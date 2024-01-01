Filadd

Filadd

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Веб-сайт: filadd.com

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Мы помогаем студентам в Латинской Америке окончить колледж. С помощью онлайн-курсов мы помогаем студентам окончить университет, начиная с поступления и на протяжении всего обучения в колледже до его окончания. Все наши курсы включают круглосуточное взаимодействие с нашими репетиторами и преподавателями, благодаря чему 95% наших пользователей достигают желаемого результата. Мы подготовили более 10 000 студентов, а в 2021 году мы уже сделали 800 000, что означает шестикратный рост по сравнению с прошлым годом.

Веб-сайт: filadd.com

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