Альтернативы - Fluenz

Duolingo

Duolingo

duolingo.com

Duolingo — это платформа для изучения языков, предлагающая курсы на разных языках через интерактивные упражнения и доступная бесплатно с дополнительными платными функциями.

Babbel

Babbel

babbel.com

Babbel - приложение для изучения языков, предлагающее структурированные уроки для развития разговорной способности и навыков общения на 14 языках.

Busuu

Busuu

busuu.com

Busuu - приложение для изучения 13 языков с курсами по чтению, письму, аудированию и говорению, доступное на мобильных и веб-платформах.

Rosetta Stone

Rosetta Stone

rosettastone.com

Приложение Rosetta Stone помогает учить 25 языков с помощью метода динамического погружения и анализа речи, предлагая интерактивные уроки и живые занятия.

Preply

Preply

preply.com

Preply предлагает онлайн-уроки языков с сертифицированными репетиторами, позволяя пользователям выбирать подходящих преподавателей и учиться гибко.

Memrise

Memrise

memrise.com

Memrise — это приложение для изучения языков, которое помогает пользователям развивать словарный запас и навыки общения через интерактивные уроки и материалы.

ELSA Speech Analyzer

ELSA Speech Analyzer

speechanalyzer.elsaspeak.com

ELSA Speech Analyzer помогает улучшить английский через обратную связь по произношению, грамматике и словарному запасу с помощью технологий распознавания речи.

TalkPal

TalkPal

talkpal.ai

TalkPal — это приложение для изучения языков, использующее ИИ для интерактивных разговоров на 57 языках с обратной связью в реальном времени.

LingoDeer

LingoDeer

lingodeer.com

Lingodeer - приложение для изучения языков с интерактивными уроками и упражнениями. Подходит для новичков и продвинутых, охватывает более 12 языков.

Mondly

Mondly

mondly.com

Mondly — платформа для обучения языкам, предлагающая курсы на 41 языке с акцентом на английский для бизнеса и практики общения.

italki

italki

italki.com

Italki — платформа для изучения более 150 языков с онлайн-репетиторами и возможностью обмена языками с другими пользователями.

Drops

Drops

languagedrops.com

Drops – приложение для изучения языков с короткими, увлекательными уроками, основанными на словах и фразах, подходящее для всех уровней.

Lingvist

Lingvist

lingvist.com

Lingvist – приложение для изучения языков, адаптирующееся к вашему уровню и памяти, обеспечивая практическую лексику и упражнения.

Pimsleur

Pimsleur

pimsleur.com

Pimsleur — приложение для изучения языков с помощью аудиоуроков, фокусирующихся на разговорных навыках и слушании.

Mango Languages

Mango Languages

mangolanguages.com

Mango Languages - это приложение для онлайн-изучения более 70 языков с интерактивными уроками и инструментом анализа голоса для улучшения произношения.

AlfaPTE

AlfaPTE

alfapte.com

AlfaPTE — приложение для подготовки к экзамену PTE, предлагающее практические тесты, анализ производительности и обучающие материалы на нескольких языках.

Lingoda

Lingoda

lingoda.com

Lingoda - онлайн-платформа для изучения языков с живыми уроками по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

LanGeek

LanGeek

langeek.co

LanGeek — платформа для изучения языков с адаптивным обучением, персонализированной обратной связью и обширными ресурсами для изучения английского языка.

Chatterbug

Chatterbug

chatterbug.com

Chatterbug — онлайн-платформа для быстрого и эффективного изучения языков, предлагающая персонализированные уроки и инструменты для самостоятельного обучения.

Hack Chinese

Hack Chinese

hackchinese.com

Hack Chinese — веб-приложение для изучения мандаринского китайского языка с персонализированными уроками и интерактивными упражнениями.

EnglishCentral

EnglishCentral

englishcentral.com

EnglishCentral - это приложение для изучения английского языка через видео и интерактивные упражнения, улучшающее навыки разговора и восприятия на слух.

Voxy

Voxy

voxy.com

Voxy - это платформа для онлайн-обучения английскому языку, предлагающая персонализированные и интерактивные учебные материалы.

SpeechSuper

SpeechSuper

speechsuper.com

SpeechSuper - приложение для оценки произношения на основе глубокого обучения, поддерживает 8 языков и предоставляет обратную связь по различным аспектам речи.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame - платформа для электронного обучения с широким каталогом курсов, интегрируемая с системами управления обучением.

Rocket Languages

Rocket Languages

rocketlanguages.com

Rocket Languages - это приложение для изучения более 15 языков с интерактивными уроками, технологиями распознавания голоса и доступом к материалам на разных устройствах.

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx — это платформа для обучения языкам и бизнес-коучинга, предоставляющая услуги крупным организациям в безопасной онлайн-среде.

LiveXP

LiveXP

livexp.com

LiveXP — это онлайн-платформа, которая соединяет учащихся языков со всего мира с опытными преподавателями для обучения.

Languagehood

Languagehood

languagehood.com

Languagehood предлагает индивидуальные программы обучения для профессионалов, направленные на развитие языковых и коммуникативных навыков в различных отраслях.

Lingolette

Lingolette

lingolette.com

Lingolette - это приложение для обучения языкам с помощью ИИ, предлагающее адаптивные методики, интерактивные занятия и практику разговорных навыков в реальном времени.

Verbling

Verbling

verbling.com

Verbling - приложение для изучения языков, связывающее учеников с носителями для видеозвонков и персонализированного обучения на более чем 50 языках.

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