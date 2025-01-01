Альтернативы - Fleetx

Verizon
verizon.com
Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.
Motive
gomotive.com
Motive — это приложение для управления автопарком, которое улучшает безопасность и производительность, предоставляя инструменты для мониторинга транспортных средств и водителей.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps – онлайн-инструмент для создания интерактивных карт, аннотирования, анализа данных и совместной работы команд.
Samsara
samsara.com
Samsara - платформа для управления автопарком, которая оптимизирует операции через GPS-отслеживание, анализ данных и инструменты безопасности водителей.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit — приложение для управления продажами, помогающее командам эффективно работать, отслеживать лидов и анализировать продажи.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.
Fleet Complete
ecofleet.com
Fleet Complete - приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, управлять водителями и контролировать затраты на обслуживание.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управления бизнес-расходами, оптимизирующая закупки, сотрудничество с поставщиками и финансовый контроль.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio — приложение для управления автопарком, позволяющее отслеживать транспортные средства, планировать обслуживание и управлять расходами без использования таблиц.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar - приложение для управления автопарком, предлагающее отслеживание транспортных средств, управление водителями и оптимизацию маршрутов в реальном времени.
Detrack
detrack.com
Detrack — облачное ПО для управления доставкой, предлагающее отслеживание заказов, электронное доказательство доставки и оптимизацию маршрутов.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.
Turvo
turvo.com
Turvo - это облачная платформа управления транспортом, интегрирующая все системы для оптимизации логистических операций и повышения видимости в цепочке поставок.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase - облачная система управления транспортом, обеспечивающая оптимизацию логистических процессов и прозрачность цепочек поставок в международных операциях.
Rand McNally
randmcnally.com
Приложение Rand McNally помогает управлять автопарком, отслеживая транспортные средства, управляя документами водителей и оптимизируя маршруты в реальном времени.
SuperProcure
superprocure.com
SuperProcure - это система управления логистикой, которая помогает компаниям автоматизировать и оптимизировать процессы доставки и отслеживания грузов.
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum IoT — облачная платформа для управления автопарком, обеспечивающая автоматизированный контроль за расходами и эффективностью бизнеса.
Circuit for Teams
getcircuit.com
Circuit for Teams — приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее управлять и улучшать логистические операции.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell — платформа для управления логистикой, оптимизирующая процессы доставки и обеспечивающая видимость поставок в реальном времени.
Transvirtual
transvirtual.com
Transvirtual — облачная система управления транспортом, обеспечивающая видимость в реальном времени и эффективность в логистике, отслеживание и управление доставкой.
Jiga
jiga.io
Jiga упрощает поиск и заказ изготовленных деталей, позволяя находить проверенных поставщиков, общаться с ними напрямую и отслеживать заказы.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay - облачное ПО для управления обслуживанием автопарков, отслеживания технического обслуживания и управления запасами запчастей.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo - приложение для управления полевыми продажами, которое помогает торговым представителям оптимизировать работу с клиентами и обрабатывать заказы.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet - платформа для управления местной доставкой, предлагающая приложения для водителей, веб-панель для диспетчеров и отслеживание в реальном времени для клиентов.
Routific
routific.com
Routific помогает оптимизировать маршруты доставки, учитывая время и трафик, обеспечивая эффективное планирование и снижение затрат для бизнеса.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior — приложение для оптимизации маршрутов, позволяющее диспетчерам и водителям улучшать логистику и сообщаться в реальном времени.
Trucker Tools
truckertools.com
Приложение Trucker Tools упрощает работу грузоперевозчиков, предлагая инструменты для отслеживания грузов, цифрового бронирования и связи с надежными перевозчиками.
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