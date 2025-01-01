Альтернативы - GoRamp

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

ShipRocket - решение для логистики и доставки, оптимизирующее выполнение заказов для интернет-магазинов с возможностью отслеживания и управления отгрузками.

SAP

SAP

sap.com

Приложение SAP оптимизирует бизнес-операции, интегрируя управление финансами, HR, продажами и цепочками поставок для повышения эффективности.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.

Truckstop

Truckstop

truckstop.com

Truckstop - платформа для оптимизации грузовых операций, обеспечивающая безопасное взаимодействие между носителями, брокерами и грузоотправителями.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.

SeaRates

SeaRates

searates.com

SeaRates - это цифровая платформа для международной доставки грузов с возможностью сравнения тарифов и отслеживания отправлений в реальном времени.

Turvo

Turvo

turvo.com

Turvo - это облачная платформа управления транспортом, интегрирующая все системы для оптимизации логистических операций и повышения видимости в цепочке поставок.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase - облачная система управления транспортом, обеспечивающая оптимизацию логистических процессов и прозрачность цепочек поставок в международных операциях.

SuperProcure

SuperProcure

superprocure.com

SuperProcure - это система управления логистикой, которая помогает компаниям автоматизировать и оптимизировать процессы доставки и отслеживания грузов.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell — платформа для управления логистикой, оптимизирующая процессы доставки и обеспечивающая видимость поставок в реальном времени.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

Transvirtual — облачная система управления транспортом, обеспечивающая видимость в реальном времени и эффективность в логистике, отслеживание и управление доставкой.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.

Zencargo

Zencargo

zencargo.com

Zencargo - приложение для управления международными грузами и логистикой, предлагающее отслеживание отгрузки и централизованный контроль цепочки поставок.

Convoy

Convoy

convoy.com

Convoy - цифровая платформа для соединения грузоотправителей и перевозчиков, упрощая грузоперевозки и ускоряя оплату.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая прозрачность перевозок и автоматизацию процессов от склада до конечного получателя.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket - это ERP-программное обеспечение для транспортных компаний, которое упрощает управление грузами и отслеживание поставок.

WebCargo

WebCargo

webcargo.co

WebCargo — цифровая платформа для упрощения бронирования и управления воздушными грузами между перевозчиками и экспедиторами.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys - облачная система управления транспортом для операторов и брокеров, интегрирующая управление грузами, водителями и финансами в одну платформу.

Gatego

Gatego

gatego.io

Gatego - это удобная платформа для управления воротами и дворами грузовиков, позволяющая отслеживать заезды в реальном времени без инвентаризации.

project44

project44

project44.com

Project44 - платформа для отслеживания и аналитики цепочки поставок, обеспечивающая видимость в реальном времени и оптимизацию логистических процессов.

SpotGo

SpotGo

spotgo.eu

SpotGo — это AI-ориентированная система управления грузами для транспорта и логистики, упрощает управление грузами и автоматизацию заказов.

uShip

uShip

uship.com

uShip — приложение для подключения отправителей с грузовыми перевозчиками для организации перевозки крупногабаритных товаров и транспортных средств.

FreightPath

FreightPath

freightpath.io

FreightPath — централизованная платформа для управления грузоперевозками, предлагающая инструменты отслеживания, автоматизации и совместной работы.

Vektor TMS

Vektor TMS

vektortms.com

Vektor TMS – облачная система управления транспортом для операторов, обеспечивающая отслеживание в реальном времени, автоматизацию выставления счетов и улучшение безопасности.

OnTruck

OnTruck

ontruck.com

Ontruck – это цифровая платформа, которая соединяет грузоотправителей и перевозчиков для оптимизации грузовых перевозок и управления поставками.

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro — платформа для управления логистикой, оптимизирующая операции транспортных компаний с помощью автоматизации, отслеживания и отчетности.

Cargoson

Cargoson

cargoson.com

Cargoson - облачное ПО для управления грузами, объединяющее информацию о перевозчиках, ценах, отслеживании и документах в одном месте.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

FreightPOP упрощает управление грузами, интегрируется с существующими системами и позволяет контролировать все отправления из одного интерфейса.

Opendock Carrier

Opendock Carrier

opendock.com

Приложение Opendock Carrier упрощает процесс бронирования назначений дока для перевозчиков, позволяя отслеживать встречи и управлять логистикой на складах.

Voyager Portal

Voyager Portal

voyagerportal.com

Voyager Portal — платформа для управления крупными грузовыми операциями, которая помогает клиентам снижать затраты и упрощать процессы в морских перевозках.

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