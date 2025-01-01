Альтернативы - Factor

Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect — облачная платформа для совместной работы, обеспечивающая управление данными и координацию проектов в реальном времени.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx - приложение для управления автопарком, оптимизирующее логистические операции с помощью отслеживания и аналитики данных.
Jiga
jiga.io
Jiga упрощает поиск и заказ изготовленных деталей, позволяя находить проверенных поставщиков, общаться с ними напрямую и отслеживать заказы.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.
Trucker Tools
truckertools.com
Приложение Trucker Tools упрощает работу грузоперевозчиков, предлагая инструменты для отслеживания грузов, цифрового бронирования и связи с надежными перевозчиками.
FarEye
fareye.com
FarEye — это платформа управления доставкой, оптимизирующая процесс последней мили с помощью отслеживания, маршрутизации и управления логистикой.
GoComet
gocomet.com
GoComet — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая прозрачность перевозок и автоматизацию процессов от склада до конечного получателя.
OneChain
onechain-tms.com
OneChain — система управления транспортом для международной логистики, позволяющая управлять всеми видами перевозок с функциями отслеживания и отчетности.
Trademo
trademo.com
Trademo предоставляет доступ к данным о глобальной торговле, позволяя анализировать цепочки поставок, находить возможности и управлять рисками.
Inspectorio
inspectorio.com
Inspectorio - приложение для управления проверками и контроля качества в производственных цепочках, позволяющее организовывать и отслеживать проверки в реальном времени.
RailState
railstate.com
Приложение RailState предоставляет данные о состоянии железнодорожной сети в реальном времени, позволяя отслеживать поезда и управлять грузовыми перевозками.
project44
project44.com
Project44 - платформа для отслеживания и аналитики цепочки поставок, обеспечивающая видимость в реальном времени и оптимизацию логистических процессов.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl — платформа для управления цепочками поставок, которая помогает контролировать поставщиков, производство и отслеживать данные о товарах.
Shippeo
shippeo.com
Shippeo — платформа для отслеживания транспорта в реальном времени, позволяющая компаниям оптимизировать цепочки поставок и улучшать обслуживание клиентов.
Roambee
roambee.com
Roambee – приложение для мониторинга и отслеживания цепочки поставок в реальном времени, обеспечивающее надежность и безопасность доставки товаров.
Tive
tive.com
Tive позволяет отслеживать поставки в реальном времени и анализировать условия, улучшая управление цепочкой поставок.
Sedex
sedex.com
Приложение Sedex помогает предприятиям управлять цепочками поставок, отслеживать данные, проводить аудиты и повышать устойчивость через этичные практики.
Terminal49
terminal49.com
Terminal49 — приложение для отслеживания грузов и контейнеров, предоставляющее панель управления и API для управления логистикой в реальном времени.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk - это платформа для выполнения заказов для бизнеса электронной коммерции, обеспечивающая управление инвентаризацией и доставкой.
Visiwise
visiwise.co
Visiwise - это приложение для автоматизации отслеживания грузов и управления логистикой в B2B, предлагая аналитику, оповещения и интеграцию с другими системами.
Shipsgo
shipsgo.com
Shipsgo - это платформа для отслеживания контейнеров в реальном времени, позволяющая пользователям контролировать и управлять грузами через различных перевозчиков.
OneRail
onerail.com
OneRail — это платформа для оптимизации доставки последней мили с реальной видимостью и данными для управления запасами и маршрутизацией.
It's here
itshere.com
Приложение It's Here Delivery оптимизирует операции в цепочке поставок, включая управление складами, доставкой и автоматизацию назначения встреч.
Shypple
shypple.com
Shypple - это платформа для оптимизации логистики и доставки, предлагающая пользователям контроль над поставками и бесшовную интеграцию с операторами.
Shipeezi
shipeezi.com
Shipeezi — это цифровой интегратор для индустрии перевозок, предлагающий программные решения, консалтинг и управление процессами с доступом в реальном времени.
Quloi
quloi.com
Приложение Quloi помогает производителям и дистрибьюторам оптимизировать работу цепочки поставок, обеспечивая прозрачность и управление поставщиками.
BuyCo
buyco.co
BuyCo — это платформа для управления контейнерными грузами, позволяющая экспортёрам и импортёрам эффективно сотрудничать и автоматизировать весь цикл доставки.
Flowls
flowls.com
Flowls — платформа для управления логистикой в внешней торговле, которая обеспечивает отслеживание контейнеров, автозадачи и интеграцию данных.
Sifted
sifted.com
Sifted — это ПО для оптимизации и анализа логистики, которое помогает компаниям управлять расходами на доставку, перевозчиками и контрактами.
Owlery
owlery.ai
Owlery — платформа для управления цепочками поставок, позволяющая оптимизировать процессы, снижать затраты и повышать надежность поставок.
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