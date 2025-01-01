Альтернативы - GoRamp

Shiprocket
shiprocket.in
ShipRocket - решение для логистики и доставки, оптимизирующее выполнение заказов для интернет-магазинов с возможностью отслеживания и управления отгрузками.
SAP
sap.com
Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.
Truckstop
truckstop.com
Truckstop - платформа для оптимизации грузовых операций, обеспечивающая безопасное взаимодействие между носителями, брокерами и грузоотправителями.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.
SeaRates
searates.com
SeaRates - это цифровая платформа для международной доставки грузов с возможностью сравнения тарифов и отслеживания отправлений в реальном времени.
Turvo
turvo.com
Turvo - это облачная платформа управления транспортом, интегрирующая все системы для оптимизации логистических операций и повышения видимости в цепочке поставок.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase - облачная система управления транспортом, обеспечивающая оптимизацию логистических процессов и прозрачность цепочек поставок в международных операциях.
SuperProcure
superprocure.com
SuperProcure - это система управления логистикой, которая помогает компаниям автоматизировать и оптимизировать процессы доставки и отслеживания грузов.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell — платформа для управления логистикой, оптимизирующая процессы доставки и обеспечивающая видимость поставок в реальном времени.
Transvirtual
transvirtual.com
Transvirtual — облачная система управления транспортом, обеспечивающая видимость в реальном времени и эффективность в логистике, отслеживание и управление доставкой.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo - приложение для управления международными грузами и логистикой, предлагающее отслеживание отгрузки и централизованный контроль цепочки поставок.
Convoy
convoy.com
Convoy - цифровая платформа для соединения грузоотправителей и перевозчиков, упрощая грузоперевозки и ускоряя оплату.
GoComet
gocomet.com
GoComet — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая прозрачность перевозок и автоматизацию процессов от склада до конечного получателя.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket - это ERP-программное обеспечение для транспортных компаний, которое упрощает управление грузами и отслеживание поставок.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo — цифровая платформа для упрощения бронирования и управления воздушными грузами между перевозчиками и экспедиторами.
Alvys
alvys.com
Alvys - облачная система управления транспортом для операторов и брокеров, интегрирующая управление грузами, водителями и финансами в одну платформу.
Gatego
gatego.io
Gatego - это удобная платформа для управления воротами и дворами грузовиков, позволяющая отслеживать заезды в реальном времени без инвентаризации.
project44
project44.com
Project44 - платформа для отслеживания и аналитики цепочки поставок, обеспечивающая видимость в реальном времени и оптимизацию логистических процессов.
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo — это AI-ориентированная система управления грузами для транспорта и логистики, упрощает управление грузами и автоматизацию заказов.
uShip
uship.com
uShip — приложение для подключения отправителей с грузовыми перевозчиками для организации перевозки крупногабаритных товаров и транспортных средств.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath — централизованная платформа для управления грузоперевозками, предлагающая инструменты отслеживания, автоматизации и совместной работы.
Vektor TMS
vektortms.com
Vektor TMS – облачная система управления транспортом для операторов, обеспечивающая отслеживание в реальном времени, автоматизацию выставления счетов и улучшение безопасности.
OnTruck
ontruck.com
Ontruck – это цифровая платформа, которая соединяет грузоотправителей и перевозчиков для оптимизации грузовых перевозок и управления поставками.
PortPro
portpro.io
PortPro — платформа для управления логистикой, оптимизирующая операции транспортных компаний с помощью автоматизации, отслеживания и отчетности.
Cargoson
cargoson.com
Cargoson - облачное ПО для управления грузами, объединяющее информацию о перевозчиках, ценах, отслеживании и документах в одном месте.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP упрощает управление грузами, интегрируется с существующими системами и позволяет контролировать все отправления из одного интерфейса.
Opendock Carrier
opendock.com
Приложение Opendock Carrier упрощает процесс бронирования назначений дока для перевозчиков, позволяя отслеживать встречи и управлять логистикой на складах.
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager Portal — платформа для управления крупными грузовыми операциями, которая помогает клиентам снижать затраты и упрощать процессы в морских перевозках.
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