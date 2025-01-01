Альтернативы - Formulas HQ

Microsoft Excel Online

Microsoft Excel Online

excel.cloud.microsoft

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Zoho Sheet — это приложение для работы с электронными таблицами, позволяющее организовывать данные, сотрудничать с командой и анализировать информацию в любое время и в любом месте.

Rows

Rows

rows.com

Rows — это таблица для командной работы с интеграциями и совместным доступом, автоматизирующая процессы и управление данными в одном месте.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist - это инструмент для работы с данными, который объединяет таблицы, базы данных и панели мониторинга, позволяя организовывать и визуализировать информацию.

Retable

Retable

retable.io

Retable - это онлайн база данных для управления данными с возможностью настройки, совместной работы и отчетности через интерфейс в виде таблицы.

Spreadsheet

Spreadsheet

spreadsheet.com

Приложение для создания электронных таблиц с функциями управления проектами и базами данных, поддерживающее совместную работу и анализ данных.

Quip

Quip

quip.com

Quip — это приложение для совместной работы, позволяющее командам создавать документы и таблицы, общаться в чате и комментировать в реальном времени.

Sheetgo

Sheetgo

sheetgo.com

Sheetgo — приложение для автоматизации передачи данных между электронными таблицами, позволяющее интегрировать и объединять данные из разных источников.

TabelloPDF

TabelloPDF

tabellopdf.com

TabelloPDF позволяет быстро и точно копировать таблицы из PDF в Excel или Google Sheets.

Equals

Equals

equals.com

Equals — это электронная таблица нового поколения, позволяющая анализировать данные из различных источников и автоматически создавать отчёты.

Actiondesk

Actiondesk

actiondesk.io

Actiondesk – это инструмент для работы с данными из разных источников в формате электронной таблицы, позволяющий интегрировать и анализировать данные без программирования.

ozma.io

ozma.io

ozma.io

Ozma.io — платформа для создания и настройки CRM и ERP систем, оптимизирующая рабочие процессы с удобным интерфейсом и интеграцией с цифровыми системами.

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