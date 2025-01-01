Альтернативы - TeamUp

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling - облачное решение для онлайн-планирования встреч, позволяющее пользователям управлять записями и автоматизировать процесс бронирования.

Everfit

Everfit

everfit.io

Everfit - приложение для тренеров, позволяющее создавать планы тренировок, отслеживать питание и общаться с клиентами как онлайн, так и лично.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro — приложение для поиска салонов, спа и фитнес-специалистов. Позволяет оставлять отзывы и назначать встречи онлайн 24/7.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving - это платформа для управления бизнесом в сфере fitness и wellness, предлагающая инструменты для бронирования, платежей и взаимодействия с клиентами.

Trainerize.me

Trainerize.me

trainerize.me

Trainerize.me — приложение для тренеров, позволяющее им управлять тренировками, отслеживать прогресс клиентов и предлагать персонализированные программы фитнеса и питания.

TrueCoach

TrueCoach

truecoach.co

TrueCoach - приложение для тренеров, позволяющее создавать и делиться персонализированными планами тренировок и отслеживать прогресс клиентов.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

Приложение Mindbody Business оптимизирует управление фитнес- и оздоровительными предприятиями, позволяя планировать встречи и взаимодействовать с клиентами.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify - приложение для управления фитнесом, которое помогает залам и студиям управлять членами, посещаемостью и расписанием.

Fitr

Fitr

fitr.training

FITR — платформа для персонального тренинга, позволяющая тренерам эффективно управлять онлайн-программами, продажами и клиентами.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox – это программа для управления спортзалами и студиями, позволяющая планировать занятия, управлять членством и отслеживать посещаемость.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive - это программное обеспечение для персональных тренеров, предлагающее инструменты для управления клиентами, отслеживания прогресса и построения программ тренировок.

SugarWOD

SugarWOD

sugarwod.com

SugarWOD - приложение для планирования и отслеживания тренировок, поддерживающее взаимодействие пользователей в фитнес-сообществе.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner — это программа для управления фитнес-бизнесом, предлагающая инструменты для учета участников, обработки платежей и автоматизации маркетинга.

Hevy Coach

Hevy Coach

hevycoach.com

Hevy Coach - приложение для тренеров, позволяющее планировать тренировки, отслеживать прогресс клиентов и обмениваться данными с носимыми устройствами.

PushPress

PushPress

pushpress.com

PushPress - это система управления спортзалом, которая автоматизирует процессы учета, планирования и взаимодействия с членами, облегчая фитнес-бизнес.

My PT Hub

My PT Hub

mypthub.net

My PT Hub — платформа для тренеров и диетологов для управления клиентами, создания планов тренировок и питания, отслеживания прогресса и взаимодействия с клиентами.

Open Black Belt

Open Black Belt

openblackbelt.com

Open Black Belt - веб-приложение для управления студентами, классами, посещаемостью и повышениями по званиям в спортивных учреждениях.

Eversports

Eversports

eversports.de

Eversports — приложение для бронирования спортивных мероприятий, позволяющее пользователям легко находить, записываться и оплачивать занятия онлайн.

Momence

Momence

momence.com

Приложение Momence помогает автоматизировать процессы работы с клиентами, включая бронирование, привлечение новых пользователей и удержание существующих.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow - приложение для управления спортзалом, позволяющее организовывать тренировки, общаться с тренерами и отслеживать прогресс.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT — платформа для тренеров, которая помогает управлять индивидуальными планами тренировок, мониторингом спортсменов и коммуникацией, оптимизируя их развитие.

Hubfit

Hubfit

hubfit.io

Hubfit — это платформа для онлайн-тренеров, позволяющая легко управлять клиентами, создавать тренировки и планы питания, отслеживать прогресс и вести учет.

Octiv

Octiv

octivfitness.com

Octiv — облачная программа для управления спортивными залами, включает управление членами, расписание занятий, выставление счетов и аналитику.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym - приложение для управления фитнес-залами и клубами, отслеживания тренировок, установления целей и взаимодействия с сообществом.

Fitune

Fitune

fitune.io

Fitune — платформа для управления фитнес- и велнес-бизнесом. Позволяет клиентам бронировать и оплачивать услуги онлайн, предлагает видео, курсы и подписки.

Hexfit

Hexfit

myhexfit.com

Hexfit – это приложение для отслеживания здоровья и фитнеса, позволяющее создавать персонализированные планы тренировок и контролировать прогресс пользователей.

WodUp

WodUp

wodup.com

WodUp - приложение для фитнеса, позволяющее тренерам управлять тренировками и отслеживать прогресс клиентов, персонализируя планы и обеспечивая коммуникацию.

GymMaster

GymMaster

gymmaster.com

GymMaster - это система управления для спортзалов, автоматизирующая доступ, общение с членами и отчетность, обеспечивая эффективное управление операциями.

iClassPro

iClassPro

iclasspro.com

IClassPro - приложение для управления классами, лагерями и частными уроками в гимнастике, танцах и плавании с функциями планирования и общения.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk — это программное обеспечение для управления спортзалами, позволяющее эффективно управлять членством, расписанием и платежами.

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