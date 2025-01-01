Альтернативы - Equals

Microsoft Excel Online
excel.cloud.microsoft
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — это приложение для работы с электронными таблицами, позволяющее организовывать данные, сотрудничать с командой и анализировать информацию в любое время и в любом месте.
Rows
rows.com
Rows — это таблица для командной работы с интеграциями и совместным доступом, автоматизирующая процессы и управление данными в одном месте.
Grist
getgrist.com
Grist - это инструмент для работы с данными, который объединяет таблицы, базы данных и панели мониторинга, позволяя организовывать и визуализировать информацию.
Retable
retable.io
Retable - это онлайн база данных для управления данными с возможностью настройки, совместной работы и отчетности через интерфейс в виде таблицы.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Приложение для создания электронных таблиц с функциями управления проектами и базами данных, поддерживающее совместную работу и анализ данных.
Quip
quip.com
Quip — это приложение для совместной работы, позволяющее командам создавать документы и таблицы, общаться в чате и комментировать в реальном времени.
Sheetgo
sheetgo.com
Sheetgo — приложение для автоматизации передачи данных между электронными таблицами, позволяющее интегрировать и объединять данные из разных источников.
TabelloPDF
tabellopdf.com
TabelloPDF позволяет быстро и точно копировать таблицы из PDF в Excel или Google Sheets.
Formulas HQ
formulashq.com
HQ Formulas - это AI-инструмент для генерации формул в Google Sheets, Excel и Python, включая регулярные выражения и сценарии.
Actiondesk
actiondesk.io
Actiondesk – это инструмент для работы с данными из разных источников в формате электронной таблицы, позволяющий интегрировать и анализировать данные без программирования.
ozma.io
ozma.io
Ozma.io — платформа для создания и настройки CRM и ERP систем, оптимизирующая рабочие процессы с удобным интерфейсом и интеграцией с цифровыми системами.
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