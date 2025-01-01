Альтернативы - EzeGym

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro — приложение для поиска салонов, спа и фитнес-специалистов. Позволяет оставлять отзывы и назначать встречи онлайн 24/7.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving - это платформа для управления бизнесом в сфере fitness и wellness, предлагающая инструменты для бронирования, платежей и взаимодействия с клиентами.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

Приложение Mindbody Business оптимизирует управление фитнес- и оздоровительными предприятиями, позволяя планировать встречи и взаимодействовать с клиентами.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify - приложение для управления фитнесом, которое помогает залам и студиям управлять членами, посещаемостью и расписанием.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox – это программа для управления спортзалами и студиями, позволяющая планировать занятия, управлять членством и отслеживать посещаемость.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive - это программное обеспечение для персональных тренеров, предлагающее инструменты для управления клиентами, отслеживания прогресса и построения программ тренировок.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner — это программа для управления фитнес-бизнесом, предлагающая инструменты для учета участников, обработки платежей и автоматизации маркетинга.

PushPress

PushPress

pushpress.com

PushPress - это система управления спортзалом, которая автоматизирует процессы учета, планирования и взаимодействия с членами, облегчая фитнес-бизнес.

Momence

Momence

momence.com

Приложение Momence помогает автоматизировать процессы работы с клиентами, включая бронирование, привлечение новых пользователей и удержание существующих.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow - приложение для управления спортзалом, позволяющее организовывать тренировки, общаться с тренерами и отслеживать прогресс.

Octiv

Octiv

octivfitness.com

Octiv — облачная программа для управления спортивными залами, включает управление членами, расписание занятий, выставление счетов и аналитику.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym - приложение для управления фитнес-залами и клубами, отслеживания тренировок, установления целей и взаимодействия с сообществом.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

Приложение TeamUp позволяет фитнес-студиям и инструкторам удобно управлять очными, онлайн и по запросу услугами в одном месте.

WodUp

WodUp

wodup.com

WodUp - приложение для фитнеса, позволяющее тренерам управлять тренировками и отслеживать прогресс клиентов, персонализируя планы и обеспечивая коммуникацию.

GymMaster

GymMaster

gymmaster.com

GymMaster - это система управления для спортзалов, автоматизирующая доступ, общение с членами и отчетность, обеспечивая эффективное управление операциями.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk — это программное обеспечение для управления спортзалами, позволяющее эффективно управлять членством, расписанием и платежами.

Fit Pro Tracker

Fit Pro Tracker

fitprotracker.io

Fit Pro Tracker - программа для управления спортзалами, позволяющая владельцам управлять членами, бронированиями и billing в одном месте.

AppToFit

AppToFit

apptofit.com

Приложение AppToFit автоматизирует напоминания клиентам и о платежах, управляет сроками членства и ограничивает доступ неавторизованных пользователей.

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia — это платформа для управления организациями, предлагающая онлайн-регистрацию, обработку платежей и управление членством для повышения вовлеченности и доходов.

Membroz

Membroz

membroz.com

Membroz — облачная система управления членством для клубов, курортов, фитнеса и сообществ. Управляет событиями, бронированиями и финансами. Бесплатный пробный период.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify — облачное решение для планирования и бронирования, предлагающее управление персоналом, платежами и CRM для бизнеса любого размера.

Raklet

Raklet

raklet.com

Raklet - платформа для управления членством и сообществами, позволяющая организовать события, собирать взносы и взаимодействовать с участниками.

ClubReady

ClubReady

clubready.club

ClubReady - это программное обеспечение для управления фитнес-студиями, которое автоматизирует процессы членства, учета и назначения встреч.

FitSW

FitSW

fitsw.com

FitSW - приложение для тренеров, позволяющее создавать и отслеживать тренировки клиентов, управлять отношениями и анализировать прогресс в реальном времени.

Buzops

Buzops

buzops.com

Buzops — это система управления спортзалом, предлагающая инструменты для управления членством, платежами, расписанием и аналитикой бизнеса.

Punchpass

Punchpass

punchpass.com

Punchpass — приложение для управления фитнес-классами и членством, позволяющее бронировать занятия, отслеживать посещаемость и взаимодействовать с клиентами.

WodBoard

WodBoard

wodboard.com

WodBoard - приложение для управления фитнес-центрами, оптимизирующее бронирование, списки ожидания и расписания занятий.

Simply Studio

Simply Studio

simplystud.io

Приложение Simply Studio управляет расписанием фитнес-студии, предлагает планирование занятий, управление членством и имеет веб-сайт для участников.

Rezeve

Rezeve

rezerv.co

Rezeve - система управления для предприятий сферы услуг, предлагающая создание сайтов, бронирование, платежи и инструменты для взаимодействия с клиентами.

Recess

Recess

recess.tv

Recess помогает фитнес-залам и студиям экономить в среднем $3000 в месяц на подписках и комиссиях, предлагая более современное решение.

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