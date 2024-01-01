Happl

Happl

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: happl.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

АВТОМАТИЗИРУЙТЕ СВОИ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА С НУЛЕВЫМ АДМИНИРОВАНИЕМ. Happl — это платформа для вознаграждений и взаимодействия с сотрудниками, которая управляет соблюдением требований и налогами, экономя при этом ваше время и деньги на администрировании.

Веб-сайт: happl.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Happl, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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