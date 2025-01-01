Альтернативы - FormX.ai

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

CamScanner - приложение для смартфонов, позволяющее сканировать документы и сохранять их в форматах PDF и JPG. Поддерживает OCR и облачное хранение.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix Snip позволяет конвертировать PDF и изображения в различные форматы, такие как LaTeX, DOCX и Markdown, для удобного управления научными материалами.

OpenRead

OpenRead

openread.academy

OpenRead - это инструмент для работы с PDF-документами, который использует AI для суммирования и анализа контента, упрощая исследовательские процессы.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics предоставляет инструменты для анализа данных, позволяя пользователям визуализировать и делиться ценными выводами в организации.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Automation Anywhere - платформа для автоматизации бизнес-процессов с использованием RPA и ИИ, обеспечивающая интеграцию, эффективность и безопасность.

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

DocAnalyzer.AI — это инструмент для анализа документов с помощью ИИ, позволяющий задавать вопросы и получать ответы в реальном времени по загруженным PDF.

OCR

OCR

ocr.best

Приложение OCR преобразовывает изображения и PDF-документы в редактируемый текст, поддерживая различные форматы и языки.

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

Приложение для извлечения текста из изображений с помощью OCR, поддерживает различные форматы и языки. Удобно для конверсии сканированных документов и заметок.

Docparser

Docparser

docparser.com

Docparser - это инструмент для автоматического извлечения данных из различных документов, включая PDF и изображения, упрощающий обработку информации.

V7

V7

v7labs.com

V7 — это платформа для аннотирования и управления данными, использующая ИИ для задач компьютерного зрения и генеративного ИИ.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath - это платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая создавать и управлять рабочими процессами с использованием роботов.

SparkReceipt

SparkReceipt

sparkreceipt.com

SparkReceipt - платформа для управления финансовыми документами, включая квитанции и счета, с функциями сканирования и категоризации расходов.

Nanonets

Nanonets

nanonets.com

Nanonets - это сервис для автоматической обработки документов с использованием технологии OCR, позволяющий извлекать данные из различных форматов документов.

Base64.ai

Base64.ai

base64.ai

Base64.ai — платформа для быстрого и точного извлечения текста и данных из различных документов, включая удостоверения, лицензии и квитанции.

ElectroNeek

ElectroNeek

electroneek.com

ElectroNeek - платформа для автоматизации бизнес-процессов, использующая ИИ для интеграции и упрощения рутинных задач в IT-сфере.

JPG to WORD

JPG to WORD

jpgtoword.net

Приложение JPG to Word позволяет преобразовывать изображения в редактируемые документы Word с помощью распознавания текста.

Robility

Robility

sutherlandglobal.com

Robility — платформа гиперавтоматизации, автоматизирующая бизнес-процессы с поддержкой различных моделей развертывания и снижения затрат на лицензии.

Sensible

Sensible

sensible.so

Sensible — платформа для извлечения структурированных данных из документов, включая PDF. Позволяет использовать запросы и визуальные правила для автоматизации.

ProcessMaker

ProcessMaker

processmaker.com

ProcessMaker — платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая организациям разрабатывать и управлять рабочими процессами с минимальным кодированием.

ApprovalMax

ApprovalMax

approvalmax.com

ApprovalMax — это программное обеспечение для автоматизации согласования финансовых документов и интеграции с бухгалтерскими платформами.

Card Scanner

Card Scanner

cardscanner.co

Card Scanner — приложение для сканирования визиток с использованием OCR, позволяющее извлекать и управлять контактной информацией.

Image to Text

Image to Text

imagetotext.info

Приложение "Изображение к тексту" преобразует изображения в редактируемый текст с помощью технологии OCR, поддерживает многоязычное распознавание и массовую обработку.

Scale AI

Scale AI

scale.com

Scale AI - платформа для ускоренной разработки приложений ИИ, включая курирование данных, маркировку и оценку моделей с поддержкой генеративных технологий.

Parseur

Parseur

parseur.com

Parseur — это программа для автоматизации ввода данных, которая помогает извлекать информацию из документов и электронных писем.

Handwriting OCR

Handwriting OCR

handwritingocr.com

Рукописный OCR - приложение для преобразования рукописных документов в редактируемый цифровой текст, поддерживающее различные стили почерка и печатный текст.

Redactable

Redactable

redactable.com

Redactable — облачный инструмент для редактирования документов, позволяющий безопасно удалять конфиденциальную информацию из PDF и других файлов.

OCR Gateway

OCR Gateway

ocrgateway.com

OCR Gateway – приложение для извлечения текста из изображений и отсканированных документов с целью автоматизации обработки и управления документами.

fileAI

fileAI

file.ai

fileAI - решение для автоматизации обработки неструктурированных данных из файлов в любые системы без ручного труда.

DocuClipper

DocuClipper

docuclipper.com

DocuClipper - автоматическое приложение для конвертации банковских выписок в форматы Excel, CSV и QBO с высокой точностью и быстрой обработкой данных.

Dynamsoft

Dynamsoft

dynamsoft.com

Dynamsoft предлагает SDK для сканирования штрих-кодов и захвата документов, позволяя интегрировать эти функции в веб-, мобильные и настольные приложения.

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