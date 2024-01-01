Gauss позволяет людям с хорошим кредитным рейтингом значительно снизить процентные ставки по своим кредитным картам, продолжая ими пользоваться. Пользователи подключают свои кредитные карты к мобильному приложению и получают возобновляемую кредитную линию менее чем за 10 минут. Gauss отслеживает и автоматически погашает любые дорогостоящие остатки на подключенных картах, экономя пользователям тысячи долларов на процентных платежах, помогая им быстрее погасить остатки по картам и улучшить кредитный рейтинг.

Веб-сайт: gauss.money

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