Альтернативы - FAX.PLUS

GoTo

GoTo

goto.com

Приложение GoTo предлагает решения для видеоконференций и управления ИТ, поддерживая коммуникацию и совместную работу для бизнеса.

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

ClickSend - это программное обеспечение для бизнеса, обеспечивающее связь через SMS, MMS, голос, электронную почту и факс.

eFax

eFax

efax.com

eFax - приложение для отправки и получения факсов через интернет, позволяя работать с документами на мобильных устройствах и компьютерах.

Genius Fax

Genius Fax

geniusfax.com

Genius Fax - приложение для отправки и получения факсов в цифровом виде с мобильного устройства без подписки, с безопасным управлением и отслеживанием статуса.

iFax

iFax

ifaxapp.com

iFax - безопасное облачное приложение для отправки и получения факсов, поддерживающее различные форматы файлов и синхронизацию между устройствами.

Notifyre

Notifyre

notifyre.com

Notifyre - платформа для отправки SMS и факсов, поддерживающая интеграцию через API, обеспечивает безопасность и удобство для бизнеса.

CocoFax

CocoFax

cocofax.com

CocoFax – это онлайн-сервис для отправки и получения факсов, совместимый с HIPAA, который интегрируется с Google, Microsoft и другими платформами.

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