабочими местами, предлагающая инструменты для коммуникации, бронирования пространств и управления посетителями.
Visitly
visitly.io
Visitly — облачная система управления посетителями и подрядчиками, которая облегчает регистрацию, отслеживание и уведомления для бизнеса.
Archie
archieapp.co
Archie — это приложение для управления рабочими пространствами, включая бронирование помещений, управление посетителями и аналитику рабочего процесса.
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