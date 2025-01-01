Альтернативы - Forto

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

ShipRocket - решение для логистики и доставки, оптимизирующее выполнение заказов для интернет-магазинов с возможностью отслеживания и управления отгрузками.

Truckstop

Truckstop

truckstop.com

Truckstop - платформа для оптимизации грузовых операций, обеспечивающая безопасное взаимодействие между носителями, брокерами и грузоотправителями.

SeaRates

SeaRates

searates.com

SeaRates - это цифровая платформа для международной доставки грузов с возможностью сравнения тарифов и отслеживания отправлений в реальном времени.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase - облачная система управления транспортом, обеспечивающая оптимизацию логистических процессов и прозрачность цепочек поставок в международных операциях.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell — платформа для управления логистикой, оптимизирующая процессы доставки и обеспечивающая видимость поставок в реальном времени.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.

Zencargo

Zencargo

zencargo.com

Zencargo - приложение для управления международными грузами и логистикой, предлагающее отслеживание отгрузки и централизованный контроль цепочки поставок.

Convoy

Convoy

convoy.com

Convoy - цифровая платформа для соединения грузоотправителей и перевозчиков, упрощая грузоперевозки и ускоряя оплату.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая прозрачность перевозок и автоматизацию процессов от склада до конечного получателя.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket - это ERP-программное обеспечение для транспортных компаний, которое упрощает управление грузами и отслеживание поставок.

WebCargo

WebCargo

webcargo.co

WebCargo — цифровая платформа для упрощения бронирования и управления воздушными грузами между перевозчиками и экспедиторами.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys - облачная система управления транспортом для операторов и брокеров, интегрирующая управление грузами, водителями и финансами в одну платформу.

SpotGo

SpotGo

spotgo.eu

SpotGo — это AI-ориентированная система управления грузами для транспорта и логистики, упрощает управление грузами и автоматизацию заказов.

uShip

uShip

uship.com

uShip — приложение для подключения отправителей с грузовыми перевозчиками для организации перевозки крупногабаритных товаров и транспортных средств.

FreightPath

FreightPath

freightpath.io

FreightPath — централизованная платформа для управления грузоперевозками, предлагающая инструменты отслеживания, автоматизации и совместной работы.

OnTruck

OnTruck

ontruck.com

Ontruck – это цифровая платформа, которая соединяет грузоотправителей и перевозчиков для оптимизации грузовых перевозок и управления поставками.

Cargoson

Cargoson

cargoson.com

Cargoson - облачное ПО для управления грузами, объединяющее информацию о перевозчиках, ценах, отслеживании и документах в одном месте.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

FreightPOP упрощает управление грузами, интегрируется с существующими системами и позволяет контролировать все отправления из одного интерфейса.

Voyager Portal

Voyager Portal

voyagerportal.com

Voyager Portal — платформа для управления крупными грузовыми операциями, которая помогает клиентам снижать затраты и упрощать процессы в морских перевозках.

ShipHawk

ShipHawk

shiphawk.com

ShipHawk - приложение для автоматизации процессов доставки и управления выполнением, интегрируется с ERP-системами, оптимизируя логистику и улучшая операционные результаты.

GoRamp

GoRamp

goramp.com

GoRamp - облачная система управления транспортом, обеспечивающая отслеживание отгрузок и мониторинг производительности для оптимизации логистических операций.

Cargofive

Cargofive

cargofive.com

Cargofive - платформа для управления тарифами, отслеживания грузов и создания запросов в реальном времени для логистики и транспортировки.

cargo.one

cargo.one

cargo.one

Cargo.one - это платформа, соединяющая экспедиторов и авиакомпании, позволяющая быстро получить тарифы и бронировать воздушные грузы онлайн.

OpenTug

OpenTug

opentug.com

OpenTug — платформа, связывающая грузы с баржами и терминалами в США, упрощая процесс бронирования, планирования и управления клиентами для операторов.

Logipulse

Logipulse

logipulse.com

Logipulse - это программное решение для управления грузоперевозками, обеспечивающее отслеживание, оптимизацию и аналитику логистических процессов.

FreightHub

FreightHub

freighthub.nz

FreightHub - это платформа для управления грузовыми перевозками, позволяющая отслеживать грузы и оптимизировать логистические процессы в международной торговле.

Bridge LCS

Bridge LCS

lcsbridge.com

Bridge LCS - это программное обеспечение для управления логистическими процессами в странах Залива, поддерживающее экспедиторов и перевозчиков.

Emerge

Emerge

emergemarket.com

Emerge — это платформа для грузоперевозок, позволяющая грузоотправителям и перевозчикам взаимодействовать напрямую и упрощать процесс закупок.

Owlery

Owlery

owlery.ai

Owlery — платформа для управления цепочками поставок, позволяющая оптимизировать процессы, снижать затраты и повышать надежность поставок.

DrayNow

DrayNow

draynow.com

DrayNow - приложение для оптимизации логистических операций, особенно в грузоперевозках и интермодальных грузах, предлагающее функции отслеживания и управления документами.

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