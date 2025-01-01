Альтернативы - Factor

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.

Jiga

Jiga

jiga.io

Jiga упрощает поиск и заказ изготовленных деталей, позволяя находить проверенных поставщиков, общаться с ними напрямую и отслеживать заказы.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.

Trucker Tools

Trucker Tools

truckertools.com

Приложение Trucker Tools упрощает работу грузоперевозчиков, предлагая инструменты для отслеживания грузов, цифрового бронирования и связи с надежными перевозчиками.

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye — это платформа управления доставкой, оптимизирующая процесс последней мили с помощью отслеживания, маршрутизации и управления логистикой.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая прозрачность перевозок и автоматизацию процессов от склада до конечного получателя.

OneChain

OneChain

onechain-tms.com

OneChain — система управления транспортом для международной логистики, позволяющая управлять всеми видами перевозок с функциями отслеживания и отчетности.

Trademo

Trademo

trademo.com

Trademo предоставляет доступ к данным о глобальной торговле, позволяя анализировать цепочки поставок, находить возможности и управлять рисками.

Inspectorio

Inspectorio

inspectorio.com

Inspectorio - приложение для управления проверками и контроля качества в производственных цепочках, позволяющее организовывать и отслеживать проверки в реальном времени.

RailState

RailState

railstate.com

Приложение RailState предоставляет данные о состоянии железнодорожной сети в реальном времени, позволяя отслеживать поезда и управлять грузовыми перевозками.

project44

project44

project44.com

Project44 - платформа для отслеживания и аналитики цепочки поставок, обеспечивающая видимость в реальном времени и оптимизацию логистических процессов.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl — платформа для управления цепочками поставок, которая помогает контролировать поставщиков, производство и отслеживать данные о товарах.

Shippeo

Shippeo

shippeo.com

Shippeo — платформа для отслеживания транспорта в реальном времени, позволяющая компаниям оптимизировать цепочки поставок и улучшать обслуживание клиентов.

Roambee

Roambee

roambee.com

Roambee – приложение для мониторинга и отслеживания цепочки поставок в реальном времени, обеспечивающее надежность и безопасность доставки товаров.

Tive

Tive

tive.com

Tive позволяет отслеживать поставки в реальном времени и анализировать условия, улучшая управление цепочкой поставок.

Sedex

Sedex

sedex.com

Приложение Sedex помогает предприятиям управлять цепочками поставок, отслеживать данные, проводить аудиты и повышать устойчивость через этичные практики.

Terminal49

Terminal49

terminal49.com

Terminal49 — приложение для отслеживания грузов и контейнеров, предоставляющее панель управления и API для управления логистикой в реальном времени.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk - это платформа для выполнения заказов для бизнеса электронной коммерции, обеспечивающая управление инвентаризацией и доставкой.

Visiwise

Visiwise

visiwise.co

Visiwise - это приложение для автоматизации отслеживания грузов и управления логистикой в B2B, предлагая аналитику, оповещения и интеграцию с другими системами.

Shipsgo

Shipsgo

shipsgo.com

Shipsgo - это платформа для отслеживания контейнеров в реальном времени, позволяющая пользователям контролировать и управлять грузами через различных перевозчиков.

OneRail

OneRail

onerail.com

OneRail — это платформа для оптимизации доставки последней мили с реальной видимостью и данными для управления запасами и маршрутизацией.

It's here

It's here

itshere.com

Приложение It's Here Delivery оптимизирует операции в цепочке поставок, включая управление складами, доставкой и автоматизацию назначения встреч.

Shypple

Shypple

shypple.com

Shypple - это платформа для оптимизации логистики и доставки, предлагающая пользователям контроль над поставками и бесшовную интеграцию с операторами.

Shipeezi

Shipeezi

shipeezi.com

Shipeezi — это цифровой интегратор для индустрии перевозок, предлагающий программные решения, консалтинг и управление процессами с доступом в реальном времени.

Quloi

Quloi

quloi.com

Приложение Quloi помогает производителям и дистрибьюторам оптимизировать работу цепочки поставок, обеспечивая прозрачность и управление поставщиками.

BuyCo

BuyCo

buyco.co

BuyCo — это платформа для управления контейнерными грузами, позволяющая экспортёрам и импортёрам эффективно сотрудничать и автоматизировать весь цикл доставки.

Flowls

Flowls

flowls.com

Flowls — платформа для управления логистикой в внешней торговле, которая обеспечивает отслеживание контейнеров, автозадачи и интеграцию данных.

Sifted

Sifted

sifted.com

Sifted — это ПО для оптимизации и анализа логистики, которое помогает компаниям управлять расходами на доставку, перевозчиками и контрактами.

Owlery

Owlery

owlery.ai

Owlery — платформа для управления цепочками поставок, позволяющая оптимизировать процессы, снижать затраты и повышать надежность поставок.

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