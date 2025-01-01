Альтернативы - FarEye

FedEx
fedex.com
Приложение FedEx позволяет отслеживать пакеты в реальном времени, управлять доставками и получать обновления о статусе поставок.
Verizon
verizon.com
Приложение Verizon позволяет пользователям управлять учетными записями и услугами, оплачивать счета, переключать планы и получать поддержку.
AfterShip
aftership.com
AfterShip - приложение для отслеживания отправлений с поддержкой более 600 перевозчиков и интеграцией с платформами электронной коммерции.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation — это платформа для импорта, управления и отправки заказов, интегрированная с популярными площадками и курьерскими службами.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob — платформа для выполнения заказов и управления логистикой, поддерживающая бренды электронной коммерции с помощью сети центров выполнения.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud – платформа для автоматизации доставки, позволяющая управлять доставкой, отслеживанием и возвратами для онлайн-магазинов.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps – онлайн-инструмент для создания интерактивных карт, аннотирования, анализа данных и совместной работы команд.
Stamps.com
stamps.com
Stamps.com позволяет печатать почтовые метки и управлять доставкой, избавляя от необходимости посещать почтовое отделение.
Veeqo
veeqo.com
Veeqo - это бесплатное программное обеспечение для управления доставкой, автоматизирующее процессы обработки заказов и управления запасами на различных платформах.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit — приложение для управления продажами, помогающее командам эффективно работать, отслеживать лидов и анализировать продажи.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.
Easyship
easyship.com
Easyship - это платформа для управления доставкой и заказами, интегрирующаяся с популярными интернет-магазинами и предоставляющая доступ к низким ставкам доставки.
Route4Me
route4me.com
Route4Me - приложение для планирования и оптимизации маршрутов, позволяющее эффективно управлять флотом и отслеживать переезды в реальном времени.
Shippo
goshippo.com
Shippo - это платформа для управления доставкой, которая помогает предприятиям автоматизировать процессы доставки и объединяет разные варианты перевозчиков.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — приложение для управления запасами и выполнением заказов, интегрированное с платформами электронной коммерции, оптимизирующее процессы для продавцов.
Coupa
coupa.com
Coupa - платформа для управления бизнес-расходами, оптимизирующая закупки, сотрудничество с поставщиками и финансовый контроль.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.
Detrack
detrack.com
Detrack — облачное ПО для управления доставкой, предлагающее отслеживание заказов, электронное доказательство доставки и оптимизацию маршрутов.
Tookan
jungleworks.com
Tookan - это платформа управления доставкой для оптимизации операций, автоматизации задач и отслеживания в реальном времени в логистике.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Greenscreens.ai — это приложение для определения цен на рынке LSP, разработанное для брокеров и 3PL для увеличения бизнеса и прибыли.
Circuit for Teams
getcircuit.com
Circuit for Teams — приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее управлять и улучшать логистические операции.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell — платформа для управления логистикой, оптимизирующая процессы доставки и обеспечивающая видимость поставок в реальном времени.
Transvirtual
transvirtual.com
Transvirtual — облачная система управления транспортом, обеспечивающая видимость в реальном времени и эффективность в логистике, отслеживание и управление доставкой.
Jiga
jiga.io
Jiga упрощает поиск и заказ изготовленных деталей, позволяя находить проверенных поставщиков, общаться с ними напрямую и отслеживать заказы.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote — цифровая платформа для управления складскими услугами, позволяющая сравнивать предложения разных поставщиков и оптимизировать логистику.
EasyPost
easypost.com
EasyPost - API для интеграции доставки, упрощает работу с перевозчиками, генерацию накладных и отслеживание посылок в реальном времени.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner - это приложение для планирования и оптимизации маршрутов доставки, позволяющее владельцам автопарка управлять водителями и отслеживать их в реальном времени.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo - приложение для управления полевыми продажами, которое помогает торговым представителям оптимизировать работу с клиентами и обрабатывать заказы.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — приложение для временного обмена местоположением в реальном времени с возможностью настройки временных лимитов и конфиденциальности.
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