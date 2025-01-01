Альтернативы - GrowthMentor

BetterUp
betterup.com
BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.
Valence
valence.co
Valence — платформа для менеджеров, которая помогает отслеживать здоровье команды, проводить беседы и отслеживать совместные обязательства по улучшению.
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor - платформа для соединения опытных наставников с людьми, ищущими руководство, обеспечивая поддержку и структурированное взаимодействие.
Torch
torch.io
Torch — платформа для развития людей и организаций, предлагающая коучинг и менторинг для повышения успеха сотрудников и бизнеса.
Qooper
qooper.io
Qooper — платформа для управления программами наставничества и обучения, предлагающая соответствие, отслеживание и интеграцию инструментов обучения в одном интерфейсе.
Bravely
workbravely.com
Bravely — это платформа для обучения, коучинга и микробучения, которая помогает пользователям развивать профессиональные навыки и справляться с проблемами на работе.
Mentorloop
mentorloop.com
Mentorloop — платформа для наставничества, которая помогает пользователям связываться, общаться и делиться знаниями для профессионального роста.
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach — это цифровая платформа для коучей, консультантов и терапевтов, обеспечивающая управление клиентами, планирование и биллинг.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — платформа для персонализированного коучинга, связывающая сотрудников с тренерами для повышения вовлеченности и продуктивности в организациях.
Mentornity
mentornity.com
Mentornity — это приложение для управления программами наставничества, позволяющее связывать наставников и подопечных и отслеживать их взаимодействие.
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching - приложение для профессионального коучинга, позволяющее эффективно развивать сотрудников через индивидуальные тренировки и отчеты.
Mentoring Complete
mentoringcomplete.com
Приложение Mentoring Complete предлагает инструменты для создания менторских программ, точное сопоставление участников и обучение для менеджеров, наставников и подопечных.
PushFar
pushfar.com
PushFar - платформа для наставничества, соединяющая наставников и учеников для облегчения взаимодействия, управления программами и профессионального развития.
Mentorink
mentorink.com
Mentorink - это платформа для наставничества с использованием ИИ, обеспечивающая персонализированное руководство и поддержку для профессионального и личного роста.
Growthspace
growthspace.com
Growthspace - платформа для развития талантов, предлагающая индивидуальные программы обучения и коучинга с экспертами для повышения эффективности сотрудников.
Mentessa
mentessa.com
Mentessa — платформа для совместного обучения, которая помогает сотрудникам обмениваться знаниями, интегрировать новых сотрудников и улучшать командное взаимодействие.
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman — приложение для личностного и профессионального роста, предлагающее индивидуальные сессии с тренерами для поддержки пользователей в достижении целей.
Insala
insala.com
Insala предлагает решения для наставничества, включая консалтинг, обучение и ПО. Подходит для организаций с различными потребностями и опытом работы в разных отраслях.
Together Software
togetherplatform.com
Together Software — платформа для наставничества, помогающая компаниям эффективно организовывать программы наставничества для сотрудников.
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