Альтернативы - TeamUp

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - облачное решение для онлайн-планирования встреч, позволяющее пользователям управлять записями и автоматизировать процесс бронирования.
Everfit
everfit.io
Everfit - приложение для тренеров, позволяющее создавать планы тренировок, отслеживать питание и общаться с клиентами как онлайн, так и лично.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro — приложение для поиска салонов, спа и фитнес-специалистов. Позволяет оставлять отзывы и назначать встречи онлайн 24/7.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving - это платформа для управления бизнесом в сфере fitness и wellness, предлагающая инструменты для бронирования, платежей и взаимодействия с клиентами.
Trainerize.me
trainerize.me
Trainerize.me — приложение для тренеров, позволяющее им управлять тренировками, отслеживать прогресс клиентов и предлагать персонализированные программы фитнеса и питания.
TrueCoach
truecoach.co
TrueCoach - приложение для тренеров, позволяющее создавать и делиться персонализированными планами тренировок и отслеживать прогресс клиентов.
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Приложение Mindbody Business оптимизирует управление фитнес- и оздоровительными предприятиями, позволяя планировать встречи и взаимодействовать с клиентами.
Wodify
wodify.com
Wodify - приложение для управления фитнесом, которое помогает залам и студиям управлять членами, посещаемостью и расписанием.
Fitr
fitr.training
FITR — платформа для персонального тренинга, позволяющая тренерам эффективно управлять онлайн-программами, продажами и клиентами.
Glofox
glofox.com
Glofox – это программа для управления спортзалами и студиями, позволяющая планировать занятия, управлять членством и отслеживать посещаемость.
WeStrive
westrive.com
WeStrive - это программное обеспечение для персональных тренеров, предлагающее инструменты для управления клиентами, отслеживания прогресса и построения программ тренировок.
SugarWOD
sugarwod.com
SugarWOD - приложение для планирования и отслеживания тренировок, поддерживающее взаимодействие пользователей в фитнес-сообществе.
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner — это программа для управления фитнес-бизнесом, предлагающая инструменты для учета участников, обработки платежей и автоматизации маркетинга.
Hevy Coach
hevycoach.com
Hevy Coach - приложение для тренеров, позволяющее планировать тренировки, отслеживать прогресс клиентов и обмениваться данными с носимыми устройствами.
PushPress
pushpress.com
PushPress - это система управления спортзалом, которая автоматизирует процессы учета, планирования и взаимодействия с членами, облегчая фитнес-бизнес.
My PT Hub
mypthub.net
My PT Hub — платформа для тренеров и диетологов для управления клиентами, создания планов тренировок и питания, отслеживания прогресса и взаимодействия с клиентами.
Open Black Belt
openblackbelt.com
Open Black Belt - веб-приложение для управления студентами, классами, посещаемостью и повышениями по званиям в спортивных учреждениях.
Eversports
eversports.de
Eversports — приложение для бронирования спортивных мероприятий, позволяющее пользователям легко находить, записываться и оплачивать занятия онлайн.
Momence
momence.com
Приложение Momence помогает автоматизировать процессы работы с клиентами, включая бронирование, привлечение новых пользователей и удержание существующих.
Gymflow
gymflow.io
Gymflow - приложение для управления спортзалом, позволяющее организовывать тренировки, общаться с тренерами и отслеживать прогресс.
RYPT
rypt.app
RYPT — платформа для тренеров, которая помогает управлять индивидуальными планами тренировок, мониторингом спортсменов и коммуникацией, оптимизируя их развитие.
Hubfit
hubfit.io
Hubfit — это платформа для онлайн-тренеров, позволяющая легко управлять клиентами, создавать тренировки и планы питания, отслеживать прогресс и вести учет.
Octiv
octivfitness.com
Octiv — облачная программа для управления спортивными залами, включает управление членами, расписание занятий, выставление счетов и аналитику.
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym - приложение для управления фитнес-залами и клубами, отслеживания тренировок, установления целей и взаимодействия с сообществом.
Fitune
fitune.io
Fitune — платформа для управления фитнес- и велнес-бизнесом. Позволяет клиентам бронировать и оплачивать услуги онлайн, предлагает видео, курсы и подписки.
Hexfit
myhexfit.com
Hexfit – это приложение для отслеживания здоровья и фитнеса, позволяющее создавать персонализированные планы тренировок и контролировать прогресс пользователей.
WodUp
wodup.com
WodUp - приложение для фитнеса, позволяющее тренерам управлять тренировками и отслеживать прогресс клиентов, персонализируя планы и обеспечивая коммуникацию.
GymMaster
gymmaster.com
GymMaster - это система управления для спортзалов, автоматизирующая доступ, общение с членами и отчетность, обеспечивая эффективное управление операциями.
iClassPro
iclasspro.com
IClassPro - приложение для управления классами, лагерями и частными уроками в гимнастике, танцах и плавании с функциями планирования и общения.
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk — это программное обеспечение для управления спортзалами, позволяющее эффективно управлять членством, расписанием и платежами.
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