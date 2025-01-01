Альтернативы - FarEye

FedEx

FedEx

fedex.com

Приложение FedEx позволяет отслеживать пакеты в реальном времени, управлять доставками и получать обновления о статусе поставок.

Verizon

Verizon

verizon.com

Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip - приложение для отслеживания отправлений с поддержкой более 600 перевозчиков и интеграцией с платформами электронной коммерции.

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

ShipStation — это платформа для импорта, управления и отправки заказов, интегрированная с популярными площадками и курьерскими службами.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob — платформа для выполнения заказов и управления логистикой, поддерживающая бренды электронной коммерции с помощью сети центров выполнения.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud – платформа для автоматизации доставки, позволяющая управлять доставкой, отслеживанием и возвратами для онлайн-магазинов.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps – онлайн-инструмент для создания интерактивных карт, аннотирования, анализа данных и совместной работы команд.

Stamps.com

Stamps.com

stamps.com

Stamps.com позволяет печатать почтовые метки и управлять доставкой, избавляя от необходимости посещать почтовое отделение.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo - это бесплатное программное обеспечение для управления доставкой, автоматизирующее процессы обработки заказов и управления запасами на различных платформах.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit — приложение для управления продажами, помогающее командам эффективно работать, отслеживать лидов и анализировать продажи.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.

Easyship

Easyship

easyship.com

Easyship - это платформа для управления доставкой и заказами, интегрирующаяся с популярными интернет-магазинами и предоставляющая доступ к низким ставкам доставки.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.

Shippo

Shippo

goshippo.com

Shippo - это платформа для управления доставкой, которая помогает предприятиям автоматизировать процессы доставки и объединяет разные варианты перевозчиков.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv — приложение для управления запасами и выполнением заказов, интегрированное с платформами электронной коммерции, оптимизирующее процессы для продавцов.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa - платформа для управления бизнес-расходами, оптимизирующая закупки, сотрудничество с поставщиками и финансовый контроль.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack — облачное ПО для управления доставкой, предлагающее отслеживание заказов, электронное доказательство доставки и оптимизацию маршрутов.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.

Greenscreens.ai

Greenscreens.ai

greenscreens.ai

Greenscreens.ai — это приложение для определения цен на рынке LSP, разработанное для брокеров и 3PL для увеличения бизнеса и прибыли.

Circuit for Teams

Circuit for Teams

getcircuit.com

Circuit for Teams — приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее управлять и улучшать логистические операции.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell — платформа для управления логистикой, оптимизирующая процессы доставки и обеспечивающая видимость поставок в реальном времени.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

Transvirtual — облачная система управления транспортом, обеспечивающая видимость в реальном времени и эффективность в логистике, отслеживание и управление доставкой.

Jiga

Jiga

jiga.io

Jiga упрощает поиск и заказ изготовленных деталей, позволяя находить проверенных поставщиков, общаться с ними напрямую и отслеживать заказы.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.

WarehouseQuote

WarehouseQuote

warehousequote.com

WarehouseQuote — цифровая платформа для управления складскими услугами, позволяющая сравнивать предложения разных поставщиков и оптимизировать логистику.

EasyPost

EasyPost

easypost.com

EasyPost - API для интеграции доставки, упрощает работу с перевозчиками, генерацию накладных и отслеживание посылок в реальном времени.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo - приложение для управления полевыми продажами, которое помогает торговым представителям оптимизировать работу с клиентами и обрабатывать заказы.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse — приложение для временного обмена местоположением в реальном времени с возможностью настройки временных лимитов и конфиденциальности.

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