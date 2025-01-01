Альтернативы - Escape

GitLab
about.gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент для DevOps, который управляет репозиториями Git, ведет трекинг задач и автоматизирует интеграцию и развертывание программного обеспечения.
Postman Web
postman.com
Postman Web - это инструмент для разработки и тестирования API, предлагающий функции для создания запросов, автоматизации тестирования и проверки ответов.
Wiz
wiz.io
Wiz - платформа для обеспечения безопасности облачных сред, объединяющая управление уязвимостями и рисками, позволяя организациям быстро выявлять и устранять угрозы.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne — платформа для связи компаний с этическими хакерами для выявления и устранения уязвимостей в программном обеспечении.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Codacy
codacy.com
Codacy — инструмент для автоматического анализа кода, который повышает его качество, обеспечивает безопасность и упрощает процессы разработки.
Fastly
fastly.com
Fastly - это платформа облачных услуг, обеспечивающая производительность и безопасность веб-приложений через CDN, оптимизацию изображений и защиту от DDoS-атак.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестирования безопасности на проникновение как услуга (PTaaS), объединяющая человеческий и искусственный интеллект для оценки уязвимостей.
Pentera
pentera.io
Pentera - это платформа для автоматической проверки безопасности, позволяющая организациям оценивать и улучшать свои позиции в области кибербезопасности.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest Tools — облачная платформа для тестирования безопасности, сканирования уязвимостей и аудита веб-приложений и сетей, поддерживающая автоматизированные и ручные подходы.
Ethiack
ethiack.com
Ethiack — это инструмент для выявления уязвимостей в цифровой инфраструктуре с использованием этического взлома и управления внешними атаками.
Snyk
snyk.io
Snyk - это платформа для обеспечения безопасности, помогающая разработчикам находить и исправлять уязвимости в коде, зависимостях, контейнерах и облачной инфраструктуре.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate – платформа для проверки кибербезопасности, моделирующая атаки и уязвимости, помогающая организациям укреплять защиту и управлять рисками.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop - платформа для анализа сети, обеспечивающая обнаружение угроз и управление производительностью, поддерживающая реальный мониторинг и криминалистику.
Defendify
defendify.com
Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.
Veracode
veracode.com
Veracode — платформа для управления безопасностью приложений, обеспечивающая анализ уязвимостей и защиту программного обеспечения на всех этапах разработки.
Phidata
phidata.com
Phidata - это платформа для создания и мониторинга интеллектуальных систем с интеграцией инструментов и технологий для анализа данных и автоматизации задач.
Malcare
malcare.com
Malcare - это приложение для защиты сайтов на WordPress, предлагающее автоматическое сканирование, удаление вредоносных программ и облачный брандмауэр.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR предоставляет управление уязвимостями и анализ киберрисков для эффективного повышения безопасности и соблюдения нормативов.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti — платформа кибербезопасности, связывающая компании с исследователями для выявления и устранения уязвимостей.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack — платформа для обнаружения уязвимостей в системах организаций, соединяющая их с экспертов по безопасности для ответственного раскрытия проблем.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd - это платформа для краудсорсинга в области кибербезопасности, связывающая организации с хакерами для выявления уязвимостей.
Astra
getastra.com
Astra - это платформа для тестирования безопасности, комбинирующая автоматическое выявление уязвимостей и ручное тестирование для защиты приложений.
CyberSmart
cybersmart.co.uk
Cybersmart — приложение для повышения кибербезопасности, предлагающее инструменты и ресурсы для защиты от угроз и обучения пользователей.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan предоставляет возможность круглосуточного мониторинга и обнаружения уязвимостей в ИT-активах с использованием стандартных сканеров с открытым исходным кодом.
Patchstack
patchstack.com
Patchstack защищает веб-сайты от уязвимостей в плагинах, предоставляя автоматические патчи и обнаружение угроз в реальном времени.
Harness
harness.io
Harness — платформа для автоматизации доставки программного обеспечения, обеспечивающая развертывание, тестирование и проверку с помощью ИИ и машинного обучения.
Detectify
detectify.com
Detectify - инструмент для управления уязвимостями веб-приложений, позволяющий обнаруживать проблемы безопасности и получать рекомендации по их устранению.
BitNinja
admin.bitninja.io
BitNinja - это решение для защиты серверов, которое обеспечивает безопасность от вредоносных атак, управляет репутацией IP и включает сканирование на наличие malware.
BugBase
bugbase.ai
BugBase — платформа для оценки уязвимостей, которая помогает выявлять и управлять проблемами безопасности через программы вознаграждения и тестирование на проникновение.
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