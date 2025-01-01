Альтернативы - FormX.ai

CamScanner
camscanner.com
CamScanner - приложение для смартфонов, позволяющее сканировать документы и сохранять их в форматах PDF и JPG. Поддерживает OCR и облачное хранение.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip позволяет конвертировать PDF и изображения в различные форматы, такие как LaTeX, DOCX и Markdown, для удобного управления научными материалами.
OpenRead
openread.academy
OpenRead - это инструмент для работы с PDF-документами, который использует AI для суммирования и анализа контента, упрощая исследовательские процессы.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere - платформа для автоматизации бизнес-процессов с использованием RPA и ИИ, обеспечивающая интеграцию, эффективность и безопасность.
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI — это инструмент для анализа документов с помощью ИИ, позволяющий задавать вопросы и получать ответы в реальном времени по загруженным PDF.
OCR
ocr.best
Приложение OCR преобразовывает изображения и PDF-документы в редактируемый текст, поддерживая различные форматы и языки.
Picture to Text
picturetotext.info
Приложение для извлечения текста из изображений с помощью OCR, поддерживает различные форматы и языки. Удобно для конверсии сканированных документов и заметок.
Docparser
docparser.com
Docparser - это инструмент для автоматического извлечения данных из различных документов, включая PDF и изображения, упрощающий обработку информации.
V7
v7labs.com
V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.
UiPath
uipath.com
UiPath - это платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая создавать и управлять рабочими процессами с использованием роботов.
SparkReceipt
sparkreceipt.com
SparkReceipt - платформа для управления финансовыми документами, включая квитанции и счета, с функциями сканирования и категоризации расходов.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets - это сервис для автоматической обработки документов с использованием технологии OCR, позволяющий извлекать данные из различных форматов документов.
Base64.ai
base64.ai
Base64.ai — платформа для быстрого и точного извлечения текста и данных из различных документов, включая удостоверения, лицензии и квитанции.
ElectroNeek
electroneek.com
ElectroNeek - платформа для автоматизации бизнес-процессов, использующая ИИ для интеграции и упрощения рутинных задач в IT-сфере.
JPG to WORD
jpgtoword.net
Приложение JPG to Word позволяет преобразовывать изображения в редактируемые документы Word с помощью распознавания текста.
Robility
sutherlandglobal.com
Robility — платформа гиперавтоматизации, автоматизирующая бизнес-процессы с поддержкой различных моделей развертывания и снижения затрат на лицензии.
Sensible
sensible.so
Sensible — платформа для извлечения структурированных данных из документов, включая PDF. Позволяет использовать запросы и визуальные правила для автоматизации.
ProcessMaker
processmaker.com
ProcessMaker — платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая организациям разрабатывать и управлять рабочими процессами с минимальным кодированием.
ApprovalMax
approvalmax.com
ApprovalMax — это программное обеспечение для автоматизации согласования финансовых документов и интеграции с бухгалтерскими платформами.
Card Scanner
cardscanner.co
Card Scanner — приложение для сканирования визиток с использованием OCR, позволяющее извлекать и управлять контактной информацией.
Image to Text
imagetotext.info
Приложение "Изображение к тексту" преобразует изображения в редактируемый текст с помощью технологии OCR, поддерживает многоязычное распознавание и массовую обработку.
Scale AI
scale.com
Scale AI - платформа для ускоренной разработки приложений ИИ, включая курирование данных, маркировку и оценку моделей с поддержкой генеративных технологий.
Parseur
parseur.com
Parseur — это программа для автоматизации ввода данных, которая помогает извлекать информацию из документов и электронных писем.
Handwriting OCR
handwritingocr.com
Рукописный OCR - приложение для преобразования рукописных документов в редактируемый цифровой текст, поддерживающее различные стили почерка и печатный текст.
Redactable
redactable.com
Redactable — облачный инструмент для редактирования документов, позволяющий безопасно удалять конфиденциальную информацию из PDF и других файлов.
OCR Gateway
ocrgateway.com
OCR Gateway – приложение для извлечения текста из изображений и отсканированных документов с целью автоматизации обработки и управления документами.
fileAI
file.ai
fileAI - решение для автоматизации обработки неструктурированных данных из файлов в любые системы без ручного труда.
DocuClipper
docuclipper.com
DocuClipper - автоматическое приложение для конвертации банковских выписок в форматы Excel, CSV и QBO с высокой точностью и быстрой обработкой данных.
Dynamsoft
dynamsoft.com
Dynamsoft предлагает SDK для сканирования штрих-кодов и захвата документов, позволяя интегрировать эти функции в веб-, мобильные и настольные приложения.
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