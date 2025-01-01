Альтернативы - FAX.PLUS

GoTo
goto.com
Приложение GoTo предлагает решения для видеоконференций и управления ИТ, поддерживая коммуникацию и совместную работу для бизнеса.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend - это программное обеспечение для бизнеса, обеспечивающее связь через SMS, MMS, голос, электронную почту и факс.
eFax
efax.com
eFax - приложение для отправки и получения факсов через интернет, позволяя работать с документами на мобильных устройствах и компьютерах.
Genius Fax
geniusfax.com
Genius Fax - приложение для отправки и получения факсов в цифровом виде с мобильного устройства без подписки, с безопасным управлением и отслеживанием статуса.
iFax
ifaxapp.com
iFax - безопасное облачное приложение для отправки и получения факсов, поддерживающее различные форматы файлов и синхронизацию между устройствами.
Notifyre
notifyre.com
Notifyre - платформа для отправки SMS и факсов, поддерживающая интеграцию через API, обеспечивает безопасность и удобство для бизнеса.
CocoFax
cocofax.com
CocoFax – это онлайн-сервис для отправки и получения факсов, совместимый с HIPAA, который интегрируется с Google, Microsoft и другими платформами.
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